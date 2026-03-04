Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam3129614
Zee SalaamMuslim Worldमिडिल ईस्ट में युद्ध के बीच कतर ने 10 ईरानी जासूसों को किया गिरफ्तार, जानें पूरा मामला

मिडिल ईस्ट में युद्ध के बीच कतर ने 10 ईरानी जासूसों को किया गिरफ्तार, जानें पूरा मामला

Qatar Arrests Iranian Spies: मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के बीच, कतर ने ईरान से जुड़े 10 संदिग्ध जासूसों को गिरफ्तार किया है. उन पर मिलिट्री बेस के बारे में जानकारी इकट्ठा करने और ड्रोन ऑपरेशन की ट्रेनिंग लेने का आरोप है.

Written By  Tauseef Alam|Last Updated: Mar 04, 2026, 08:38 AM IST

Trending Photos

मिडिल ईस्ट में युद्ध के बीच कतर ने 10 ईरानी जासूसों को किया गिरफ्तार, जानें पूरा मामला

Qatar News: मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के बीच कतर में सिक्योरिटी एजेंसियों ने एक बड़े जासूसी नेटवर्क का भंडाफोड़ करने का दावा किया है. कतर की सरकारी न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक, कतरी सिक्योरिटी फोर्स ने बुधवार सुबह ईरान से जुड़े ऑर्गनाइज़ेशन के लिए काम करने के आरोप में कुछ लोगों को अरेस्ट किया.

रिपोर्ट के मुताबिक, सिक्योरिटी एजेंसियों ने सात सस्पेक्ट्स को हिरासत में लिया है. उन पर देश के जरूरी मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी सेंसिटिव जानकारी इकट्ठा करने के लिए जासूसी मिशन का काम सौंपे जाने का आरोप है. अधिकारियों का कहना है कि वे स्ट्रेटेजिक मिलिट्री बेस और सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट से जुड़ी जानकारी इकट्ठा कर रहे थे.

IRGC से जुड़े हैं एजेंट
जांच एजेंसियों ने कहा है कि अरेस्ट किए गए लोग कथित तौर पर इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) से जुड़े हैं. पूछताछ के दौरान सस्पेक्ट्स ने ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स से अपने लिंक कबूल किए. सिक्योरिटी अधिकारियों के मुताबिक, उन्हें जासूसी के साथ-साथ तोड़फोड़ से जुड़े मिशन भी दिए गए थे. सरकारी एजेंसी की रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि मामले में तीन और सस्पेक्ट्स को ड्रोन इस्तेमाल करने की खास ट्रेनिंग मिली थी. माना जाता है कि इन लोगों को सर्विलांस और संभावित हमलों के लिए ड्रोन टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करने की ट्रेनिंग दी गई थी. जांच एजेंसियां ​​यह पता लगाने की कोशिश कर रही हैं कि टारगेट कौन हैं और उनके नेटवर्क में और कितने लोग शामिल हो सकते हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

आरोपियों पर होगी कार्रवाई
यह डेवलपमेंट ऐसे समय में हुआ है जब इलाके में तनाव बढ़ रहा है. ईरान के खिलाफ US और इजरायल की हालिया मिलिट्री कार्रवाई ने पूरे मिडिल ईस्ट में सिक्योरिटी की स्थिति को और खराब कर दिया है. जवाब में ईरान ने इलाके में US मिलिट्री बेस को निशाना बनाने की धमकी दी है और कुछ जगहों पर हमलों की खबरें सामने आई हैं.  कतर की सिक्योरिटी एजेंसियां ​​अभी इस मामले की डिटेल में जांच कर रही हैं और इस नेटवर्क के दायरे और इसकी अंदरूनी प्लानिंग का पता लगाने की कोशिश कर रही हैं. अधिकारियों ने कहा है कि नेशनल सिक्योरिटी के लिए किसी भी खतरे को गंभीरता से लिया जाएगा और कानून के मुताबिक सख्त कार्रवाई की जाएगी.

यह भी पढ़ें:-'नेतन्याहू के दबाव में हुआ...', अमेरिकी ठिकानों पर ईरान के हमले के बाद ट्रंप के बदले सुर

 

About the Author
author img
Tauseef Alam

तौसीफ आलम पिछले चार सालों से पत्रकारिता के पेशे में हैं. उन्होंने देश की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी जामिया मिल्लिया इस्लामिया से ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की है. Amar Ujala,Times Now...और पढ़ें

TAGS

qatar newsQatar Arrests Iranian SpiesIRGC spy network

Trending news

qatar news
मिडिल ईस्ट में युद्ध के बीच कतर ने 10 ईरानी जासूसों को किया गिरफ्तार, जानें डिटेल
iran news
'नेतन्याहू के दबाव में हुआ...', ईरान के हमले के बाद ट्रंप के बदले सुर
Middle East Tension
ट्रंप-नेतन्याहू की हठधर्मिता से दुनिया में आफत; 90 लाख भारतीयों की अटकी सांसें!
UP News
नोटिस से बेखौफ KGMU की मजार पर रमजान की रौनक; सैकड़ों रोजेदारों का बना सहारा
jammu kashmir news
हिजाबी गर्ल अतीका मीर ने यूरोप में लहराया भारत का परचम; राकेट से तेज़ चलाती है कार!
Telangana NEWS
तेलंगना: 800 साल की पुरानी दरगाह रातों रात शिफ्ट; HC में खुली कांग्रेस सरकार की पोल!
iran news
मुख में राम बगल में छुरी; आज़ादी का लालच देकर बेगुनाह ईरानियों की जान ले रहे हैं ट्रम
Uttarakhand news
अरविंद शर्मा ने पहले नमाज़ पढ़ते मजदूर को मारा; अब नाबालिग से बोलवाया 'जय श्री राम'
iran news
आयत उल्लाह खामेनेई के बाद कौन; जानें कैसे चुना जाएगा ईरान का नया रहबर?
Uttarakhand news
Uttarakhand News: नमाजी से मारपीट का आरोपी अरविंद शर्मा गिरफ्तार, पहुंचा जेल