बांग्लादेश में भीड़ हिंसा का कहर, नहर में कूदने से हिंदू युवक की मौत

Bangladesh News: बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा लगातार बढ़ रही है. इसी बीच स्थानीय मीडिया के अनुसार, नौगांव जिले के महादेवपुर उपजिला में एक भीड़ से जान बचाने की कोशिश में नहर में कूदने से एक और हिंदू व्यक्ति की मौत हो गई. भीड़ ने उस पर चोरी का आरोप लगाया था. पीड़ित की पहचान 25 वर्षीय मिथुन सरकार के रूप में हुई है.

स्थानीय और पुलिस सूत्रों का हवाला देते हुए बांग्लादेश के बंगाली अखबार डेली मनोबकंठा ने बताया कि मंगलवार दोपहर को मिथुन का पीछा स्थानीय भीड़ ने चोरी के आरोप में किया था. भागने की कोशिश में वह पास की एक गहरी नहर में कूद गया, जहां तेज बहाव उसे बहा ले गया. रिपोर्ट्स के अनुसार, सूचना मिलते ही महादेवपुर पुलिस स्टेशन, फायर सर्विस और सिविल डिफेंस की एक टीम तुरंत मौके पर पहुंची और बचाव अभियान शुरू किया. कई घंटों के बाद फायर सर्विस की डाइविंग टीम ने मिथुन को पानी से बाहर निकाला, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी.

घटना की पुष्टि करते हुए महादेवपुर पुलिस स्टेशन के ऑफिसर-इन-चार्ज शाहिदुल इस्लाम ने कहा, "शुरुआती जानकारी के अनुसार, युवक चोरी के शक में पीछा किए जाने के बाद नहर में कूद गया था. हमने फायर सर्विस की मदद से उसका शव बरामद किया है. मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है और पोस्टमार्टम के बाद आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी." यह 19 दिनों में सातवीं घटना और इस सप्ताह की तीसरी घटना है, जो पूरे बांग्लादेश में हिंदू समुदायों को निशाना बनाकर की जा रही हिंसा में परेशान करने वाली वृद्धि को उजागर करती है.

Add Zee News as a Preferred Source

सोमवार को बांग्लादेश में 24 घंटे के भीतर अलग-अलग घटनाओं में दो हिंदू पुरुषों की हत्या कर दी गई. पहले पीड़ित, जिसकी पहचान 40 वर्षीय शरत चक्रवर्ती मणि के रूप में हुई है, पर सोमवार रात ढाका के नरसिंगदी जिले में कथित तौर पर एक चरमपंथी सशस्त्र धार्मिक समूह ने धारदार हथियारों से जानलेवा हमला किया था. दूसरी घटना में एक हिंदू व्यवसायी, 38 वर्षीय राणा प्रताप बैरागी को जशोर जिले के मोनिरामपुर उपजिला में सार्वजनिक रूप से गोली मार दी गई. इससे पहले शनिवार को, एक और हिंदू व्यक्ति, खोकन चंद्र दास की शरियतपुर जिले के दामुड्या उपजिला में बदमाशों की भीड़ द्वारा बेरहमी से हमला किए जाने के बाद मौत हो गई थी. पिछले हफ़्ते 40 साल के बजेंद्र बिस्वास को मैमनसिंह ज़िले के भालुका उपज़िला में एक सहकर्मी ने गोली मारकर हत्या कर दी.

पिछले साल 24 दिसंबर को बांग्लादेशी मीडिया ने एक और हिंदू युवक, 29 साल के अमृत मंडल की हत्या की खबर दी थी, जिसे कथित तौर पर बांग्लादेश के कलिमोहर यूनियन के हुसैनडांगा इलाके में भीड़ ने पीट-पीटकर मार डाला था. पिछले साल 18 दिसंबर को भी 25 साल के हिंदू युवक दीपू चंद्र दास को मैमनसिंह के भालुका उपज़िला में उसकी फ़ैक्ट्री में एक मुस्लिम सहकर्मी द्वारा ईशनिंदा के झूठे आरोपों पर भीड़ ने पीट-पीटकर बेरहमी से मार डाला था. भीड़ ने दास को मार डाला और फिर उसके शव को एक पेड़ से लटकाकर आग लगा दी.

इनपुट-IANS