/भारत-बांग्लादेश बॉर्डर पर 12 लोगों को लेकर संग्राम, BSF-BGB में आमना-सामना

'जीरो लाइन' इलाके में हैं 12 लोग

गतिरोध के कारण ये 12 लोग सीमा के पास 'जीरो लाइन' क्षेत्र में फंसे हुए हैं. बताया गया है कि उन्हें बॉर्डर पिलर संख्या 148/3-S के निकट माथाभांगा नदी के किनारे धान के खेतों के पास देखा गया. स्थानीय ग्रामीणों ने मानवीय आधार पर उनके लिए भोजन और अस्थायी ठहरने की व्यवस्था भी की. इस बीच सीमा क्षेत्र में सुरक्षा बढ़ा दी गई है. रिपोर्टों के मुताबिक, जब BGB इन लोगों को भारत की ओर भेजने की कोशिश कर रही थी, तब बड़ी संख्या में बांग्लादेशी नागरिक भी सीमा पर जमा हो गए. कुछ स्थानों पर कथित तौर पर BSF जवानों के साथ बदसलूकी की घटनाएं भी सामने आईं, जिसके बाद दोनों देशों की सुरक्षा एजेंसियों ने अतिरिक्त बल तैनात कर दिया. फिलहाल दोनों देशों के बीच यह मामला सुलझ नहीं पाया है. BSF का कहना है कि रानीनगर सीमा से किसी भी व्यक्ति को बांग्लादेश में नहीं धकेला गया, जबकि BGB अपने दावे पर कायम है.