ईरान से युद्ध के बीच अमेरिका को लगा बड़ा झटका, कुवैत में F-15 फाइटर जेट क्रैश

Zee SalaamMuslim Worldईरान से युद्ध के बीच अमेरिका को लगा बड़ा झटका, कुवैत में F-15 फाइटर जेट क्रैश

American Fighter Jet Crash: ईरान से युद्ध के बीच अमेरिका के एक  F-15 फायटर जेट को कुवैत में मार गिराने का दावा किया जा रहा है. हालांकि अमेरिका या कुवैत की ओर से इस घटना की आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई है.

 

Written By  Zeeshan Alam|Last Updated: Mar 02, 2026, 11:55 AM IST

American Fighter Jet Crash: सुप्रीम लीडर आयत उल्लाह अली खामेनेई की हत्या के बाद ईरान अमेरिकी मिलिट्री बेस को पूरे मिडिल ईस्ट में निशाना बना रहा है. इसके साथ ही इजरायल पर भी हमले कर रहा है. वहीं, अमेरिका और इजरायल ईरान पर हवाई हमले जारी रखे हुए हैं. इस जंग के बीच अमेरिका को बड़ा झटका लगा है. अमेरिका के  F-15 फाइटर जेट को कुवैत में मार गिराने का दावा किया जा रहा है. कई मीडिया चैनल्स ने भी रिपोर्ट की है कि अमेरिका का एक  F-15 फायटर जेट कुवैत में क्रैश हुआ है. 

सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें दोखा जा सकता है कि एक फायट जेट नीचे गिर रहा है, जिसमें आग लगी हुई है और धुवां निकाल रहा है. इस घटना के बाद इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीमों को तुरंत क्रैश साइट पर भेजा गया, ताकि उस जेट के पायलट की मदद की जा सके. हाालंकि अभी तक कुवैत या अमेरिका की ओर से इस घटना को लेकर कोई आधाकिरिक जानकारी नहीं दी गई है. 

 

About the Author
author img
Zeeshan Alam

जीशान आलम Zee Media में ट्रेनी जर्नलिस्ट हैं. वह बिहार के छपरा के निवासी हैं और दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया है. सियासत और मुस्लिम माइनॉरिटी से जुड़ी ख़बरें वो आ...और पढ़ें

TAGS

america f15 fighter jet crashamerica iran warisrael iran warMusim World NewsToday News

