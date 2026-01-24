Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam3084559
Zee SalaamMuslim Worldधुरंधर के बाद बॉर्डर-2 को मुस्लिम मुल्कों से झटका; पड़ोसी का अपमान बताकर किया बैन

'धुरंधर' के बाद 'बॉर्डर-2' को मुस्लिम मुल्कों से झटका; पड़ोसी का अपमान बताकर किया बैन

Film Boarder-2 Ban in Muslim Country: सनी देओल की नई फिल्म बॉर्डर-2 पर कई मुल्कों ने प्रतिबंध लगा दिया है. इस फिल्म को पाकिस्तान विरोधी बताया जा रहा है. इससे पहले भी मुस्लिम मुल्कों द्वारा खास तौर पर गल्फ के मुस्लिम मुल्कों द्वारा बॉलीवुड की कई फिल्मों को पाकिस्तान विरोधी बताकर बैन किया जा चुका है. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें. 

Written By  Zeeshan Alam|Last Updated: Jan 24, 2026, 11:13 AM IST

Trending Photos

'धुरंधर' के बाद 'बॉर्डर-2' को मुस्लिम मुल्कों से झटका; पड़ोसी का अपमान बताकर किया बैन

Film Boarder-2 Ban in Muslim Country: फिल्म धुरंधर के बाद अब सनी देओल की नई फिल्म "बॉर्डर 2" को कई मुस्लिम मुल्कों में बैन कर दिया गया है. इस फिल्म को बैन करने के पीछे, पाकिस्तान विरोधी फिल्म होने का तर्क दिया जा रहा है. दरअसल, फिल्म "बॉर्डर-2" बीते 23 जनवरी को रिलीज़ हुई. यह फिल्म वर्ष 1997 में रिलीज़ हुई सनी देओल की हिट फिल्म "बॉर्ड" का दूसरा पार्ट है. 

फिल्म बॉर्ड-2 पर कई मुस्लिम मुल्कों ने बैन लगा दिया है. इस फिल्म पर बैन लगाने वाले देशों में पाकिस्तान, सऊदी अरब, कुवैत, बहरीन, कतर, ओमान और संयुक्त अरब अमीरात (UAE) हैं. शुक्रवार 23 जनवरी को फिल्म बॉर्डर-2 दुनिया भर में रिलीज़ हुई, लेकिन इन मुस्लिम मुल्कों की सेंसर बोर्ड ने बॉर्ड-2 को रिलिज करने की इजात नहीं दी. बॉर्डर-2 पर आरोप है कि इस फिल्म में पाकिस्तान विरोध और पाकिस्तान को नकारात्मक दिखाया गया है. 

फिल्म बॉर्डर-2 में  अभिनेता सनी देओल, वरुण धवण, दिलजीत दोसांझ, सोनम बाजवा और अभिनेता सुनील शेट्टी के बेटे अहान शेट्टी नजर आएंगे. यह फिल्म वर्ष 1997 में रिलीज़ हुई बॉर्ड फिल्म का दूसरा पार्ट है. बॉर्ड फिल्म वर्ष 1971 के भारत-पाक युद्ध पर आधारित थी और बॉर्डर-2 भी भारत पाक-युद्ध पर ही आधारित है. बॉर्ड फिल्म की मशहूर गीत "संदेशे आते हैं", बॉर्डर-2 में भी है. 

Add Zee News as a Preferred Source

हाल ही में अभिनेता रणवीर सिंह की फिल्म धुरंधर को भी कई मुस्लिम मुल्कों ने बैन कर दिया है. इस फिल्म को भी पाकिस्तान विरोधी बताया गया. फिल्म धुरंधर में भारतीय जासूस और मुंबई ताज अटैक को दिखाया गया था. इस फिल्म में पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवादियों और उनके द्वारा भारत पर किए गए मुंबई हमले को दिखाया गया. 

इतिहास में पाकिस्तान, सऊदी अरब, कुवैत, बहरीन, कतर, ओमान और संयुक्त अरब अमीरात (UAE) जैसे मुस्लिम मुल्कों ने खास तौर पर गल्फ के मुस्लिम मुल्कों ने कई बॉलीवुड फिल्मों को पाकिस्तान विरोधी बाताकर बैन किया है. इन देशों में बैन हुए फिल्मों के नाम कुछ इस प्रकार हैं. बॉर्डर (1997) बॉर्डर-2, गदर: एक प्रेम कथा, गदर-2, उरी: द सर्जिकल स्ट्राइक, राज़ी, लक्ष्य, परमाणु, एक था टाइगर, टाइगर ज़िंदा है, बेबी, फैंटम, द कश्मीर फाइल्स, मिशन मजनू और कई फिल्में हैं. 

About the Author
author img
Zeeshan Alam

जीशान आलम Zee Media में ट्रेनी जर्नलिस्ट हैं. वह बिहार के छपरा के निवासी हैं और दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया है. सियासत और मुस्लिम माइनॉरिटी से जुड़ी ख़बरें वो आ...और पढ़ें

TAGS

Gulf Countries Ban Film Border 2muslim world newsToday News

Trending news

Pakistan News
Pakistan: शादी में नाच रहे थे मेहमान, तभी हुआ आत्मघाती हमला, 5 लोगों की मौत 10 घायल
Iran Nuclear Bomb Controversy
Iran: "न्यूक्लियर बम हराम है..." सुप्रीम लीडर के प्रतिनिधि का बड़ा दावा
Communal tension
उज्जैन में हिन्दू संगठन के सदस्य से झगड़े के बाद सांप्रदायिक हिंसा; 20 लोग हिरासत में
Turkman Gate stone pelting case
Turkman Gate stone pelting case: 2 दिन में आरोपी उबेदुल्लाह की ज़मानत HC में रद्द
Basant Panchami
नफरत की आंधी में मोहब्बत के दीये की रौशनी के मानिंद है दरगाहों और मजारों में बसंत
Jauhar Trust
आज़म खान ने यूनिवर्सिटी नहीं 'बबूल' का पेड़ लगाया था; इस्तीफे से भी डर रहे हैं विरोधी!
jammu kashmir snowfall
जम्मू-कश्मीर में भारी बर्फबारी, बर्फ की चादर से ढका वादी का नजारा
Colonel Sofia Qureshi
कर्नल सोफिया कुरैशी पर टिप्पणी करने वाले मंत्री बने गणतंत्र दिवस के चीफ गेस्ट
Pakistan News
Pakistan: सरकारी कर्मचारियों पर दमन का आरोप, मानवाधिकार संगठनों ने की कड़ी निंदा
AMU student murder case
AMU छात्र मुल्ला मोहम्मद को 18 साल बाद मिला इंसाफ; तीन मुजरिमों को उम्रकैद