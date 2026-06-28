/सऊदी अरब में बड़ा हेलीकॉप्टर हादसा, 14 कर्मचारियों की दर्दनाक मौत

राज्य चुनें
Aramco Helicopter Crash In Saudi: सऊदी अरब में रविवार (28 जून) को एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना का शिकार हो गया. इस दुर्घटना में हेलीकॉप्टर में सवार 14 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई. इस बात की जानकारी सऊदी अरब के ऊर्जा मंत्रालय ने दी है. ऊर्जा मंत्रालय के बयान में कहा गया है कि यह दुर्घटना स्थानीय समयानुसार सुबह करीब 6 बजे हुई और मारे गए सभी लोग सऊदी नागरिक थे. दुर्घटना की वजह के बारे में कोई और जानकारी नहीं दी गई.
दरअसल, ईरान के खिलाफ़ अमेरिका-इज़राइल युद्ध के दौरान लगभग चार महीनों तक सऊदी के 'रास तनूरा' टर्मिनल पर कच्चे तेल की लोडिंग करने का काम रुका हुआ था. बीते शुक्रवार (26 जून) को सऊदी अरामको ने खाड़ी में स्थित अपने 'रास तनूरा' टर्मिनल पर कच्चे तेल की लोडिंग फिर से शुरू कर दी. इसी 'अरामको' तेल कंपनी का हेलीकॉप्टर घुर्घटना का शिकार हो गया. कंपनी ने कहा कि दुर्घटना की वजहों का पता लगाने के लिए जांच चल रही है और उसने मृतकों के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की.
युद्ध की वजह से तेल की सप्लाई पर ठप, कीमतों में बढ़ोतरी
हाल ही में ईरान युद्ध की वजह से तेल की सप्लाई में रुकावट और कीमतों में बढ़ोतरी के चलते अरामको को काफी मशक्कत करनी पड़ी. कंपनी ने बताया कि उसने युद्ध से प्रभावित 'स्ट्रेट ऑफ़ होर्मुज़' से बचने के लिए तेल के कुछ निर्यात को सफलतापूर्वक पाइपलाइन के ज़रिए भेजना शुरू कर दिया है.