PAK: रावलपिंडी में 19 साल की दुल्हन की हत्या, जिरगा के क्रूर फैसले ने ली जान
PAK: रावलपिंडी में 19 साल की दुल्हन की हत्या, जिरगा के क्रूर फैसले ने ली जान

Pakistan News: पाकिस्तान के रावलपिंडी में 19 साल की दुल्हन की ऑनर किलिंग जिरगा के गैरकानूनी फैसले के बाद हुई. जिरगा को विवाद सुलझाने की पंचायत कहा जाता है, लेकिन यह महिलाओं के लिए खौफ और मौत का फरमान बन चुकी है.

Written By  Zee Salaam Web Desk|Last Updated: Aug 27, 2025, 10:05 PM IST

Pakistan News: पाकिस्तान में ऑनर किलिंग की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं. इसी बीच, रावलपिंडी के पीरवधाई इलाके में एक 19 साल की दुल्हन की हत्या कर दी गई. यह घटना एक जिरगा (अवैध पंचायत) द्वारा लड़की के खिलाफ फैसला सुनाए जाने के बाद हुई. ऐसे में आज हम आपको बताते हैं कि जिरगा क्या है?

जिरगा को पाकिस्तान में अक्सर एक स्थानीय विवाद सुलझाने वाली संस्था बताया जाता है, लेकिन असलियत इससे बिल्कुल अलग है. यह कोई कानूनी या संवैधानिक संस्था नहीं है, बल्कि एक ऐसी गैरकानूनी पंचायत है जिसमें सिर्फ़ मर्द शामिल होते हैं. इनमें से ज़्यादातर लोगों के पास न तो कानून की पढ़ाई होती है और न ही न्याय की समझ. इनके फैसले ताक़तवर लोगों के हक़ में होते हैं और कमज़ोर, खासकर महिलाओं के लिए हमेशा नुकसानदायक साबित होते हैं.

पाकिस्तानी अख़बार एक्सप्रेस ट्रिब्यून में लेखक सैयद नामदार अली शाह लिखते हैं कि जिरगा असल में अनपढ़ पुरुषों का समूह है जिनके पास बेहिसाब अहंकार और अनियंत्रित शक्ति होती है. ये पंचायतें खुद को समाज और संस्कृति के रक्षक बताती हैं, लेकिन हकीकत में यह संस्थाएं और भी ज़्यादा अन्याय फैलाती हैं. शाह के मुताबिक, जिरगा किसी भी विवाद को हल करने का दावा करती है, लेकिन इसके फैसले अक्सर दबाव और डर के ज़रिये लागू किए जाते हैं.

जिरगा में दिए गए फैसले कई बार बेहद क्रूर होते है. जैसे स्वारा या वानी (लड़की को विवाद निपटाने के लिए सौंप देना), कारो-कारी (ऑनर किलिंग), निर्वासन या बेमतलब की सजाएं. इन फैसलों में इंसाफ से ज़्यादा बदले की भावना और ताकतवर परिवारों का दबदबा झलकता है. महिलाओं को यहां सिर्फ एक सौदे की वस्तु समझा जाता है. शाह लिखते हैं कि ऐसे पितृसत्तात्मक पिता अपनी बेटियों को बोझ मानते हैं और अक्सर उन्हें बूढ़े या गुस्सैल रिश्तेदारों से जबरन ब्याह देते हैं. अगर लड़की अपनी पसंद से शादी करना चाहे या किसी से प्यार कर बैठे, तो इसे गुनाह और परिवार की बेइज़्ज़ती माना जाता है.

पाकिस्तान की अदालतों ने कई बार जिरगा पर बैन लगाया है. 2004 में सिंध हाई कोर्ट और 2006 में सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगाई लेकिन समस्या यह है कि पुलिस अक्सर इन फैसलों को रोकने की कोशिश ही नहीं करती. डर, राजनीतिक दबाव और भ्रष्टाचार की वजह से पुलिस गांवों तक नहीं जाती और जिरगा खुलेआम बैठती रहती है. कई बार पुलिस और नेता भी इन जिरगों का साथ देते हैं क्योंकि उन्हें वोट और समर्थन चाहिए होता है.

