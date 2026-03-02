ईरान हमले के बाद भारत अलर्ट, इन मुस्लिम देशों में भारतीयों के लिए एडवाइजरी जारी

Middle East Tensions: ईरान पर इजरायल और अमेरिका के जॉइंट मिलिट्री स्ट्राइक के बाद मिडिल ईस्ट में सिक्योरिटी की स्थिति तेज़ी से बिगड़ गई है. इसे देखते हुए भारत सरकार ने कतर, तुर्की और सीरिया में रहने वाले भारतीय नागरिकों के लिए एक एडवाइजरी जारी की है. विदेश मंत्रालय ने भारतीयों से सतर्क रहने, गैर-ज़रूरी यात्रा से बचने और लोकल भारतीय एम्बेसी और कॉन्सुलेट के संपर्क में रहने की अपील की है.

कतर की राजधानी दोहा में भारतीय एम्बेसी ने घोषणा की है कि मौजूदा सिक्योरिटी की स्थिति को देखते हुए 2 मार्च 2026 को रेगुलर कॉन्सुलेट सर्विस बंद कर दी जाएंगी. हालांकि, पासपोर्ट, वीज़ा, सर्टिफ़िकेशन और लेबर से जुड़े मामलों सहित इमरजेंसी सर्विस जारी रहेंगी. एम्बेसी ने एक 24x7 हेल्पलाइन नंबर और ईमेल एड्रेस जारी किया है, जिसमें भारतीयों से किसी भी इमरजेंसी में उनसे संपर्क करने की अपील की गई है.

तुर्की में भी एडवाइजरी

तुर्की के इस्तांबुल में भारतीय कॉन्सुलेट ने भी एक एडवाइज़री जारी की है. इस्तांबुल ग्रैंड एयरपोर्ट और सबिहा गोकचेन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर फ्लाइट कैंसिल होने और डायवर्ट होने की खबरों के बाद एम्बेसी ने कहा कि वह हालात पर करीब से नज़र रख रहा है और एयरलाइंस और प्रभावित भारतीय यात्रियों के संपर्क में है. भारतीय नागरिकों को एयरलाइंस और एयरपोर्ट अधिकारियों द्वारा जारी निर्देशों का पालन करने की सलाह दी गई है.

सीरिया में की गई एडवाइजरी जारी

सीरिया की राजधानी दमिश्क में भारतीय एम्बेसी ने भी वहां रहने वाले भारतीयों को सावधानी बरतने, गैर-ज़रूरी यात्रा से बचने और सुरक्षा गाइडलाइंस का पालन करने की सलाह दी है. इमरजेंसी संपर्क के लिए मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस भी दिए गए हैं. यह एडवाइजरी ऐसे समय में आई है जब US और इजरायल ने 28 फरवरी को ईरान के खिलाफ एक जॉइंट मिलिट्री ऑपरेशन शुरू किया था, जिसे अलग-अलग नामों से जाना जाता है. ऐसी खबरें सामने आईं कि इस हमले में ईरान के टॉप लीडरशिप और मिलिट्री बेस को निशाना बनाया गया, जिससे पूरे इलाके में तनाव तेज़ी से बढ़ गया.

