Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam2982892
Zee SalaamMuslim World

मुस्लिम देश ट्यूनीशिया में फंसे झारखंड के 48 मजदूर, लगाई वतन वापसी की गुहार

Jharkhand News: अफ्रीकी देश ट्यूनीशिया में झारखंड के 48 मजदूर पिछले कई हफ्तों से फंसे हैं. उन्होंने एक वीडियो जारी कर भारत सरकार से वतन वापसी की गुहार लगाई है. मजदूरों ने कहा कि उन्हें न खाना मिल रहा है, न मजदूरी.

Written By  Zee Salaam Web Desk|Last Updated: Oct 31, 2025, 04:32 PM IST

Trending Photos

मुस्लिम देश ट्यूनीशिया में फंसे झारखंड के 48 मजदूर, लगाई वतन वापसी की गुहार

Jharkhand News: अफ्रीकी देश ट्यूनीशिया की एक कंपनी में दिहाड़ी मजदूरी करने गए झारखंड के 48 मजदूर बंधक बन गए हैं. कंपनी इनसे जबरन काम ले रही है, लेकिन इसके एवज में उन्हें पिछले तीन महीने से मजदूरी का भुगतान नहीं किया गया है. ये मजदूर झारखंड के हजारीबाग, गिरिडीह और बोकारो जिले के रहने वाले हैं. ट्यूनीशिया में फंसे मजदूरों ने एक वीडियो जारी कर भारत सरकार और झारखंड सरकार से जल्द वतन वापसी की गुहार लगाई है.

वीडियो में मजदूरों ने बताया कि कंपनी ने उनके पासपोर्ट भी अपने पास रख लिए हैं और उन्हें परिसर से बाहर निकलने की इजाजत नहीं है. मजदूरों ने कहा कि उनकी आर्थिक स्थिति इतनी खराब हो गई है कि अब भोजन की भी व्यवस्था संभव नहीं रह गई है. उन्होंने बकाया वेतन के तत्काल भुगतान और सुरक्षित स्वदेश वापसी की मांग की है. 

ट्यूनीशिया में फंसे 48 मजदूरों में हजारीबाग के 19, गिरिडीह के 14 और बोकारो के 15 मजदूर शामिल हैं. इनकी पहचान अमरदीप चौधरी, जिवाधन महतो, धानेश्वर महतो, जागेश्वर कुमार महतो, गोविंद कुमार महतो, अजय कुमार, अनिल कुमार, नंदलाल महतो, संतोष महतो, गुरुचरण महतो,  गोपाल महतो, राजेश करमाली और लालू करमाली समेत दूसरे के रूप में हुई है. प्रवासी मजदूरों की समस्याओं पर कार्य करने वाले सामाजिक कार्यकर्ता सिकंदर अली ने इस मामले में केंद्र और राज्य सरकार से तत्काल हस्तक्षेप की मांग की है. उन्होंने कहा कि विदेशों में झारखंड के मजदूरों के फंसने की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

सिकंदर अली ने विदेश मंत्रालय से इन मजदूरों की सुरक्षित वापसी सुनिश्चित करने की अपील की और राज्य सरकार से मांग की कि ऐसे मामलों को रोकने के लिए प्रवासी रोजगार प्रणाली को सुदृढ़ किया जाए तथा राज्य में रोजगार सृजन पर प्राथमिकता दी जाए, ताकि मजदूरों को पलायन न करना पड़े. अधिकारियों के अनुसार, राज्य सरकार ने मामले की जानकारी केंद्र को भेज दी है और ट्यूनीशिया स्थित भारतीय दूतावास से मजदूरों की स्थिति की पुष्टि करने और सहायता उपलब्ध कराने का आग्रह किया गया है.

इनपुट-आईएएनएस

About the Author
author img
Zee Salaam Web Desk

TAGS

Jharkhand newsJharkhand workers in Tunisia

Trending news

Maharashtra news
'वंदे मातरम' बना BJP का नया एजेंडा? फडणवीस के स्कूलों में अनिवार्य करने पर सपा भड़की
Jammu and Kashmir news
जम्मू-कश्मीर में नशे के खिलाफ वार, कठुआ में असलम की करोड़ों की संपत्ति जब्त
Delhi News
इंसाफ की चौखट से उमर खालिद और शरजील को आज फिर मिली निराशा; आखिरी उम्मीद बरकरार!
Dhaka Assembly Election 2025
Bihar: जनसुराज ने ढाका में BJP का बिगाड़ा खेल, जीत के करीब हैं मुस्लिम कैंडिडेट!
Indira Gandhi Death Prediction
मौत से पहले इंदिरा ने कर दी थी शेख मुजीबुर्रहमान की तरह अपनी हत्या की भविष्वाणी!
mali news
माली बन सकता है दुनिया का पहला देश, जहां आतंकवादी संगठन अल-कायदा की होगी सरकार!
azam khan
लड़की छेड़ने के केस में Azam Khan गए जेल, नवाब हमज़ा मियां का जोरदार हमला
Saudi arabia news
उमरा के लिए अप्लाई करने से पहले जानें सऊदी का नया रूल, वर्ना हो सकती है मुश्किल!
Azharuddin
CM रेड्डी की कैबिनेट में Azharuddin इकलौते मुस्लिम मंत्री; BJP को नहीं हो रहा हज़म
israel news
Google- Amazon बने इजरायल के जासूस, नेतन्याहू ने की अरबों डॉलर की सीक्रेट डील!