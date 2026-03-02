Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam3127685
Zee SalaamMuslim Worldईरान हमले के बाद भारत अलर्ट, इन मुस्लिम देशों में भारतीयों के लिए एडवाइजरी जारी

ईरान हमले के बाद भारत अलर्ट, इन मुस्लिम देशों में भारतीयों के लिए एडवाइजरी जारी

India Advisory: ईरान पर US-इजराइल के हमलों के बाद बढ़ते क्षेत्रीय तनाव और फ़्लाइट में रुकावटों के बीच भारत ने कतर, तुर्की और सीरिया में अपने नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी की है.

Edited By:  Tauseef Alam|Last Updated: Mar 02, 2026, 12:41 PM IST

Trending Photos

ईरान हमले के बाद भारत अलर्ट, इन मुस्लिम देशों में भारतीयों के लिए एडवाइजरी जारी

Middle East Tensions: ईरान पर इजरायल और अमेरिका के जॉइंट मिलिट्री स्ट्राइक के बाद मिडिल ईस्ट में सिक्योरिटी की स्थिति तेज़ी से बिगड़ गई है. इसे देखते हुए भारत सरकार ने कतर, तुर्की और सीरिया में रहने वाले भारतीय नागरिकों के लिए एक एडवाइजरी जारी की है. विदेश मंत्रालय ने भारतीयों से सतर्क रहने, गैर-ज़रूरी यात्रा से बचने और लोकल भारतीय एम्बेसी और कॉन्सुलेट के संपर्क में रहने की अपील की है.

कतर की राजधानी दोहा में भारतीय एम्बेसी ने घोषणा की है कि मौजूदा सिक्योरिटी की स्थिति को देखते हुए 2 मार्च 2026 को रेगुलर कॉन्सुलेट सर्विस बंद कर दी जाएंगी. हालांकि, पासपोर्ट, वीज़ा, सर्टिफ़िकेशन और लेबर से जुड़े मामलों सहित इमरजेंसी सर्विस जारी रहेंगी. एम्बेसी ने एक 24x7 हेल्पलाइन नंबर और ईमेल एड्रेस जारी किया है, जिसमें भारतीयों से किसी भी इमरजेंसी में उनसे संपर्क करने की अपील की गई है.

तुर्की में भी एडवाइजरी
तुर्की के इस्तांबुल में भारतीय कॉन्सुलेट ने भी एक एडवाइज़री जारी की है. इस्तांबुल ग्रैंड एयरपोर्ट और सबिहा गोकचेन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर फ्लाइट कैंसिल होने और डायवर्ट होने की खबरों के बाद एम्बेसी ने कहा कि वह हालात पर करीब से नज़र रख रहा है और एयरलाइंस और प्रभावित भारतीय यात्रियों के संपर्क में है. भारतीय नागरिकों को एयरलाइंस और एयरपोर्ट अधिकारियों द्वारा जारी निर्देशों का पालन करने की सलाह दी गई है.

Add Zee News as a Preferred Source

सीरिया में की गई एडवाइजरी जारी
सीरिया की राजधानी दमिश्क में भारतीय एम्बेसी ने भी वहां रहने वाले भारतीयों को सावधानी बरतने, गैर-ज़रूरी यात्रा से बचने और सुरक्षा गाइडलाइंस का पालन करने की सलाह दी है. इमरजेंसी संपर्क के लिए मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस भी दिए गए हैं. यह एडवाइजरी ऐसे समय में आई है जब US और इजरायल ने 28 फरवरी को ईरान के खिलाफ एक जॉइंट मिलिट्री ऑपरेशन शुरू किया था, जिसे अलग-अलग नामों से जाना जाता है. ऐसी खबरें सामने आईं कि इस हमले में ईरान के टॉप लीडरशिप और मिलिट्री बेस को निशाना बनाया गया, जिससे पूरे इलाके में तनाव तेज़ी से बढ़ गया.

यह भी पढ़ें:- ईरान से युद्ध के बीच अमेरिका को लगा बड़ा झटका, कुवैत में F-15 फाइटर जेट क्रैश

 

About the Author
author img
Tauseef Alam

तौसीफ आलम पिछले चार सालों से पत्रकारिता के पेशे में हैं. उन्होंने देश की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी जामिया मिल्लिया इस्लामिया से ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की है. Amar Ujala,Times Now...और पढ़ें

TAGS

India AdvisoryIndian Nationals AbroadQatar India EmbassyTurkey India Consulate

Trending news

Samastipur News
समस्तीपुर में NIA का इनामी आरोपी नूर मोहम्मद गिरफ्तार, जाली नोट नेटवर्क का खुलासा
India Advisory
ईरानी हमले के बाद भारत अलर्ट, इन 7 मुस्लिम देशों में भारतीयों के लिए एडवाइजरी जारी
muslim news
सुप्रीम लीडर की मौत पर शिया समुदाय में पसरा मातम, कई राज्यों में हुए प्रदर्शन
america f15 fighter jet crash
ईरान से युद्ध के बीच अमेरिका को लगा बड़ा झटका, कुवैत में F-15 फाइटर जेट क्रैश
Pakistan Taliban Conflict
तालिबान ने पाकिस्तान में मचाया कहर, नूर खान एयरबेस पर किया एयरस्ट्राइक
muslim news
खामेनेई की हत्या के बाद जम्मू-कश्मीर में भारी प्रदर्शन, प्रशासन ने लगाई कई पाबंदियां
Ghaziabad News
Ex Muslim Salim पर हमला करने वाला आरोपी पुलिस एनकाउंटर में ढेर
IGI Airport Delhi
“हम डरे हुए थे…” IGI एयरपोर्ट पर उमराह यात्रियों के परिवारों की बेचैनी
hezbollah rocket attack on israel
ईरान के बाद हिजबुल्लाह का ऐलान-ए जंग, इजरायल पर रॉकेट और ड्रोन से किया हमला
Saudi Arabia on Iran Attacks
ईरान पर भड़के सऊदी अरब समेत 7 मुस्लिम देश, GCC ने दी सख्त कार्रवाई की चेतावनी