Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam3082614
Zee SalaamMuslim Worldसीरिया से इराक ट्रांसफर हुए 150 ISIS कैदी, सभी पर है संगीन इल्जाम

सीरिया से इराक ट्रांसफर हुए 150 ISIS कैदी, सभी पर है संगीन इल्जाम

ISIS Prisoners Transfer: सीरिया की जेलों में बंद इस्लामिक स्टेट के 150 कैदियों को इराक भेज दिया गया है. इराकी अधिकारियों ने इस ट्रांसफर की पुष्टि की है. इन कैदियों में इराकी और विदेशी नागरिक दोनों शामिल हैं, जिन पर इराकी नागरिकों की हत्या में अहम भूमिका निभाने का आरोप है.

Edited By:  Tauseef Alam|Last Updated: Jan 22, 2026, 12:04 PM IST

Trending Photos

सीरिया से इराक ट्रांसफर हुए 150 ISIS कैदी, सभी पर है संगीन इल्जाम

Iraq News: सीरिया के जेलों में बंद 150 इस्लामिक स्टेट (ISIS) कैदियों को इराक ट्रांसफर किया गया है. इराकी अधिकारियों ने 21 जनवरी को इस खबर की तस्दीक की है. इन कैदियों में इराकी और विदेशी नागरिक दोनों शामिल हैं, जिन पर इराकी नागरिकों की हत्या में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का इल्जाम है. 

इराकी सेना के कमांडर-इन-चीफ के प्रवक्ता सबाह अल-नुमान के एक बयान के मुताबिक, ये कैदी पहले सीरिया के हसाका क्षेत्र की जेलों में बंद थे, जो सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्सेज (SDF) के नियंत्रण में हैं. इन कैदियों को अंतरराष्ट्रीय गठबंधन (जो ISIS के खिलाफ लड़ रहा है) के साथ तालमेल के बाद इराक को सौंपा गया. 

शिन्हुआ समाचार एजेंसी की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि इन सभी कैदियों को इराकी सरकार के आधिकारिक सुधार संस्थानों में भेजा जाएगा. यह भी स्पष्ट किया गया कि भविष्य में ट्रांसफर की संख्या और समय सुरक्षा स्थिति और आकलन पर निर्भर करेगा. अमेरिकी सेंट्रल कमांड (CENTCOM) के मुताबिक, इन कैदियों को सीरिया के हसाका में एक हिरासत केंद्र से इराक में एक सुरक्षित स्थान पर ट्रांसफर किया गया. यह प्रक्रिया एक बड़ी योजना का हिस्सा है जिसके तहत भविष्य में लगभग 7,000 ISIS कैदियों को इराक-नियंत्रित जेलों में ट्रांसफर किया जा सकता है.

Add Zee News as a Preferred Source

CENTCOM ने अपने बयान में कहा कि इस तरह का सुरक्षित और व्यवस्थित ट्रांसफर किसी भी जेल ब्रेक को रोकने के लिए महत्वपूर्ण है, जो अमेरिका और पूरे क्षेत्र की सुरक्षा के लिए सीधा खतरा पैदा कर सकता है. पिछले एक साल में, अमेरिका और उसकी सहयोगी सेनाओं ने सीरिया में 300 से अधिक ISIS सदस्यों को गिरफ्तार किया है और 20 से अधिक आतंकवादियों को मार गिराया है. इंटरनेशनल सेंटर फॉर काउंटर-टेररिज्म थिंक टैंक के एसोसिएट फेलो एड्रियन श्टुनी के अनुसार, 2025 तक, अपनी स्थापना के लगभग 21 साल बाद, इराक और सीरिया में संगठन का क्षेत्रीय नियंत्रण काफी कमजोर हो जाएगा.

उन्होंने कहा कि अपने चरम पर ISIS के पास लगभग 80 हजार लड़ाके थे, जिनमें 120 से अधिक देशों के 42 हजार से ज्यादा विदेशी आतंकवादी शामिल थे. इसके विपरीत 2025 के मध्य तक सीरिया और इराक में सक्रिय लड़ाकों की संख्या सिर्फ 1,500 से 3,000 के बीच होने का अनुमान है. हालांकि, यह भी चेतावनी दी गई कि ISIS द्वारा उत्पन्न वैश्विक खतरा अभी पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है. 

इनपुट-आईएएनएस

About the Author
author img
Tauseef Alam

तौसीफ आलम पिछले चार सालों से पत्रकारिता के पेशे में हैं. उन्होंने देश की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी जामिया मिल्लिया इस्लामिया से ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की है. Amar Ujala,Times Now...और पढ़ें

TAGS

iraq newsISIS prisoners transferSyria to Iraq transfer

Trending news

Lucknow news
तलाक के लिए साजिश! पति ने बॉयफ्रेंड से थार में रखवाया बीफ, पुलिस के हत्थे चढ़े आरोपी
Pakistan News
एक दुकान से मिले 30 लाशें, कराची अग्निकांड में दिल दहला देने वाला खुलासा
Supreme court hearing
Bhojshala: बसंत पंचमी पर ‘स्पेशल’ हिंदू पूजा की मांग पर आज होगी SC में सुनवाई
Iran Protest Crackdown
ईरान प्रोटेस्ट में कितने लोगों की हुई है मौत, सरकार ने कर दिया सबकुछ क्लियर
jammu kashmir news
नक्शा बदलेगा या सियासत? जम्मू-कश्मीर में नए बंटवारे की मांगों ने बढ़ाई सियासी गर्मी
kabul terrorist attack
काबुल आतंकी हमले पर UN सुरक्षा परिषद का कड़ा संदेश, आतंकियों को चेतावनी
Arab Countries on Gaza
इजरायल के दबाव में झुके अरब देश, गाजा से फिलिस्तीनी अथॉरिटी को किया बाहर
muslim news
अखिलेश और ओवैसी में होगा गठबंधन, SP नेताओं के धुर विरोधी बयानों से लोग हुए कंफ्यूज
Pakistan Joined Gaza Board Of Peace
Gaza में शांति के लिए ट्रंप का नया प्लान, 'बोर्ड ऑफ पीस' में शामिल हुआ पाकिस्ता
muslim news
गोवंश संरक्षण कानून के तहत कोर्ट का बड़ा फैसला, 3 मुस्लिम व्यक्तियों की मिली ये सजा