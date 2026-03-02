ईरान से युद्ध के बीच अमेरिका को लगा बड़ा झटका, कुवैत में F-15 फाइटर जेट क्रैश

American Fighter Jet Crash: सुप्रीम लीडर आयत उल्लाह अली खामेनेई की हत्या के बाद ईरान अमेरिकी मिलिट्री बेस को पूरे मिडिल ईस्ट में निशाना बना रहा है. इसके साथ ही इजरायल पर भी हमले कर रहा है. वहीं, अमेरिका और इजरायल ईरान पर हवाई हमले जारी रखे हुए हैं. इस जंग के बीच अमेरिका को बड़ा झटका लगा है. अमेरिका के F-15 फाइटर जेट को कुवैत में मार गिराने का दावा किया जा रहा है. कई मीडिया चैनल्स ने भी रिपोर्ट की है कि अमेरिका का एक F-15 फायटर जेट कुवैत में क्रैश हुआ है.

सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें दोखा जा सकता है कि एक फायट जेट नीचे गिर रहा है, जिसमें आग लगी हुई है और धुवां निकाल रहा है. इस घटना के बाद इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीमों को तुरंत क्रैश साइट पर भेजा गया, ताकि उस जेट के पायलट की मदद की जा सके. हाालंकि अभी तक कुवैत या अमेरिका की ओर से इस घटना को लेकर कोई आधाकिरिक जानकारी नहीं दी गई है.