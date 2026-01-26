गणतंत्र दिवस पर विदेशी मेहमान तो आए, लेकिन क्या कभी पाकिस्तान का नेता बना भारत का चीफ गेस्ट?

77th Republic Day 2026: आज भारत बहुत गर्व और उत्साह के साथ अपना 77वां गणतंत्र दिवस मना रहा है. दिल्ली के कर्तव्य पथ पर भारतीय सेना की वीरता आधुनिक हथियारों और सांस्कृतिक विविधता का प्रदर्शन दुनिया को भारत की ताकत दिखाएगा. इस ऐतिहासिक पल के गवाह न सिर्फ देश भर के लोग, बल्कि विदेश से आए खास मेहमान भी बनेंगे. हर साल गणतंत्र दिवस पर भारत किसी विदेशी राष्ट्राध्यक्ष को चीफ गेस्ट के तौर पर आमंत्रित करता है. इस बार यूरोपियन कमीशन की प्रेसिडेंट उर्सुला वॉन डेर लेयेन और यूरोपियन काउंसिल के प्रेसिडेंट एंटोनियो कोस्टा चीफ गेस्ट हैं. यह भारत की कूटनीति, दोस्ती और वैश्विक स्थिति का प्रतीक है. लेकिन इन सबके बीच, एक सवाल बार-बार उठता है कि क्या भारत ने कभी अपने पड़ोसी देश पाकिस्तान के किसी नेता को गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि के तौर पर आमंत्रित किया है? क्या भारत-पाकिस्तान संबंधों के इतिहास में कभी ऐसा पल आया है? आज हम आपको बताएंगे. आइए जानते हैं.

भारत के गणतंत्र दिवस के इतिहास में एक ऐसा चैप्टर है जिसे आज बहुत कम लोग याद करते हैं, लेकिन यह भारत-पाकिस्तान संबंधों की जटिलता और विडंबना को गहराई से दिखाता है. दशकों पहले 1955 में और फिर 1965 में पाकिस्तान के सीनियर पॉलिटिकल लीडर्स को भारत के गणतंत्र दिवस समारोह में चीफ गेस्ट के तौर पर बुलाया गया था. यह उस समय की बात है जब बंटवारे का दर्द और 1947-48 के कश्मीर युद्ध के ज़ख्म पूरी तरह से भरे नहीं थे. दोनों मौकों पर तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, और बाद में लाल बहादुर शास्त्री ने पड़ोसी देश के साथ बातचीत और सुलह को बढ़ावा देने के लिए भारत के सबसे बड़े राष्ट्रीय मंच का इस्तेमाल किया. उनका मानना ​​था कि प्रतीकात्मक कूटनीति कुछ हद तक गहरी दुश्मनी को कम कर सकती है.

गणतंत्र दिवस पर पाकिस्तान का चीफ गेस्ट

साल 1955 में गणतंत्र दिवस के मौके पर पाकिस्तान के तत्कालीन गवर्नर जनरल सर मलिक गुलाम मुहम्मद को चीफ गेस्ट के तौर पर बुलाया गया था. उन्होंने भारत के गणतंत्र दिवस समारोह में हिस्सा लिया. यह वही साल था जब गणतंत्र दिवस परेड को स्थायी रूप से राजपथ (अब कर्तव्य पथ) पर शिफ्ट कर दिया गया था. इससे पहले 1950 से परेड इरविन स्टेडियम में होती थी, जिसे अब मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम के नाम से जाना जाता है.

सर मलिक गुलाम मुहम्मद को शुरुआती पाकिस्तानी राजनीति में प्रभावशाली हस्तियों में से एक माना जाता था. वह पूर्व इंडियन सिविल सर्विस (ICS) अधिकारी थे और 1951 से 1955 तक पाकिस्तान के तीसरे गवर्नर-जनरल रहे. हालांकि, उनका कार्यकाल पाकिस्तान में संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर करने के लिए जाना जाता है. उन्होंने 1953 में प्रधानमंत्री ख्वाजा नाजिमुद्दीन की सरकार को बर्खास्त कर दिया और बाद में संविधान सभा को भंग कर दिया. इतिहासकारों का मानना ​​है कि यह पाकिस्तान में कार्यकारी प्रभुत्व और न्यायिक सहमति की परंपरा की शुरुआत थी. इसके बावजूद भारत ने उन्हें गणतंत्र दिवस समारोह में आमंत्रित किया. उस समय भारतीय नेतृत्व का मानना ​​था कि ऐसे प्रतीकात्मक कदम पाकिस्तान के साथ संबंधों को बेहतर बना सकते हैं और कश्मीर जैसे मुद्दों पर बातचीत का रास्ता खोल सकते हैं.

साल 1995 में पाकिस्तान का चीफ गेस्ट

दस साल बाद जनवरी 1965 में इतिहास ने खुद को दोहराया. इस बार पाकिस्तान के खाद्य और कृषि मंत्री, राणा अब्दुल हामिद, भारत के गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि थे. उस समय लाल बहादुर शास्त्री भारत के प्रधानमंत्री थे. राणा हामिद एक प्रभावशाली जमींदार परिवार से थे और उनके पूर्वज सिंध के उमरकोट (अमर कोट) के रहने वाले थे, जिसके राजस्थान से ऐतिहासिक संबंध थे. उनकी यात्रा को भारत-पाकिस्तान संबंधों में विश्वास बनाने की कोशिशों के हिस्से के रूप में देखा गया. हालांकि, विडंबना यह है कि गणतंत्र दिवस समारोह के ठीक दो महीने बाद अप्रैल 1965 में पाकिस्तान ने ऑपरेशन डेजर्ट हॉक के तहत कच्छ के रण में एक सैन्य अभियान शुरू किया. स्थिति तेजी से बिगड़ी और सितंबर 1965 में दोनों देशों के बीच पूरी तरह से युद्ध छिड़ गया.