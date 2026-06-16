/भारत-बांग्लादेश बॉर्डर पर 12 लोगों को लेकर संग्राम, BSF-BGB में आमना-सामना

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India Bangladesh Relations: पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार बनने के बाद अवैध बांग्लदेशी प्रवासियों को बंगाल से निकाला जा रहा है. इस बीच, राज्य के मुरुतिया इलाके में भारत-बांग्लादेश सीमा पर 13 लोग पिछले तीन दिनों से फंसे हुए हैं. बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स (BSF) और बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश (BGB) के बीच तनाव बना हुआ है. दोनों देशों का कहना है कि ये 13 लोग उनके नागरिक नहीं हैं. इस समूह में चार पुरुष, चार महिलाएं और चार बच्चे शामिल हैं. अब तक दो दौर की फ्लैग मीटिंग के बावजूद कोई समाधान नहीं निकल पाया है.
रिपोर्टों के मुताबिक, विवाद की शुरुआत शुक्रवार को रानीनगर सीमा चौकी के पास हुई. बांग्लादेश की तरफ स्थित कुश्तिया जिले के प्रागपुर क्षेत्र के सामने यह मामला सामने आया. BGB का आरोप है कि BSF ने 12 लोगों को सीमा पार कर बांग्लादेश की तरफ धकेल दिया. वहीं BSF ने इस आरोप को पूरी तरह खारिज करते हुए कहा कि ये सभी लोग बांग्लादेशी नागरिक हैं, जो अवैध रूप से भारत में घुसने की कोशिश कर रहे थे. हालात उस समय और तनावपूर्ण हो गई जब BGB ने इन 12 लोगों को वापस भारतीय सीमा में भेजने का प्रयास किया.
बांग्लादेशी बॉर्डर फोर्स ने क्या किया दावा
BGB का दावा था कि ये सभी भारतीय नागरिक हैं, इसलिए भारत को इन्हें स्वीकार करना चाहिए. हालांकि BSF ने साफ शब्दों में कहा कि इन लोगों का भारत से कोई संबंध नहीं है और उन्हें भारतीय सीमा में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जा सकती. मामले को सुलझाने के लिए शुक्रवार दोपहर दोनों देशों की सीमा सुरक्षा बलों के बीच पहली फ्लैग मीटिंग हुई, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला. इसके बाद शनिवार को दूसरी बैठक आयोजित की गई, जिसमें भी दोनों पक्ष अपने-अपने दावों पर अड़े रहे. BGB ने दोबारा आरोप लगाया कि BSF ने इन लोगों को जबरन बांग्लादेश भेजा था, जबकि BSF ने कहा कि यह समूह बांग्लादेश की तरफ से गैरकानूनी तरीके से भारत में प्रवेश करने की कोशिश कर रहा था.
'जीरो लाइन' इलाके में हैं 12 लोग
गतिरोध के कारण ये 12 लोग सीमा के पास 'जीरो लाइन' क्षेत्र में फंसे हुए हैं. बताया गया है कि उन्हें बॉर्डर पिलर संख्या 148/3-S के निकट माथाभांगा नदी के किनारे धान के खेतों के पास देखा गया. स्थानीय ग्रामीणों ने मानवीय आधार पर उनके लिए भोजन और अस्थायी ठहरने की व्यवस्था भी की. इस बीच सीमा क्षेत्र में सुरक्षा बढ़ा दी गई है. रिपोर्टों के मुताबिक, जब BGB इन लोगों को भारत की ओर भेजने की कोशिश कर रही थी, तब बड़ी संख्या में बांग्लादेशी नागरिक भी सीमा पर जमा हो गए. कुछ स्थानों पर कथित तौर पर BSF जवानों के साथ बदसलूकी की घटनाएं भी सामने आईं, जिसके बाद दोनों देशों की सुरक्षा एजेंसियों ने अतिरिक्त बल तैनात कर दिया. फिलहाल दोनों देशों के बीच यह मामला सुलझ नहीं पाया है. BSF का कहना है कि रानीनगर सीमा से किसी भी व्यक्ति को बांग्लादेश में नहीं धकेला गया, जबकि BGB अपने दावे पर कायम है.