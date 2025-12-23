Advertisement
दुबई में भाई हिरासत में, 15 महीने से कोई खबर नहीं; हाईकोर्ट पहुंचीं एक्ट्रेस सेलिना जेटली

Celina Jaitley Brother News: दुबई में हिरासत में रखे गए अपने भाई विक्रांत कुमार जेटली को लेकर सेलिना जेटली ने दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. कोर्ट ने विदेश मंत्रालय को निर्देश दिए हैं कि भारतीय दूतावास कानूनी सहायता के लिए वकीलों की सूची तैयार करे. दुबई में वकीलों के साथ दूसरे खर्चे सेलिना जेटली और उनका परिवार उठाएगा.

 

Written By  Salaam Tv Digital Team|Last Updated: Dec 23, 2025, 05:53 PM IST

(फाइल फोटो)
(फाइल फोटो)

बॉलीवुड एक्ट्रेस सेलिना जेटली (Celina Jaitly) के भाई विक्रांत कुमार जेटली इस वक्त दुबई में हिरासत में हैं. सेलिना जेटली ने अपने भाई को छुड़ाने के लिए दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया है. सेलिना जेटली के भाई मेजर (रिटायर्ड) विक्रांत कुमार जेटली पिछले कई महीनों से दुबई में हिरासत में हैं और इस दौरान सेलिना उनसे संपर्क नहीं कर पा रही थीं. इसी वजह से उन्हें यह चिंता सताने लगी कि उनके भाई को न तो सही कानूनी मदद मिल रही है और न ही जरूरी चिकित्सा सुविधाएं.

मंगलवार (23 दिसंबर) को इस याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने विदेश मंत्रालय को अहम निर्देश जारी किए हैं. अदालत ने कहा कि दुबई स्थित भारतीय दूतावास हिरासत में लिए गए विक्रांत कुमार जेटली के लिए स्थानीय स्तर पर मान्यता प्राप्त वकीलों और लॉ फर्मों की एक लिस्ट तैयार करे और उसे अदालत के सामने पेश किया जाए. इस लिस्ट में शामिल वकील या लॉ फर्म विक्रांत जेटली को कानूनी मदद उपलब्ध करा सकेंगे.

हालांकि, कोर्ट ने यह भी साफ किया कि इन वकीलों या लॉ फर्मों की फीस और अन्य खर्चे सेलिना जेटली और उनका परिवार करेगा. अदालत ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 22 जनवरी की तारीख तय की है. यह मामला सेलिना जेटली और उनके परिवार के लिए लंबे समय से चिंता का विषय बना हुआ है. 

मिली जानकारी के मुताबिक, मेजर (रिटायर्ड) विक्रांत कुमार जेटली वर्ष 2016 से दुबई में रह रहे हैं. सितंबर 2024 से वह एक राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मामले में वहां हिरासत में हैं. सेलिना जेटली ने अदालत को बताया कि उनके भाई को बिना किसी कानूनी प्रतिनिधित्व और पर्याप्त चिकित्सा सुविधा के हिरासत में रखा गया है. उन्होंने यह भी कहा कि पिछले करीब 15 महीनों से उनका अपने भाई से कोई संपर्क नहीं हो पाया है, जिससे परिवार की चिंता और बढ़ गई है.

अपनी याचिका में सेलिना जेटली ने आरोप लगाया कि विदेश मंत्रालय उनकी मदद करने में लंबे समय से नाकाम रहा है. उन्होंने अदालत से आग्रह किया कि उनके भाई को प्रभावी कानूनी सहायता, बुनियादी सुविधाएं और परिवार से संवाद करने की सुविधा दिलाई जाए. सुनवाई के दौरान अदालत ने भारतीय अधिकारियों की जिम्मेदारी तय करते हुए निर्देश दिया कि वे दुबई में विक्रांत कुमार जेटली तक पहुंच बनाने के लिए तत्काल जरूरी कदम उठाएं, ताकि उनकी स्थिति की जानकारी मिल सके और उन्हें जरुरी मदद उपलब्ध कराई जा सके.

यह भी पढ़ें: Akhlaq Mob Lynchinh Case: योगी सरकार को पड़ गए लेने के देने; केस खारिज करने के बजाए कोर्ट ने दिया जोरदार झटका!

