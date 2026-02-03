बलूचिस्तान में पाक ड्रोन हमले में आम नागरिकों की मौत, राइट्स ग्रुप ने की कड़ी निंदा

Pakistan News: पाकिस्तान बलूचिस्तान में बेगुनाह लोगों का खून बहा रहा है. हाल ही में बलूचिस्तान के रिहायशी इलाकों को निशाना बनाकर किए गए पाकिस्तानी मिलिट्री ड्रोन हमले में एक नाबालिग बच्चे समेत कई निहत्थे नागरिक मारे गए. पाकिस्तान के इस हमले की चारों तरफ निंदा हो रही है. इस बीच, एक बड़े मानवाधिकार संगठन ने भी इस हमले की निंदा की है.

बलूच वॉयस फॉर जस्टिस के मुताबिक, 1 फरवरी को नुश्की जिले के किल्ली जमालदिनी इलाके में हुए हमले में आम लोग अपने घरों के अंदर थे, जिसमें महिलाएं और बुजुर्ग लोग मारे गए. राइट्स बॉडी ने कहा, "एक बच्चे समेत निहत्थे आम लोगों की हत्या इंटरनेशनल ह्यूमनिटेरियन कानून का गंभीर उल्लंघन है. ऐसे काम जिनेवा कन्वेंशन के तहत मना हैं और ये वॉर क्राइम के बराबर हैं."

BVJ ने इंटरनेशनल कानून के तहत इंडिपेंडेंट और ट्रांसपेरेंट जांच और जवाबदेही की मांग की. इस बीच, ह्यूमन राइट्स काउंसिल ऑफ बलूचिस्तान (HRCB) ने पूरे बलूचिस्तान में हालात को बहुत खतरनाक बताया और कहा कि चल रहे इंटरनेट शटडाउन की वजह से जानकारी वेरिफाई करना या मरने वालों के सही आंकड़े हासिल करना लगभग नामुमकिन हो गया है. मानवाधिकार संस्था ने केच, ग्वादर और नुश्की समेत पूरे प्रांत के कई ज़िलों से आ रही परेशान करने वाली रिपोर्टों का ज़िक्र किया, जहां पाकिस्तानी सुरक्षा बलों की अंधाधुंध फायरिंग में महिलाओं और बच्चों समेत दर्जनों आम नागरिक मारे गए हैं.

HRCB ने कहा कि प्रांतीय सरकार का यह दावा कि 150 से ज़्यादा आतंकवादी मारे गए, दूसरे सोर्स से मिली जानकारी से बिल्कुल उलट है. इसमें कहा गया कि पारदर्शिता की यह कमी बहुत चिंता की बात है. सरकार को उन लोगों की पूरी जानकारी और पहचान जारी करनी चाहिए जिनके बारे में सरकार का कहना है कि वे मारे गए थे. बलूचिस्तान के मुख्यमंत्री मीर सरफराज बुगती के इस दावे पर चिंता जताते हुए कि पिछले साल 1,000 से ज़्यादा आतंकवादी मारे गए थे, HRCB ने कहा, "हिरासत में मारे जाने और बाद में 'एनकाउंटर' में मारे गए आतंकवादी बताए जाने के लंबे समय से चले आ रहे पैटर्न को देखते हुए, इन दावों को सीधे तौर पर नहीं माना जा सकता."

पांक, बलूच नेशनल मूवमेंट के मानवाधिकार विभाग ने सोमवार को पाकिस्तानी सेना के हाथों सात और आम नागरिकों के ज़बरदस्ती गायब होने की बात सामने लाई. मानवाधिकार संस्था ने बताया कि सोमवार सुबह 25 साल के मीरन नाम के मछुआरे को पाकिस्तान आर्मी ने प्रांत के ग्वादर जिले के सोहराबी वार्ड इलाके से हिरासत में ले लिया. उसे एक अनजान जगह पर ले जाया गया और उसके परिवार को अभी भी उसके ठिकाने के बारे में पता नहीं है. पांक ने बताया कि 20 साल के स्टूडेंट उमैर बलूच को 1 फरवरी को पाकिस्तान के काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट (CTD) के लोगों ने प्रांत की राजधानी क्वेटा से जबरदस्ती गायब कर दिया था.

मानवाधिकार संस्था ने 23 जनवरी को ग्वादर में दो भाइयों, 29 साल के बालाच यूसुफ और 25 साल के बीबर्ग यूसुफ को उनके घर पर रेड के दौरान जबरन गायब करने की भी कड़ी निंदा की. स्थानीय सूत्रों और परिवार का हवाला देते हुए पांक ने कहा कि यह रेड स्थानीय डेथ स्क्वाड और पाकिस्तान आर्मी ने की थी, जो दोनों भाइयों को जबरदस्ती एक अनजान जगह पर ले गए थे. एक अलग घटना में पाकिस्तानी सेना की एक बड़ी टुकड़ी ने बलूचिस्तान के हब चौकी इलाके में कई घरों पर छापा मारा, और रिटायर्ड डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद बख्श साजिदी, उनके भाई नईम साजिदी और प्रांत में सुई गैस के पूर्व चीफ इंजीनियर रफीक बलूच को जबरन गायब कर दिया.

