सीरिया से इराक ट्रांसफर हुए 150 ISIS कैदी, सभी पर है संगीन इल्जाम

Iraq News: सीरिया के जेलों में बंद 150 इस्लामिक स्टेट (ISIS) कैदियों को इराक ट्रांसफर किया गया है. इराकी अधिकारियों ने 21 जनवरी को इस खबर की तस्दीक की है. इन कैदियों में इराकी और विदेशी नागरिक दोनों शामिल हैं, जिन पर इराकी नागरिकों की हत्या में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का इल्जाम है.

इराकी सेना के कमांडर-इन-चीफ के प्रवक्ता सबाह अल-नुमान के एक बयान के मुताबिक, ये कैदी पहले सीरिया के हसाका क्षेत्र की जेलों में बंद थे, जो सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्सेज (SDF) के नियंत्रण में हैं. इन कैदियों को अंतरराष्ट्रीय गठबंधन (जो ISIS के खिलाफ लड़ रहा है) के साथ तालमेल के बाद इराक को सौंपा गया.

शिन्हुआ समाचार एजेंसी की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि इन सभी कैदियों को इराकी सरकार के आधिकारिक सुधार संस्थानों में भेजा जाएगा. यह भी स्पष्ट किया गया कि भविष्य में ट्रांसफर की संख्या और समय सुरक्षा स्थिति और आकलन पर निर्भर करेगा. अमेरिकी सेंट्रल कमांड (CENTCOM) के मुताबिक, इन कैदियों को सीरिया के हसाका में एक हिरासत केंद्र से इराक में एक सुरक्षित स्थान पर ट्रांसफर किया गया. यह प्रक्रिया एक बड़ी योजना का हिस्सा है जिसके तहत भविष्य में लगभग 7,000 ISIS कैदियों को इराक-नियंत्रित जेलों में ट्रांसफर किया जा सकता है.

CENTCOM ने अपने बयान में कहा कि इस तरह का सुरक्षित और व्यवस्थित ट्रांसफर किसी भी जेल ब्रेक को रोकने के लिए महत्वपूर्ण है, जो अमेरिका और पूरे क्षेत्र की सुरक्षा के लिए सीधा खतरा पैदा कर सकता है. पिछले एक साल में, अमेरिका और उसकी सहयोगी सेनाओं ने सीरिया में 300 से अधिक ISIS सदस्यों को गिरफ्तार किया है और 20 से अधिक आतंकवादियों को मार गिराया है. इंटरनेशनल सेंटर फॉर काउंटर-टेररिज्म थिंक टैंक के एसोसिएट फेलो एड्रियन श्टुनी के अनुसार, 2025 तक, अपनी स्थापना के लगभग 21 साल बाद, इराक और सीरिया में संगठन का क्षेत्रीय नियंत्रण काफी कमजोर हो जाएगा.

उन्होंने कहा कि अपने चरम पर ISIS के पास लगभग 80 हजार लड़ाके थे, जिनमें 120 से अधिक देशों के 42 हजार से ज्यादा विदेशी आतंकवादी शामिल थे. इसके विपरीत 2025 के मध्य तक सीरिया और इराक में सक्रिय लड़ाकों की संख्या सिर्फ 1,500 से 3,000 के बीच होने का अनुमान है. हालांकि, यह भी चेतावनी दी गई कि ISIS द्वारा उत्पन्न वैश्विक खतरा अभी पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है.

इनपुट-आईएएनएस