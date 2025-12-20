दुर्भाग्य! देश में नहीं हुआ कोई बड़ा विरोध, SP नेता बर्क का नीतीश की हरकत पर बड़ा बयान

Advertisement
Ziaur Rahman Barq on Nitish Kumar: समाजवादी पार्टी लीडर जिया उर रहमान बर्क का बिहार के सीएम नीतीश कुमार की हरकत पर बड़ा बयान आया है. उन्होंने कहा है कि यह हैरनी की बात है कि ऐसी हरकत के बाद देश में कोई बड़ा विरोध नहीं दिखाई दिया.

Written By  Sami Siddiqui |Last Updated: Dec 20, 2025, 10:13 AM IST

Ziaur Rahman Barq on Nitish Kumar: समाजवादी पार्टी के सांसद जिया उर रहमान बर्क ने शुक्रवार को एक बड़ा बयान दिया है. वह बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जरिए एक महिला डॉक्टर के चेहरे से घूंघट (हिजाब) खींचे जाने पर बोल रहे थे. उन्होंने कहा कि यह बेहद अफसोसजनक है कि एक मुस्लिम महिला के साथ हुए इस व्यवहार के बावजूद देशभर में कोई बड़ा विरोध देखने को नहीं मिल रहा है. साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अब तक न तो इस घटना पर माफी मांगी है और न ही कोई कार्रवाई की गई है.

क्या बोले ज़िया उर रहमान बर्क?

जिया उर रहमान बर्क ने कहा कि यह घटना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है. दुख की बात यह है कि इतनी गंभीर घटना के बाद भी देश विरोध नहीं कर रहा है. मुख्यमंत्री ने न तो माफी मांगी और न ही अब तक कोई कदम उठाया गया है.

वारिस पठान ने भी की थी घटना की निंदा

इससे पहले ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुसलिमीन (AIMIM) के राष्ट्रीय प्रवक्ता वारिस पठान ने भी इस घटना की कड़ी निंदा की थी. उन्होंने हिजाब और बुर्का को महिलाओं की इज्जत, गरिमा और सम्मान का प्रतीक बताते हुए इसे उनके सिर का ताज कहा था. पठान ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने महिला की गरिमा और संवैधानिक अधिकारों का अपमान किया है.

वारिस पठान ने क्या कहा था?

ANI से बातचीत में वारिस पठान ने मुख्यमंत्री से बिना शर्त माफी की मांग की थी. उन्होंने कहा कि यह घटना महिलाओं की मर्यादा और धार्मिक स्वतंत्रता पर सीधा हमला है. पठान ने कहा, "संविधान का अनुच्छेद 25 धर्म का पालन करने का अधिकार देता है और अनुच्छेद 19 व्यक्ति को अपनी पसंद की आज़ादी देता है. जो हिजाब या बुर्का पहनना चाहता है, वह पहन सकता है. सुप्रीम कोर्ट भी इस बात को कह चुका है. नीतीश कुमार का यह कृत्य कड़ी निंदा के योग्य है. एक पिता को भी ऐसा करने का अधिकार नहीं है, हिजाब और बुर्का हमारी महिलाओं की इज्जत और सम्मान का प्रतीक हैं."

क्या है पूरा मामला?

पटना में एक सरकारी कार्यक्रम का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है, जिसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को एक महिला डॉक्टर को नियुक्ति पत्र देते समय उसका हिजाब नीचे करते हुए देखा गया. यह कार्यक्रम मुख्यमंत्री कार्यालय में आयोजित किया गया था, जहां नव-नियुक्त आयुष डॉक्टरों को नियुक्ति पत्र वितरित किए जा रहे थे.

About the Author
author img
Sami Siddiqui

समी सिद्दीकी उप्र के शामली जिले के निवासी हैं, और 6 से दिल्ली में पत्रकारिता कर रहे हैं. राजनीति, मिडिल ईस्ट की समस्या, देश में मुस्लिम माइनॉरिटी के मसले उनके प्रिय विषय हैं. इन से जुड़ी सटीक, सत्य ...और पढ़ें

ziaur rahman barqmuslim newshindi news

