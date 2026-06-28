/सऊदी अरब में बड़ा हेलीकॉप्टर हादसा, 14 कर्मचारियों की दर्दनाक मौत

दरअसल, ईरान के खिलाफ़ अमेरिका-इज़राइल युद्ध के दौरान लगभग चार महीनों तक सऊदी के 'रास तनूरा' टर्मिनल पर कच्चे तेल की लोडिंग करने का काम रुका हुआ था. बीते शुक्रवार (26 जून) को सऊदी अरामको ने खाड़ी में स्थित अपने 'रास तनूरा' टर्मिनल पर कच्चे तेल की लोडिंग फिर से शुरू कर दी. इसी 'अरामको' तेल कंपनी का हेलीकॉप्टर घुर्घटना का शिकार हो गया. कंपनी ने कहा कि दुर्घटना की वजहों का पता लगाने के लिए जांच चल रही है और उसने मृतकों के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की.