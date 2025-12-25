चोरी हुआ मुहर्रम में इस्तेमाल होने वाला ज़ुल्जना घोड़ा, ढूंढने वाले को 50 हजार का ईनाम

Zuljana Horse Stolen: राजधानी लखनऊ के तालकटोरा थाना इलाके में धार्मिक आस्था से जुड़ी एक गंभीर घटना सामने आई है. कर्बला तालकटोरा परिसर से ईरानी नस्ल का एक क़ीमती घोड़ा चोरी हो गया है, जिसे ज़ुल्जना के तौर पर धार्मिक आयोजनों में इस्तेमाल किया जाता था. घटना के सामने आने के बाद इलाके में हड़कंप मच गया है और लोगों में नाराज़गी देखी जा रही है.

देर रात घोड़ा हुआ चोरी

जानकारी के अनुसार, चोरों ने देर रात कर्बला तालकटोरा परिसर को निशाना बनाया और वहां खड़े ईरानी नस्ल के घोड़े को चुरा ले गए. यह घोड़ा न सिर्फ पैसों के मामलेम बेहद से क़ीमती था, बल्कि धार्मिक मान्यताओं से भी गहराई से जुड़ा हुआ था, जिस वजह से इस चोरी को बेहद संवेदनशील माना जा रहा है.

50 हजार का ईनाम

चोरी हुआ घोड़ा ज़ुल्जना के नाम से जाना जाता है, जिसकी खास अहमियत धार्मिक आयोजनों, खासकर मोहर्रम के दौरान होती है. ऐसे में इस घटना को लेकर स्थानीय लोगों में गुस्सा है. ऐलान किया गया है कि जो भी इस घोड़े को ढूंढकर लाएगा, उसे 50 हजार रुपये का ईनाम दिया जाएगा.

सीसीटीवी में कैद हुई वारदात

घटना की पूरी वारदात परिसर में लगे CCTV कैमरों में रिकॉर्ड हो गई है. फुटेज में कुछ संदिग्ध लोग घोड़े को ले जाते हुए दिखाई दे रहे हैं. पुलिस इन्हीं फुटेज के आधार पर मामले की जांच कर रही है और संदिग्धों की पहचान करने की कोशिश की जा रही है. घोड़े के मालिक और कर्बला तालकटोरा मैनेजमेंट की ओर से तालकटोरा थाने में चोरी की शिकायत दर्ज कराई गई है. पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और जांच शुरू कर दी गई है.

जल्द ही आरोपियों तक पहुंचेगी पुलिस

तालकटोरा थाना पुलिस का कहना है कि CCTV फुटेज की बारीकी से जांच की जा रही है और जल्द ही आरोपियों तक पहुंचने की उम्मीद है. पुलिस का दावा है कि घोड़े की बरामदगी और आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए टीम लगातार कोशिश कर रही है.

घोड़ा के चोरी होने से लोग खासा खुश नहीं है. इलाकाई लोगों का कहना है कि जिसने भी ऐसा किया है, वह सही नहीं है. उसे कुछ लोग पाक मानते हैं और ऐसे में इस घोड़े को चोरी करना आस्था के साथ खिलवाड़ की तरह है. जिसने भी ये काम किया है, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए. एक शख्स ने कहा कि उसे सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो के माध्यम से इस बारे में पता लगा और इस घटना से उसकी भावनाएं आहत हुई हैं.