Zohran Mamdani का Umar Khalid के लिए नोट, पूर्व छात्र नेता के लिए लिखी बड़ी बात

Zohran Mamdani to Umar Khalid: फरवरी 2020 के दिल्ली दंगों से जुड़े मामले में लगभग पांच साल से स्टूडेंट लीडर उमर खालिद जेल में बंद हैं. अब उनको लेकर इंटरनेशनल लेवल पर एकजुटता का संदेश मिला है, न्यूयॉर्क सिटी के मेयर ज़ोहरान ममदानी ने उमर ख़ालिद को एक नोट लिखकर समर्थन जताया है और कहा है कि हम सभी आपके बारे में सोच रहे हैं.

ज़ोहरान ममदानी का उमर खालिद को खत

टीओआई की एक रिपोर्ट के मुताबिक यह बिना तारीख़ का हाथ से लिखा नोट उमर ख़ालिद की साथी बनोज्योत्सना लाहिरी ने गुरुवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर शेयर किया है. यह लेटर ऐसे वक्त पर सामने आया है, जब ज़ोहरान ममदानी ने आधी रात को आयोजित एक समारोह में न्यूयॉर्क सिटी के मेयर के रूप में शपथ ली है.

उमर खालिद को लिखे खत में क्या था?

पत्र में ममदानी ने लिखा,"प्रिय उमर, कड़वाहट को लेकर आपके शब्दों के बारे में मैं अक्सर सोचता हूं और इस बात के महत्व को भी कि उसे खुद पर हावी न होने दिया जाए. आपके माता-पिता से मिलकर खुशी हुई. हम सभी आपके बारे में सोच रहे हैं."

किस मामले में जेल में हैं उमर खालिद?

उमर ख़ालिद, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (JNU) के छात्र रह चुके हैं. उन्हें सितंबर 2020 में गिरफ्तार किया गया था. उन पर गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम यानी UAPA के तहत दिल्ली दंगों की साजिश रचने का आरोप लगाया गया है, जिसे उमर ख़ालिद लगातार खारिज करते रहे हैं.

पिछले साल हुई थी ज़ोहरान से मुलाकात

दिसंबर में उमर खालि को अपनी बहन की शादी में शामिल होने के लिए अस्थायी जमानत मिली थी. रिपोर्ट के मुताबिक उमर ख़ालिद के पिता सैयद क़ासिम रसूल इलियास ने बताया कि परिवार ने पिछले साल दिसंबर की शुरुआत में अमेरिका यात्रा के दौरान ज़ोहरान ममदानी से मुलाकात की थी. यह यात्रा उमर की बहन से मिलने के लिए की गई थी.

उन्होंने पढ़े हैं उमर के खत

इलियास ने कहा, "उन्होंने हमें खास तौर पर वक्त दिया था. हमने कई मुद्दों पर बातचीत की, जिसमें उमर की कैद भी शामिल थी. हमें उम्मीद है कि वह न्यूयॉर्क के लोगों के लिए किए गए अपने वादों को पूरा करेंगे." उन्होंने आगे बताया, "हमने मेरे बेटे के साथ हो रहे घटनाक्रम और उसके केस से जुड़े हालात पर भी चर्चा की. ममदानी ने कहा कि वह इस मामले को फॉलो करते हैं और उन्होंने जेल से उमर के लिखे पत्र भी पढ़े हैं."

बनोज्योत्सना लाहिरी ने कहा,"उमर की इतनी लंबी अवधि तक जेल में बंदी अपने आप में अन्याय है और यही वजह है कि इस मामले ने अंतरराष्ट्रीय ध्यान आकर्षित किया है. इलियास ने यह भी बताया कि उन्होंने अमेरिका की कांग्रेस के डेमोक्रेट सांसद जैमी रास्किन से अलग से मुलाकात की. इलियास के मुताबिक, "उन्होंने उमर की गिरफ्तारी को लेकर चिंता जताई और समर्थन भी दिया.

अमेरिका की कांग्रेस तीन मेंबर्स ने लिखा था खत

जैमी रास्किन के साथ-साथ अमेरिका की कांग्रेस के तीन अन्य सदस्यों ने 30 दिसंबर को भारत के अमेरिका स्थित राजदूत विनय मोहन क्वात्रा को पत्र लिखकर उमर ख़ालिद की लगातार जारी प्री-ट्रायल हिरासत पर चिंता जताई थी. सांसदों ने कहा था कि उमर ख़ालिद को UAPA के तहत पांच साल से जमानत नहीं मिली है और यह तर्क दिया कि जिस तरह की प्री-ट्रायल हिरासत में उन्हें रखा गया है, वह अपने आप में दंडात्मक है.