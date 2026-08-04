/जीरकपुर में युवती का सनसनीखेज दावा; शादी के नाम पर हुआ धर्म परिवर्तन और 5 साल तक शोषण?

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Punjab News Today: पंजाब के जीरकपुर के मुबय्यना तब्दीली मजहब एक का हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां अक्सरीयती तबके की एक औरत ने अपने शौहर और उसके खानदान पर शादी का झांसा देकर कई साल तक इस्तहसाल करने, जबरदस्ती मजहब तब्दील करवाने, दहेज मांगने, मार-पीट करने और जेहनी व जिस्मानी अजीयत देने जैसे संगीन इल्जाम लगाए हैं. मुतास्सिरा का कहना है कि उसे इंसाफ चाहिए और पुलिस इस पूरे मामले की शफ्फाफ तफ्तीश कर मुल्जिमों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करे. हालांकि, इन सभी इल्जामों की तस्दीक अभी पुलिस जांच के बाद ही हो सकेगी.
मुतास्सिरा के मुताबिक, वह जीरकपुर के ढकोली इलाके में मजदूरी का काम करती थी. इसी दौरान उसकी मुलाकात मीर अरफाक अली नाम के शख्स से हुई, जो तीमीरा काम का ठेकेदार बताया जाता है. लड़की का दावा है कि दोनों के बीच जान-पहचान बढ़ी और मुल्जिम ने उससे शादी का वादा किया. उसने इल्जाम लगाया कि इसी भरोसे पर मुल्जिम करीब पांच साल तक उसके साथ ताल्लुकात बनाता रहा, लेकिन जब भी वह शादी की बात करती, वह हर बार कोई न कोई बहाना बनाकर बात टाल देता था.
लड़की का कहना है कि जब उसने शादी को लेकर दबाव बढ़ाया और शिकायत की, तब मार्च 2026 में दोनों का निकाह कराया गया. हैरान करने वाली बात यह कि लड़की का इल्जाम है कि निकाह के अगले ही दिन उसके शौहर ने साफ तौर पर कह दिया कि उसने उससे सिर्फ पुलिस कार्रवाई से बचने के लिए शादी की है. इसके बाद उसका रवैया पूरी तरह बदल गया और उसके साथ मारपीट, गाली-गलौज और जेहनी अजीयत का सिलसिला शुरू हो गया.
मुतास्सिरा ने अपनी शिकायत में यह भी आरोप लगाया है कि उसका शौहर नशे का आदी है और नशे की हालत में अक्सर उसके साथ बेरहमी से मारपीट करता था. उसने यह भी गंभीर दावा किया है कि उसके शरीर और निजी अंगों को कथित तौर पर सिगरेट से जलाया गया. हालांकि, इन आरोपों की सच्चाई पुलिस जांच के बाद ही सामने आएगी.
मुतास्सिरा लड़की ने जबरन मजहब तब्दील कराने का भी संगीन इल्जाम लगाया है. उसका कहना है कि निकाह के दौरान उससे कई दस्तावेजों पर दस्तखत करवाए गए. उस वक्त उसे यही बताया गया कि ये शादी से जुड़ी रस्में हैं, लेकिन बाद में उसे मालूम हुआ कि उन्हीं कागजात के जरिए उसका मजहब तब्दील भी करवा दिया गया. लड़की का कहना है कि उसे इस बारे में पहले कोई जानकारी नहीं दी गई थी.
शिकायत में मुतास्सिरा ने यह भी कहा है कि उसके शौहर के खानदान ने उससे दहेज की मांग की. ऐतराज जताने पर उसे धमकियां दी गईं और जेहनी तौर पर लगातार परेशान किया गया. उसका दावा है कि उसे कई बार घर से निकालने की धमकी भी दी गई. मुतास्सिरा के मुताबिक, कुछ समय बाद उसका शौहर ढकोली का किराए का मकान छोड़कर बिहार चला गया और उसे अपने साथ रखने से भी इंकार कर दिया.
इन हालात के बाद मुतास्सिरा ने एसएसपी ऑफिस पहुंचकर पूरे मामले की तहरीर दी और अपने शौहर व उसके खानदान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की. उसने पुलिस से गुजारिश की है कि पूरे मामले की निष्पक्ष तफ्तीश कर उसे इंसाफ दिलाया जाए और मुल्जिमों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए.
वहीं, इस मामले पर एसएसपी जीरकपुर गजलप्रीत कौर का कहना है कि अभी तक उनके पास इस मामले से जुड़ी हुई कोई शिकायत नहीं पहुंची है. उन्होंने कहा कि जैसे ही शिकायत मिलेगी, पूरे मामले के तमाम पहलुओं की बारीकी से जांच की जाएगी. जांच में जो भी हकीकत सामने आएगी, उसकी बुनियाद पर कानून के मुताबिक मुनासिब कार्रवाई की जाएगी.