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भारत-बांग्लादेश बॉर्डर पर 12 लोगों को लेकर संग्राम, BSF-BGB में आमना-सामना

India Bangladesh Relations: भारत-बांग्लादेश सीमा पर 12 लोगों की नागरिकता को लेकर BSF और BGB के बीच तीन दिनों से गतिरोध जारी है. दोनों देश इन लोगों को अपना नागरिक मानने से इनकार कर रहे हैं, जिससे सीमा पर तनाव और सुरक्षा बढ़ा दी गई है.

Written ByTauseef Alam
Published: Jun 16, 2026, 08:12 AM IST|Updated: Jun 16, 2026, 08:12 AM IST
भारत-बांग्लादेश बॉर्डर पर 12 लोगों को लेकर संग्राम, BSF-BGB में आमना-सामना

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Tauseef Alam

Tauseef Alam

तौसीफ आलम वर्तमान में Zee Media में Sub Editor के पद पर कार्यरत हैं और पिछले 5 सालों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं. उन्होंने देश की प्रतिष्ठित Jamia Millia Islamia से स्नातक और स्नातकोत्तर की शिक्षा प्राप्त की है. छात्र जीवन से ही सामाजिक, राजनीतिक और जनसरोकार से जुड़े मुद्दों में उनकी गहरी रुचि रही, जिसने उन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में आने के लिए प्रेरित किया.

तौसीफ ने Amar Ujala, Times Now Navbharat और ABP News जैसे देश के प्रमुख मीडिया संस्थानों में कार्य करते हुए पत्रकारिता की बारीकियों को करीब से समझा और ग्राउंड रिपोर्टिंग का व्यापक अनुभव हासिल किया. उन्होंने दिल्ली के चर्चित CAA-NRC आंदोलन सहित कई महत्वपूर्ण सामाजिक और राजनीतिक घटनाओं की जमीनी रिपोर्टिंग की.

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