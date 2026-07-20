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मदीना में भारतीय महिला की थम गई थीं सांसें, 50 सेकंड में पहुंची मेडिकल टीम ने मौत के मुंह से निकाला

Saudi Arabia News: उमराह करने मदीना गई एक 52 साल की भारतीय महिला को अचानक कार्डियक और रेस्पिरेटरी अरेस्ट का सामना करना पड़ा. सऊदी रेड क्रिसेंट अथॉरिटी (SRCA) की एक इमरजेंसी टीम कॉल मिलने के 50 सेकंड के भीतर ही मौके पर पहुंची और तुरंत CPR देकर महिला की जान बचा ली.

Written ByTauseef Alam
Published: Jul 20, 2026, 08:06 AM IST|Updated: Jul 20, 2026, 08:06 AM IST
मदीना में भारतीय महिला की थम गई थीं सांसें, 50 सेकंड में पहुंची मेडिकल टीम ने मौत के मुंह से निकाला
Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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Tauseef Alam

Tauseef Alam

तौसीफ आलम Zee Media में Sub Editor हैं. तौसीफ पिछले 5 सालों से उन मुद्दों को उठाते रहे हैं, जो आम लोगों के जीवन, लोकतंत्र, शिक्षा, सामाजिक न्याय और नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों से सीधे जुड़े हैं. तौसीफ ने Amar Ujala, Times Now Navbharat और ABP News जैसे देश के बड़े मीडिया संस्थानों में काम और ट्रेनिंग ली है. उन्होंने दिल्ली में हुए CAA-NRC विरोधी आंदोलन की जमीनी रिपोर्टिंग की है. उन्होंने देश की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी Jamia Millia Islamia से ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी की है. राजनीति, क्राइम, इंटरनेशनल अफेयर्स, भारत में मुस्लिम समाज से जुड़े मुद्दे, जनहित के सवाल और यूनिवर्सिटी कैंपस की छात्र राजनीति उनके प्रिय विषय हैं.

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