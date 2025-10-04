Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam2947223
Zee SalaamIndian Muslim

Ziaur Rahman Barq को किया गया हाउस अरेस्ट; बरेली जाने का था प्लान

Ziaur Rahman Barq house arrest: समाजवादी पार्टी सांसद ज़ियाउर्रहमान बर्क को हाउस अरेस्ट कर लिया गया है. वह सपा के उस डेलिगेशन का हिस्सा थे, जो बरेली में जाकर मुतास्सिरीन के परिवारों से मुलाकात करने वाला था.

Written By  Sami Siddiqui |Last Updated: Oct 04, 2025, 09:52 AM IST

Trending Photos

Ziaur Rahman Barq को किया गया हाउस अरेस्ट; बरेली जाने का था प्लान

Ziaur Rahman Barq house arrest: समाजवादी पार्टी सांसद ज़ियाउर्रहमान बर्क को हाउस अरेस्ट कर लिया गया है. उनका बरेली जाने का प्लान था, इससे पहले उनके खिलाफ ये एक्शन लिया गया है. रिपोर्ट में मुताबिक वह बरेली जाकर मुतास्सिरीन के परिवारों से मिलने वाले थे. हालांकि, अब पुलिस ने उनका मंसूबा फेल कर दिया है.

ज़ियाउर्रहमान बर्क हुए हाउस अरेस्ट

ज़ियाउर्रहमान बर्क को बरेली जाने से रोकने के लिए उनके घर के बाहर भारी तादाद में पुलिसबल तैनात किया गया है. वह सपा डेलिगेशन के साथ बरेली शिरकत करने वाले थे. बीते रोज ही इस बात की जानकारी सामने आई गई थी. इसके बाद रात करीब 2 बजे भारी मात्रा में पुलिसफोर्स उनके घर के बाहर तैनात कर दी गई थी.

बरेली क्यों जा रहे थे ज़ियाउर्रहमान बर्क?

ज़ियाउर्रहमान बर्क सपा डेलिगेशन का हिस्सा थे, जो बरेली जाकर अरेस्ट हुए लोगों के मुतास्सिर परिवारों से मुलाकात करने वाले थे. बरेली में 26 सितंबर को आई लव मुहम्मद प्रोटेस्ट के दौरान भारी विवाद हुआ था. जिसके बाद पुलिस ने 81 लोगों को गिरफ्तार किया था और कई दर्जन लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी.

Add Zee News as a Preferred Source

कौन-कौन है इस डेलिगेशन में शामिल?

इस डेलिगेशन में नेता प्रतिपक्ष श्री माता प्रसाद पांडे, हरेंद्र मलिक, इकरा हसन, जियाउर्रहमान बर्क, मोहिबुल्लाह, नीरज मौर्य, वीरपाल सिंह यादव, प्रवीण सिंह ऐरन, शिवचरन कश्यप, शमीम खां सुल्तानी, अतीकुर्रहमान, शहजिल इस्लाम अंसारी, भगवत शरण और शुभलेश यादव शामिल हैं. 

नगीना एमपी को भी किया था हाउस अरेस्ट

उत्तर प्रदेश पुलिस बरेली में किसी भी तरह का कोई विवाद पनपना नहीं देना चाहती है. इसी सिम्त में नगीना से एमपी और आज़ाद समाज पार्टी के चीफ चंद्रशेखर आज़ाद को भी बरेली जाने नहीं दिया था. उन्हें सहारनपुर में उनके आवास में हाउस अरेस्ट कर लिया गया था. इसके बाद चंद्रशेखर ने सवाल उठाया था कि अगर बरेली में मुस्लिम भाइयों के साथ सब कुछ सही है तो उन्हें मिलने क्यों नहीं दिया जा रहा है.

About the Author
author img
Sami Siddiqui

समी सिद्दीकी उप्र के शामली जिले के निवासी हैं, और 6 से दिल्ली में पत्रकारिता कर रहे हैं. राजनीति, मिडिल ईस्ट की समस्या, देश में मुस्लिम माइनॉरिटी के मसले उनके प्रिय विषय हैं. इन से जुड़ी सटीक, सत्य ...और पढ़ें

TAGS

ziaur rahman barqmuslim newsToday News

Trending news

ziaur rahman barq
Ziaur Rahman Barq को किया गया हाउस अरेस्ट; बरेली जाने का था प्लान
Ahmedabad
Ahmedabad:400 साल पुरानी मंचा मस्जिद पर चलेगा बुलडोजर? HC ने रोक लगाने से किया इंकार
Sangeet Som
I Love Muhammad से पहले कहना होगा वंदे मातरम, संगीत सोम के बयान पर बवाल
Hamas
Gaza में रुकेगी जंग! Hamas ने माना ट्रंप का प्लान, हथियार छोड़ने पर रखी ये बात
madhya pradesh news
MP: भारत माता को 'डायन' बोलने पर बवाल; मौलवी का पुतला दहन, पुलिस ने किया गिरफ्तार
Uttar Pradesh news
हिंदू बेटियों को ले जा रहे हैं विधर्मी, लव जिहाद पर साध्वी प्रज्ञा का विवादित बोल
Uttar Pradesh news
सुशील शर्मा ने इस्लाम कबूल कर पढ़ी जुमे की नमाज़; मनाने के लिए मस्जिद पहुंची पुलिस!
Uttar Pradesh news
मुस्लिम होने की वजह से लेडी डॉक्टर ने शमा परवीन का इलाज करने से किया इंकार
Uttar Pradesh news
बरेली के बाद फर्रुखाबाद में लगे 'I Love Muhammad' के पोस्टर, पुलिस ने की कार्रवाई
Uttar Pradesh news
इस्लाम का परचम समझकर मस्जिद पर लगा दिया सऊदी अरब का झंडा; पीछे पड़ी पुलिस!
;