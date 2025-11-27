Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam3020828
Zee SalaamMuslim World

जिंदा हैं इमरान खान! मौत की अफवाहों के बीच रावलपिंडी जेल प्रशासन ने बताई पूरी सच्चाई

Imran Khan Death Rumors: पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की हिरासत में मौत की अफवाहों को रावलपिंडी की अदियाला जेल प्रशासन ने गुरुवार को खारिज कर दिया. अधिकारियों ने साफ कहा कि खान पूरी तरह सुरक्षित हैं और उनकी तबीयत ठीक है बताई.

Written By  Salaam Tv Digital Team|Last Updated: Nov 27, 2025, 08:37 PM IST

Trending Photos

जिंदा हैं इमरान खान! मौत की अफवाहों के बीच रावलपिंडी जेल प्रशासन ने बताई पूरी सच्चाई

Pakistan News: पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की हिरासत में मौत की अफवाहों पर रावलपिंडी के अदियाला जेल अधिकारियों का एक बयान गुरुवार को सामने आया. अधिकारियों ने बताया कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (PTI) प्रमुख इमरान खान की सेहत अच्छी है और उन्हें जेल से शिफ्ट नहीं किया गया है.

पाकिस्तानी अखबार 'द न्यूज इंटरनेशनल' के मुताबिक, रावलपिंडी जेल के अधिकारियों ने इमरान खान की सेहत के बारे में उड़ीं अफवाहों को बेबुनियाद बताया. उनका कहना है कि अदियाला जेल से इमरान खान को शिफ्ट किए जाने की खबरों में कोई सच्चाई नहीं है. वह पूरी तरह से स्वस्थ हैं और उन्हें पूरा मेडिकल अटेंशन मिल रहा है. 

साल 2023 जेल में हैं बंद
पीटीआई चीफ इमरान खान अगस्त 2023 से जेल में हैं. उन्हें 2022 में अविश्वास प्रस्ताव के जरिए सत्ता से हटा दिया गया था. तब से वह भ्रष्टाचार और आतंकवाद समेत कई मामलों का सामना कर रहे हैं. पीटीआई के सदस्यों ने इमरान खान की उनके परिवार से मुलाकात कराने की अपील अधिकारियों से की है.

Add Zee News as a Preferred Source

क्या है पूरा मामला
दरअसल, कुछ समय पहले इमरान खान की बहनों को उनसे मिलने नहीं दिया गया था. इसकी वजह से इस तरह की अफवाहें तूल पकड़ रही है. खान का परिवार उनके ठिकाने के बारे में सवाल उठा रही हैं. दूसरी तरफ कई सोशल मीडिया यूजरों ने एक्स पर इमरान खान की मौत के बारे में दावे किए.
पीटीआई ने सरकार से कहा कि वह तुरंत इमरान और उनके परिवार के बीच एक मुलाकात की व्यवस्था करें. इमरान खान की सुरक्षा, मानवाधिकार और संवैधानिक अधिकार की रक्षा के लिए सरकार सीधे तौर पर जिम्मेदार है.

About the Author
author img
Salaam Tv Digital Team

TAGS

Pakistan NewsImran Khan AliveImran Khan death rumorsAdiala Jail

Trending news

Pakistan News
जिंदा हैं इमरान खान! मौत की अफवाहों के बीच रावलपिंडी जेल प्रशासन ने बताई पूरी सच्चाई
Shadab Jakati Arrested
‘10 रुपये वाले बिस्कुट’ से स्टार बने शादाब जकाती को पुलिस ने किया गिरफ्तार
Atiq Ahmed Son Aban Viral Video
अतीक अहमद के बेटे अबान की वायरल रील पर FIR, धूमनगंज पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा
Agra Viral Video
'जय श्री राम' न बोलने पर चांटा खाया धमकी मिली; अब हमेशा के लिए गाड़ी बेच रहे रईस चाचा
India Libya Relation
हिफजुर रहमान को बनाया गया लीबिया का एम्बेसडर, जानिए इससे पहले कहां थे तैनात
Pakistan News
वायरल होने की कीमत जान का खतरा? महिला क्रिएटर्स के लिए पाकिस्तान बना जहन्नुम
Zohran Mamdani White House Visit
व्हाइट हाउस में UFC इवेंट में नहीं जाएंगे ममदानी, कहा- ‘सबसे अजीब’ नज़ारा!
Indonesia News
इंडोनेशिया में कुदरत का कहर जारी; महसूस किए गए भूकंप के तेज झटके, दहशत में लोग
delhi riots 2020
Delhi Riots 2020: मुस्लिम परिवार को मिला न्याय; 6 युवकों को कोर्ट ने किया रिहा
Sukanta Majumdar on Humayun Kabir
“मस्जिद बनेगी तो राम मंदिर भी बनेगा”, केंद्रीय मंत्री के बयान से सियासत में भूचाल