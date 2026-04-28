होर्मुज़ में फंसी रही दुनिया; इस मुस्लिम देश ने अपनी ज़मीन से निकाल लिया तेल!

नई दिल्ली: बहुत जल्द अफगानिस्तान, तालिबान और वहां के अवाम की किस्मत पलटने वाली है. मुल्क के अन्दर कसीर तादाद में पाए गए उस कुदरती वसाएल का प्रोडक्शन शुरू कर दिया गया है, जिसपर कब्ज़े के लिए पूरा मध्य-पूर्व एशिया जंग का मैदान बना हुआ है.



अफगानिस्तान के मिनिस्ट्री ऑफ़ माइंस एंड पेट्रोलियम ने दावा किया है कि सरकार ने उत्तरी जॉज़जान प्रांत में वाके अमू दरिया तेल बेसिन के के पाँच कुओं से तेल निकालने का काम शुरू कर दिया है. यहाँ से रोज़ाना लगभग 500 क्यूबिक मीटर तेल निकाला जा रहा है.

सभी 12 कुएँ चालू होने की उम्मीद

मंत्रालय के स्पोक्सपर्सन होमायून अफ़गान ने कहा है कि इस इलाके में कुल 12 कुएँ ड्रिल किए गए थे, जिनमें से पाँच को अब ऑफिशियली तौर पर चालू कर दिया गया है, और यहाँ से तेल निकालना शुरू कर दिया गया है. उन्होंने कहा कि इन पाँच कुओं से रोज़ाना लगभग 500 क्यूबिक मीटर तेल निकाला जा रहा है, और बाकी सात कुओं को चालू करने की कोशिशें चल रही हैं. होमायून अफ़गान ने कहा कि एक बार सभी 12 कुएँ चालू हो जाने के बाद, रोज़ाना तेल प्रोडक्शन बढ़कर लगभग 1,200 टन होने की उम्मीद है. अमू दरिया तेल बेसिन में काम बढ़ाने से घरेलू प्रोडक्शन बढ़ाने और मुल्क की इकॉनमी को मज़बूत करने में ख़ास किरदार निभा सकता है.

देश के एनर्जी सेक्टर में एक बड़ी कामयाबी

प्रोजेक्ट के एक टेक्निकल अफसर, इंजीनियर नसीरुद्दीन ने कहा, "अफ़गान एक्सपर्ट्स ने मौजूद रिसोर्स का इस्तेमाल करके सभी 12 कुओं को ड्रिल और इक्विप किया है. हम बिना किसी विदेशी मदद के प्रोडक्शन फेज़ तक पहुँचने में कामयाब रहे हैं, जो देश के एनर्जी सेक्टर में एक बड़ी कामयाबी है.कुएं अब तेल निकालने के लिए पूरी तरह तैयार हैं, और उनकी रोज़ाना की प्रोडक्शन कैपेसिटी लगभग 500 टन तेल तक पहुँच जाती है." नसीरुद्दीन ने आगे कहा कि काम के सभी स्टेज टेक्निकल स्टैंडर्ड और सेफ्टी प्रिंसिपल के हिसाब से किए गए हैं , और भविष्य में प्रोडक्शन कैपेसिटी को और बढ़ाने की कोशिशें चल रही हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

नौजवानों के लिए नौकरी के मौके पैदा होंगे

उधर, इस खबर के बाद राज्य के लोगों में बेहद ख़ुशी और उत्साह का माहौल देखा जा रहा है. लोगों ने कहा कि इन कुओं का चालू होना उनके लिए बहुत ज़रूरी था, क्योंकि इससे मकामी नौजवानों के लिए नौकरी के मौके पैदा होंगे, और उनके आर्थिक हालत बेहतर होंगे.

शिबरघन शहर की रहने वाली जैनब और हदिया ने कहा, "हमें खुशी है कि अफ़गान एक्सपर्ट्स ने यह प्रोजेक्ट किया है. यह दिखाता है कि हमारे मुल्क में अपने नेचुरल रिसोर्स का इस्तेमाल करने की कैपेसिटी है." राशिद जुबैरी ने कहा, " इससे मकामी सतह पर रोजगार के नए मौके पैदा होंगे. इससे उनका मुल्क आत्मनिर्भर होगा."

इसे भी पढ़ें: परमाणु प्रोग्राम पर चर्चा किए बिना होर्मुज़ खुलेगा... ईरान के प्रस्ताव पर ट्रंप की आपत्ति!

इसे भी पढ़ें: अब्बास अराघची तीसरी बार पहुंचे पाकिस्तान, ईरान-अमेरिका वार्ता की नई कड़ी बना इस्लामाबाद