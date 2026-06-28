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सऊदी अरब में बड़ा हेलीकॉप्टर हादसा, 14 कर्मचारियों की दर्दनाक मौत

Aramco Helicopter Crash In Saudi: सऊदी अरब में अरामको कंपनी का एक हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें सवार 14 लोगों की मौत हो गई. ऊर्जा मंत्रालय के अनुसार, हादसा रविवार सुबह हुआ और सभी मृतक सऊदी नागरिक थे. यह दुर्घटना ऐसे समय हुई है जब हालिया क्षेत्रीय तनाव के बाद रास तनूरा तेल टर्मिनल पर तेल लोडिंग का काम फिर से शुरू किया गया था. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.

Written ByZeeshan Alam
Published: Jun 28, 2026, 06:47 PM IST|Updated: Jun 28, 2026, 06:47 PM IST
सऊदी अरब में बड़ा हेलीकॉप्टर हादसा, 14 कर्मचारियों की दर्दनाक मौत
Image Credit: प्रतीकात्मक तस्वीरSource: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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