Ziaur Rahman Barq को किया गया हाउस अरेस्ट; बरेली जाने का था प्लान

Ziaur Rahman Barq house arrest: समाजवादी पार्टी सांसद ज़ियाउर्रहमान बर्क को हाउस अरेस्ट कर लिया गया है. वह सपा के उस डेलिगेशन का हिस्सा थे, जो बरेली में जाकर मुतास्सिरीन के परिवारों से मुलाकात करने वाला था.
Ziaur Rahman Barq house arrest: समाजवादी पार्टी सांसद ज़ियाउर्रहमान बर्क को हाउस अरेस्ट कर लिया गया है. उनका बरेली जाने का प्लान था, इससे पहले उनके खिलाफ ये एक्शन लिया गया है. रिपोर्ट में मुताबिक वह बरेली जाकर मुतास्सिरीन के परिवारों से मिलने वाले थे. हालांकि, अब पुलिस ने उनका मंसूबा फेल कर दिया है.
ज़ियाउर्रहमान बर्क को बरेली जाने से रोकने के लिए उनके घर के बाहर भारी तादाद में पुलिसबल तैनात किया गया है. वह सपा डेलिगेशन के साथ बरेली शिरकत करने वाले थे. बीते रोज ही इस बात की जानकारी सामने आई गई थी. इसके बाद रात करीब 2 बजे भारी मात्रा में पुलिसफोर्स उनके घर के बाहर तैनात कर दी गई थी.
ज़ियाउर्रहमान बर्क सपा डेलिगेशन का हिस्सा थे, जो बरेली जाकर अरेस्ट हुए लोगों के मुतास्सिर परिवारों से मुलाकात करने वाले थे. बरेली में 26 सितंबर को आई लव मुहम्मद प्रोटेस्ट के दौरान भारी विवाद हुआ था. जिसके बाद पुलिस ने 81 लोगों को गिरफ्तार किया था और कई दर्जन लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी.
इस डेलिगेशन में नेता प्रतिपक्ष श्री माता प्रसाद पांडे, हरेंद्र मलिक, इकरा हसन, जियाउर्रहमान बर्क, मोहिबुल्लाह, नीरज मौर्य, वीरपाल सिंह यादव, प्रवीण सिंह ऐरन, शिवचरन कश्यप, शमीम खां सुल्तानी, अतीकुर्रहमान, शहजिल इस्लाम अंसारी, भगवत शरण और शुभलेश यादव शामिल हैं.
उत्तर प्रदेश पुलिस बरेली में किसी भी तरह का कोई विवाद पनपना नहीं देना चाहती है. इसी सिम्त में नगीना से एमपी और आज़ाद समाज पार्टी के चीफ चंद्रशेखर आज़ाद को भी बरेली जाने नहीं दिया था. उन्हें सहारनपुर में उनके आवास में हाउस अरेस्ट कर लिया गया था. इसके बाद चंद्रशेखर ने सवाल उठाया था कि अगर बरेली में मुस्लिम भाइयों के साथ सब कुछ सही है तो उन्हें मिलने क्यों नहीं दिया जा रहा है.