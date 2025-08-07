वतन से दूर अफगान नागरिकों को मिला सुकून; अमेरिकी सांसदों ने दिया सहारा

Afghan Adjustment Act: अमेरिका में रह रहे अफ़गानिस्तानियों के लिए राहत की एक बड़ी खबर है. क्योंकि अमेरिकी सांसदों ने अफगान नागरिकों के लिए एक महत्वपूर्ण अफगान समायोजन अधिनियम पेश किया है. इस कानून के तहत, अमेरिकी सैनिकों की वापसी के बाद अफगानिस्तान छोड़कर अमेरिका गए, ये नागरिक पहले अमेरिकी सेना और संस्थाओं के लिए काम करते थे, लेकिन अब बिना किसी कानूनी दर्जे के अमेरिका में रह रहे लोगों को सुरक्षा और स्थिरता प्रदान की जाएगी, ताकि वे अपना जीवन फिर से ठीक से शुरू कर सकें.

यह प्रस्तावित कानून 2021 में अफगान नागरिकों की आपातकालीन निकासी के दौरान अमेरिका लाए गए हजारों अफगानों को कवर करता है. इस कानून के तहत, पात्र अफगान नागरिक अमेरिका में स्थायी निवास प्राप्त कर सकते हैं, बशर्ते वे अतिरिक्त जांच प्रक्रिया पूरी करें. इसका उद्देश्य उन अफगानों को सुरक्षा और स्थिरता प्रदान करना है जो अब अपना जीवन नए सिरे से शुरू करना चाहते हैं.

आव्रजन कार्यकर्ताओं ने कहा है कि यह कानून अफगानों को निर्वासन से बचने में मदद कर सकता है, लेकिन इसे पारित करना आसान नहीं होगा. अमेरिका में कुछ राजनेता आव्रजन के खिलाफ हैं और कानूनी प्रक्रिया बहुत जटिल हो सकती है. एक संगठन ने तो यहां तक कहा है कि यह तीसरी बार है जब अमेरिकी कांग्रेस को अफगानों की मदद करने का मौका मिला है और इसमें अब और देरी नहीं की जा सकती.

इसके अलावा, जिन अफ़गानिस्तानियों का स्थानांतरण तीसरे देशों में अटका हुआ है, वे भी अमेरिका स्थानांतरण की प्रक्रिया को सरल बनाने की अपील कर रहे हैं. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अफ़गानिस्तान समेत 12 देशों के नागरिकों के अमेरिका में एंट्री पर प्रतिबंध लगा दिया था, लेकिन अब यह नया कानून अफ़गान नागरिकों के लिए राहत का उपाय बन सकता है.