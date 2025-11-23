Zeeshan Siddique की Y-Category सिक्योरिटी ली गई वापस; घबराकर कमिश्नर को लिखा खत

Zeeshan Siddique Security Withdraw: पूर्व मंत्री बाबा सिद्दीकी के बेटे ज़ीशान सिद्दीकी की वाई कैटेगरी की सिक्योरिटी हटा दी गई है. उनके पिता की कुछ लोगों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी. इसके बाद उन्हें ये सिक्योरिटी दी गई थी.
Zeeshan Siddique Security Withdraw: पूर्व मंत्री बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद उनके बेटे ज़ीशान सिद्दीकी को खतरे के मद्देनज़र वाई-श्रेणी सुरक्षा दी गई थी. अब यह बढ़ी हुई सुरक्षा हटा ली गई है, जिससे उनकी आधिकारिक सिक्योरिटी काफी कम हो गई है.
रिपोर्ट्स के मुताबिक, सुरक्षा हटने के बाद ज़ीशान सिद्दीकी ने मुंबई पुलिस आयुक्त को एक औपचारिक पत्र लिखा है. इस लेटर में उन्होंने अपने परिवार की सुरक्षा को लेकर गंभीर फिक्र का इजहार किया है. उन्होंने इस लेटर में परिवार पर खतरों का जिक्र किया है और बताया है कि आखिर उन्हें इस कैटेगरी की सुरक्षा की जरूरत है.
ज़ीशान के अनुसार, अब उनके घर पर सिर्फ दो सिपाही तैनात किए गए हैं. उन्होंने इसे अपर्याप्त बताते हुए कहा कि पुराने घटनाक्रम और मिले खतरों को देखते हुए यह सुरक्षा पर्याप्त नहीं है. उन्होंने फैसले पर पुनर्विचार कर मजबूत सुरक्षा वापस देने की मांग की हैय
भारत में वाई कैटेरगी की सिक्योरिटी उन व्यक्तियों को दी जाती है जिन पर मध्यम स्तर का खतरा माना जाता है. इसमें आमतौर पर 8 से 11 हथियारबंद सुरक्षाकर्मी और आवाजाही के लिए सुरक्षा वाहन शामिल होते हैं.
- सरकारी एजेंसियों के जरिए पहले खतरे का मूल्यांकन किया जाता है और फिर ये सिक्योरिटी दी जाती है.
- इसमें ट्रेंड पुलिसकर्मियों और कमांडो होते हैं.
- सुरक्षा कर्मी शिफ्ट में तैनात रहते हैं ताकि 24 घंटे सुरक्षा बनी रहे.
- यात्रा के लिए सुरक्षा वाहन, रूट प्लानिंग और त्वरित प्रतिक्रिया की व्यवस्था शामिल होती है.