/मदीना में भारतीय महिला की थम गई थीं सांसें, 50 सेकंड में पहुंची मेडिकल टीम ने मौत के मुंह से निकाला

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Saudi Arabia News: उमराह करने गई 52 साल की भारतीय महिला को मदीना में पैगंबर की मस्जिद के पास अल-बाकी कब्रिस्तान के नज़दीक अचानक कार्डियक और रेस्पिरेटरी अरेस्ट आ गया था. लेकिन समय रहते सऊदी रेड क्रिसेंट अथॉरिटी (SRCA) की इमरजेंसी टीम पहुंच गई और महिला की जान बचा ली. SRCA के मुताबिक, इमरजेंसी रिस्पॉन्डर कॉल मिलने के 50 सेकंड के भीतर ही घटनास्थल पर पहुंच गए. मेडिकल स्टाफ ने फौरन तस्दीक की कि महिला को कार्डियक और रेस्पिरेटरी अरेस्ट हुआ है और उन्होंने जीवन बचाने वाली प्रक्रिया 'कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन' (CPR) शुरू कर दी.
टीमों ने आगे के इलाज के लिए उन्हें 'बाब जेब्रेल हेल्थ सेंटर' भेजने से पहले सफलतापूर्वक उनकी धड़कन बहाल की और उनकी हालत स्थिर की. SRCA की मदीना क्षेत्र शाखा के कार्यवाहक महानिदेशक डॉ. उमर अल-अत्तास ने कहा कि तेज़ी से की गई कार्रवाई और तत्काल इमरजेंसी मदद ने महिला की जान बचाने में अहम भूमिका निभाई. उन्होंने बताया कि पैगंबर की मस्जिद के आस-पास के केंद्रीय क्षेत्र में तैनात इमरजेंसी टीमें, आगंतुकों और इबादत करने वालों को तेज़ी से मदद और इमरजेंसी मेडिकल देखभाल देने के लिए खास ऑपरेशनल योजनाओं के तहत चौबीसों घंटे काम करती हैं.
डॉक्टर ने क्या कहा?
अल-अत्तास ने कहा कि यह घटना बिना देरी किए मेडिकल इमरजेंसी की सूचना देने के महत्व को उजागर करती है और इस बात पर ज़ोर दिया कि कार्डियक अरेस्ट के मामलों में शुरुआती मदद से बचने की संभावना काफी बढ़ जाती है. उन्होंने सऊदी रेड क्रिसेंट के कर्मचारियों की तैयारी और पेशेवर रवैये की भी सराहना की, खासकर मदीना में आगंतुकों और तीर्थयात्रियों की भारी भीड़ के समय.
लाखों लोग जाते हैं हज करने
गौरतलब है कि हर साल दुनिया भर से लाखों मुसलमान हज और उमराह के लिए सऊदी अरब जाते हैं. हज इस्लाम का पांचवां फ़र्ज़ है और इसे हर साल इस्लामी महीने 'ज़ुल-हिज्जा' के दौरान किया जाता है. हाल के सालों में इसमें आम तौर पर 15 से 20 लाख जायरीन शामिल होते हैं. इसके विपरीत उमराह साल में कभी भी किया जा सकता है और सऊदी अरब में हर साल 2 से 3 करोड़ जायरीन आते हैं. इन यात्राओं के दौरान तीर्थयात्रियों की सुरक्षा और स्वास्थ्य सुनिश्चित करने के लिए सऊदी सरकार मेडिकल, आपातकालीन और परिवहन सेवाओं के लिए व्यापक इंतज़ाम करती है.