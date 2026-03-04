मिडिल ईस्ट में युद्ध के बीच कतर ने 10 ईरानी जासूसों को किया गिरफ्तार, जानें पूरा मामला

Qatar News: मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के बीच कतर में सिक्योरिटी एजेंसियों ने एक बड़े जासूसी नेटवर्क का भंडाफोड़ करने का दावा किया है. कतर की सरकारी न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक, कतरी सिक्योरिटी फोर्स ने बुधवार सुबह ईरान से जुड़े ऑर्गनाइज़ेशन के लिए काम करने के आरोप में कुछ लोगों को अरेस्ट किया.

रिपोर्ट के मुताबिक, सिक्योरिटी एजेंसियों ने सात सस्पेक्ट्स को हिरासत में लिया है. उन पर देश के जरूरी मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी सेंसिटिव जानकारी इकट्ठा करने के लिए जासूसी मिशन का काम सौंपे जाने का आरोप है. अधिकारियों का कहना है कि वे स्ट्रेटेजिक मिलिट्री बेस और सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट से जुड़ी जानकारी इकट्ठा कर रहे थे.

IRGC से जुड़े हैं एजेंट

जांच एजेंसियों ने कहा है कि अरेस्ट किए गए लोग कथित तौर पर इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) से जुड़े हैं. पूछताछ के दौरान सस्पेक्ट्स ने ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स से अपने लिंक कबूल किए. सिक्योरिटी अधिकारियों के मुताबिक, उन्हें जासूसी के साथ-साथ तोड़फोड़ से जुड़े मिशन भी दिए गए थे. सरकारी एजेंसी की रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि मामले में तीन और सस्पेक्ट्स को ड्रोन इस्तेमाल करने की खास ट्रेनिंग मिली थी. माना जाता है कि इन लोगों को सर्विलांस और संभावित हमलों के लिए ड्रोन टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करने की ट्रेनिंग दी गई थी. जांच एजेंसियां ​​यह पता लगाने की कोशिश कर रही हैं कि टारगेट कौन हैं और उनके नेटवर्क में और कितने लोग शामिल हो सकते हैं.

आरोपियों पर होगी कार्रवाई

यह डेवलपमेंट ऐसे समय में हुआ है जब इलाके में तनाव बढ़ रहा है. ईरान के खिलाफ US और इजरायल की हालिया मिलिट्री कार्रवाई ने पूरे मिडिल ईस्ट में सिक्योरिटी की स्थिति को और खराब कर दिया है. जवाब में ईरान ने इलाके में US मिलिट्री बेस को निशाना बनाने की धमकी दी है और कुछ जगहों पर हमलों की खबरें सामने आई हैं. कतर की सिक्योरिटी एजेंसियां ​​अभी इस मामले की डिटेल में जांच कर रही हैं और इस नेटवर्क के दायरे और इसकी अंदरूनी प्लानिंग का पता लगाने की कोशिश कर रही हैं. अधिकारियों ने कहा है कि नेशनल सिक्योरिटी के लिए किसी भी खतरे को गंभीरता से लिया जाएगा और कानून के मुताबिक सख्त कार्रवाई की जाएगी.

