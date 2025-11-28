Advertisement
Ziur Rahman Barq को राहत बरकरार; संभल हिंसा मामले में कोर्ट का आदेश

Ziur Rahman Barq Case: संभल हिंसा मामले में ज़िया उर्र रहमान बर्क की राहत बरकरार रहने वाली है. उन्हें संभल हिंसा मामले में आरोपी बनाया गया है. आरोपी है कि उन्होंने लोगों को भड़काने का काम किया था.

Written By  Sami Siddiqui |Last Updated: Nov 28, 2025, 11:50 AM IST

Ziur Rahman Barq Case: इलाहाबाद हाईकोर्ट से संभल हिंसा मामले में एक बड़ी ख़बर सामने आई है. कोर्ट ने सपा सांसद जियाउर्रहमान बर्क और जफर अली को मिली अंतरिम राहत को बरकरार रखा है. दोनों पर 24 नवंबर 2024 को संभल जामा मस्जिद सर्वे के दौरान हुई हिंसा और बवाल के मामले में आरोप लगाए गए थे.

ज़िया उर्र रहमान बर्क को बड़ी राहत

मामले में जियाउर्रहमान बर्क और जफर अली ने मुकदमा रद्द करने की मांग को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है. इस याचिका पर सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से कोर्ट में जवाब दाखिल किया गया. याचियों की ओर से जवाबी हलफनामा दाखिल करने के लिए अतिरिक्त समय मांगा गया, जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया. 

हाईकोर्ट ने याचियों को जवाब दाखिल करने के लिए समय देते हुए मामले की अगली सुनवाई जनवरी 2026 के तीसरे सप्ताह में करने का फैसला किया है. इस मामले की सुनवाई जस्टिस समीर जैन की सिंगल बेंच कर रही है. दोनों आरोपियों की राहत फिलहाल जारी रहेगी, और अगली सुनवाई में मामले की आगे की कार्यवाही तय की जाएगी.

गौरतलब के है कि पिछले साल नवंबर के महीने में एएसआई सर्वे के लिए उत्तर प्रदेश के संभल पहुंची थी. इसी दौरान पुलिस और पब्लिक के बीच झड़प हो गई. हिंसा में चार लोगों की मौत हो गई और कई लोग घायल हुए. हिंसा के बाद पुलिस ने कई लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया, जिसमें सपा सांसद ज़िया उर्र रहमान बर्क का नाम भी शामिल था. उन पर आरोप है कि उन्होंने पब्लिक को भड़काने की कोशिश की थी. 

ज़िया बोले, मैं शहर शे था बाहर

वहीं, ज़िया हमेशा से कहते आए हैं कि उनपर लगाए गए आरोप निराधार हैं और हिंसा के वक्त वह शहर के बाहर थे. उन्होंने किसी को भड़काने का काम नहीं किया था. हिंसा के दौरान पुलिस की कार्रवाई पर भी सवाल उठे थे. कहा गया था कि पुलिस ने गोली चलाई थी. हालांकि, पुलिस ने इन आरोपों से इंकार कर दिया था.

Sami Siddiqui

समी सिद्दीकी उप्र के शामली जिले के निवासी हैं, और 6 से दिल्ली में पत्रकारिता कर रहे हैं.

Ziur Rahman barqmuslim newshindi news

