सऊदी अरब में इन चुनिंदा लोगों को मिलेगी शराब, किंग सलमान का बड़ा फैसला

Saudi Arabia Alcohol Policy: दुनिया के सबसे बड़े ताकतवर मुस्लिम देश सऊदी अरब ने बिना किसी औपचारिक ऐलान के अपने एकमात्र शराब स्टोर तक पहुंच बढ़ा दी है. पहले यह स्टोर सिर्फ गैर-मुस्लिम राजनयिकों के लिए था, लेकिन अब यह प्रीमियम रेजिडेंसी परमिट वाले अमीर विदेशी निवासियों के लिए भी खुल गया है.

रियाद के डिप्लोमैटिक क्वार्टर में स्थित यह स्टोर बिना किसी साइनबोर्ड वाली एक सामान्य सी इमारत है, लेकिन अब इसके बाहर कारों और लोगों की लंबी लाइनें लगी रहती हैं. यह स्टोर शुरू में जनवरी 2024 में सिर्फ़ गैर-मुस्लिम राजनयिकों के लिए खोला गया था. नए नियमों के तहत, प्रीमियम रेजिडेंसी परमिट वाले विदेशी भी शराब खरीद सकते हैं. ये परमिट आमतौर पर बहुत कुशल पेशेवरों, निवेशकों और उद्यमियों को दिए जाते हैं.

शराब पर प्रतिबंध

सऊदी अरब 1950 के दशक की शुरुआत से ही शराब पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाए हुए है. इसलिए इस स्टोर को नियंत्रित और सीमित शराब बिक्री के एक प्रयोग के तौर पर देखा जा रहा है. क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के नेतृत्व में सऊदी अरब में हाल के सालों में महत्वपूर्ण सामाजिक-आर्थिक बदलाव हुए हैं, जिनका मकसद पर्यटन को बढ़ावा देना, अंतर्राष्ट्रीय निवेश आकर्षित करना और तेल पर निर्भरता कम करना है.

सऊदी में खुले सिनेमाघर

इस नीति के कारण सिनेमाघर खुले, महिलाओं को ड्राइविंग लाइसेंस दिए गए और बड़े पैमाने पर संगीत और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए. हालांकि, राजनीतिक असहमति और सरकार की आलोचना अभी भी सख्त कानूनों और कड़ी सज़ाओं के दायरे में आती है. हालांकि आम सऊदी नागरिकों के लिए शराब पर प्रतिबंध पूरी तरह से लागू है. यह स्टोर सिर्फ एक सीमित समूह के लिए ही खुला है. सुरक्षा बहुत कड़ी है. प्रवेश से पहले पात्रता की जांच की जाती है, तलाशी ली जाती है और अंदर फोन और कैमरे ले जाना मना है. यहां तक ​​कि स्मार्ट चश्मे की भी जांच की जाती है.

सऊदी में मिल रही है महंगी शराब

ग्राहकों के मुताबिक, शराब की कीमतें काफी ज़्यादा हैं. राजनयिकों को टैक्स में छूट मिलती है, लेकिन प्रीमियम रेजिडेंसी धारकों को पूरा टैक्स देना पड़ता है. कुछ लोगों का कहना है कि स्टोर में स्पिरिट की अच्छी वैरायटी है, लेकिन बीयर और वाइन के विकल्प सीमित हैं. अब तक सऊदी अरब में रहने वाले लोगों को शराब खरीदने के लिए बहरीन या दुबई जैसे देशों की यात्रा करनी पड़ती थी, या अवैध और खतरनाक विकल्पों पर निर्भर रहना पड़ता था.