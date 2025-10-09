Advertisement
Zee SalaamIndian Muslim

Zakir Naik बोले, लाख गुना बेहतर है हिंदुस्तान, पाकिस्तान को लगाई जमकर लताड़



Written By  Sami Siddiqui |Last Updated: Oct 09, 2025, 11:02 AM IST



Zakir Naik Video: इस्लामिक स्कॉलर डॉक्टर ज़ाकिर नाइक का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. इस वीडियो में वह पाकिस्तान की ही जमीन पर खड़े होकर पाकिस्तान की बुराई करते नजर आ रहे हैं और कह रहे हैं कि हिंदुस्तान पाकिस्तान से लाख गुना अच्छा है, और वहां के मुसलमान और हिंदू उनकी काफी इज्जत करते हैं. वीडियो में जाकिर नाइक कहते हैं कि हिंदू उनके पैर छूते थे और वह उन्हें रोकते थे कि ये करना जायज़ नहीं है.

ज़ाकिर नाइक वीडियो में क्या कह रहे हैं?

ज़ाकिर नाइक का यह वीडियो कई महीनों पहले का है, जो अब वायरल हो रहा है. उस वक्त वह पाकिस्तान के दौरे पर आए थे और भारत ने इस दौरे की मज़म्मत भी की थी. वीडियो में ज़ाकिर नाइक कहते हैं, मैं पाकिस्तान आ रहा था मैंने कंट्री मैनेजर से बात की और कहा कि मेरा लगेज 500-600 किलोग्राम ज्यादा (एयरलाइंस का लगेज) है. जिस पर मुझे उन्होंने कहा कि आप आओ मैं आपको 50 फीसद डिसकाउंट दूंगा और मैं आपके लिए कुछ भी करूंगा.

भारत की दी मिसाल

इस पर ज़ाकिर नाइक कहते हैं कि मैं अगर ज्यादा लोगों को लेकर आऊं तो क्या मुझे ज्यादा डिस्काउंट देते वह? मैंने बोला, देना है तो फ्री दो नहीं तो मत दो. मैंने उनका ऑफर ठुकरा दिया. पाकिस्तान एयरलाइंस ऐसा कर रहा है. अरे! इंडिया में अगर कोई भी गैर मुस्लिम मुझे देखेगा तो फ्री में छोड़ देगा. यह है इंडिया! गैर मुस्लिम ज़ाकिर नाइक को देखता है तो हजार किलोग्राम ऐसे ही छोड़ देता है. वहीं ये पाकिस्तान है, जहां मैं सरकार का मेहमान हूं और मेरे वीज़ा पर यह बात लिखी है और मुझे पाकिस्तान एयरलाइंस 50 फीसद डिस्काउंट की बात कर रही है.

मुझे इस बात से हुआ काफी दुख

डॉक्टर ज़ाकिर नाइक आगे कहते हैं कि मुझे इस बात से काफी दुख हुआ. मेरा लगेज 300 किलोग्राम ज्यादा था और वह मुझसे इतना पैसा ले रहे हैं. मुझे नहीं चाहिए आपका डिस्काउंट. ये पाकिस्तान है, वहीं एक इंडिया है जहां मुझे एक गैर हिंदू देखेगा और बोलेगा कि यह डॉक्टर साहब हैं जो कहेंगे सच कहेंगे और सच के सिवा कुछ नहीं कहेंगे.ट

मोदी गलत इंडियन नहीं

आज की तारीख में भी मोदी गलत है, इडियन गलत नहीं हैं. पाकिस्तान के लोग इज्जत करते हैं ऐसा नहीं है लेकिन जो इज्जत भारत में मिलती है वह कहीं नहीं मिलती है. वहां हिंदू लोग मेरे पांव छूते और मैं उनसे कहता कि ये जायज़ नहीं है. बता दें, ज़ाकिर नाइक इस वक्त मलेशिया में रह रहे हैं, भारत में उनके खिलाफ कई तरह के मामले दर्ज हैं.


