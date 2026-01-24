'धुरंधर' के बाद 'बॉर्डर-2' को मुस्लिम मुल्कों से झटका; पड़ोसी का अपमान बताकर किया बैन

Film Boarder-2 Ban in Muslim Country: फिल्म धुरंधर के बाद अब सनी देओल की नई फिल्म "बॉर्डर 2" को कई मुस्लिम मुल्कों में बैन कर दिया गया है. इस फिल्म को बैन करने के पीछे, पाकिस्तान विरोधी फिल्म होने का तर्क दिया जा रहा है. दरअसल, फिल्म "बॉर्डर-2" बीते 23 जनवरी को रिलीज़ हुई. यह फिल्म वर्ष 1997 में रिलीज़ हुई सनी देओल की हिट फिल्म "बॉर्ड" का दूसरा पार्ट है.

फिल्म बॉर्ड-2 पर कई मुस्लिम मुल्कों ने बैन लगा दिया है. इस फिल्म पर बैन लगाने वाले देशों में पाकिस्तान, सऊदी अरब, कुवैत, बहरीन, कतर, ओमान और संयुक्त अरब अमीरात (UAE) हैं. शुक्रवार 23 जनवरी को फिल्म बॉर्डर-2 दुनिया भर में रिलीज़ हुई, लेकिन इन मुस्लिम मुल्कों की सेंसर बोर्ड ने बॉर्ड-2 को रिलिज करने की इजात नहीं दी. बॉर्डर-2 पर आरोप है कि इस फिल्म में पाकिस्तान विरोध और पाकिस्तान को नकारात्मक दिखाया गया है.

फिल्म बॉर्डर-2 में अभिनेता सनी देओल, वरुण धवण, दिलजीत दोसांझ, सोनम बाजवा और अभिनेता सुनील शेट्टी के बेटे अहान शेट्टी नजर आएंगे. यह फिल्म वर्ष 1997 में रिलीज़ हुई बॉर्ड फिल्म का दूसरा पार्ट है. बॉर्ड फिल्म वर्ष 1971 के भारत-पाक युद्ध पर आधारित थी और बॉर्डर-2 भी भारत पाक-युद्ध पर ही आधारित है. बॉर्ड फिल्म की मशहूर गीत "संदेशे आते हैं", बॉर्डर-2 में भी है.

Add Zee News as a Preferred Source

हाल ही में अभिनेता रणवीर सिंह की फिल्म धुरंधर को भी कई मुस्लिम मुल्कों ने बैन कर दिया है. इस फिल्म को भी पाकिस्तान विरोधी बताया गया. फिल्म धुरंधर में भारतीय जासूस और मुंबई ताज अटैक को दिखाया गया था. इस फिल्म में पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवादियों और उनके द्वारा भारत पर किए गए मुंबई हमले को दिखाया गया.

इतिहास में पाकिस्तान, सऊदी अरब, कुवैत, बहरीन, कतर, ओमान और संयुक्त अरब अमीरात (UAE) जैसे मुस्लिम मुल्कों ने खास तौर पर गल्फ के मुस्लिम मुल्कों ने कई बॉलीवुड फिल्मों को पाकिस्तान विरोधी बाताकर बैन किया है. इन देशों में बैन हुए फिल्मों के नाम कुछ इस प्रकार हैं. बॉर्डर (1997) बॉर्डर-2, गदर: एक प्रेम कथा, गदर-2, उरी: द सर्जिकल स्ट्राइक, राज़ी, लक्ष्य, परमाणु, एक था टाइगर, टाइगर ज़िंदा है, बेबी, फैंटम, द कश्मीर फाइल्स, मिशन मजनू और कई फिल्में हैं.