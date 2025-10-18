अफगानिस्तान पर हमले से तालिबान नाराज; पाकिस्तान में ट्राई सीरीज खेलने से इंकार, PCB बौखलाया!

Afghanistan Pakistan Conflict News: पाकिस्तान की सेना और शहबाज सरकार इन दिनों लगातार अपनी कार्रवाईयों की वजह से घिरते जा रहे हैं. बीते दिनों पाकिस्तानी फौज ने अफगानिस्तान में हवाई हमला कर दिया था, जिसमें अफगानिस्तान की आम नागरिकों के साथ तीन होनहार क्रिकेट खिलाड़ी भी मारे गए. इन हमलों के बाद तालिबान सरकार ने भी मुंहतोड़ जवाब दिया और अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड (ACB) के एक फैसले ने पाकिस्तानी सरकार सकते में आ गई.

इन हमलों के खिलाफ अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने पाकिस्तान में होने वाली ट्राई नेशन टी20 सीरीज में खेलने से मना कर दिया है. ACB की तरफ से जारी बयान में कहा गया कि "हम पक्तिका प्रांत के उरगुन जिले के बहादुर क्रिकेटरों की इस दुखद और नृशंस हत्या पर गहरा शोक और दुख व्यक्त करते हैं, जिन्हें आज शाम पाकिस्तान की तरफ से किए गए कायरतापूर्ण हमले में निशाना बनाया गया."

ACB ने की मौत की पुष्टि

बोर्ड ने मृत खिलाड़ियों की पहचान कबीर, सिबगतुल्लाह और हारून के रूप में की है. इस हादसे से पहले खिलाड़ियों ने पहले पक्तिका के राजधानी शराना में एक फ्रेंडली क्रिकेट मैच में हिस्सा लिया था. उरगुन लौटने के बाद एक स्थानीय सभा में उन्हें निशाना बनाया गया. ACB ने कहा, "इस दुखद घटना में तीन खिलाड़ियों (कबीर, सिबगतुल्लाह और हारून) समेत उरगुन जिले के पांच अन्य नागरिक शहीद हुए और सात लोग घायल हुए. खिलाड़ियों ने पहले शराना किया था और फ्रेंडली मैच में हिस्सा लिया था. घर लौटने के बाद उन्हें सभा में निशाना बनाया गया."

Statement of Condolence The Afghanistan Cricket Board expresses its deepest sorrow and grief over the tragic martyrdom of the brave cricketers from Urgun District in Paktika Province, who were targeted this evening in a cowardly attack carried out by the Pakistani regime. In… pic.twitter.com/YkenImtuVR — Afghanistan Cricket Board (@ACBofficials) October 17, 2025

बोर्ड ने आगे कहा, "इस दुखद घटना के जवाब में और पीड़ितों का सम्मान करते हुए, अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने नवंबर में पाकिस्तान में होने वाली ट्राई नेशन टी20 सीरीज में हिस्सा नहीं लेने का फैसला लिया है." गौरतलब हो कि इससे पहले पाकिस्तानी आतंकियों के जरिये पहलगाम में बेगुनाह पर्यटकों की हत्या करने पर भारत ने भी मुंहतोड़ जवाब दिया था. भारतीय खिलाड़ियों ने पाकिस्तानियों खिलाड़ियों से हाथ नहीं मिलाया था. इतना ही नहीं भारतीय खिलाड़ियों पहलगाम आतंकी घटना के विरोध में एशिया कप जीतने के बाद PCB के चेयरमैन से ट्राफी लेने से इंकार कर दिया था.

राशिद खान का इमोशनल मैसेज

अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड के फैसले की राशिद खान, फज़लहक फ़रूकी जैसे सीनियर खिलाड़ियों ने स्वागत किया है. राशिद खान ने अपने ऑफिशियल एक्स (पहले ट्विटर) पर लिखा, "मैं हाल ही में पाकिस्तान के जरिये अफगानिस्तान पर किए गए हवाई हमलों में आम नागरिकों की जान जाने पर बहुत दुखी हूं. इस घटना में औरतें, बच्चे और नौजवान क्रिकेटर भी प्रभावित हुए हैं. वह क्रिकेटर अपनी टीम के लिए खेलकर देश का नाम रौशन करना चाहते थे."

राशिद खान ने आगे लिखा, "आन नागरिक इलाकों पर हमले करना पूरी तरह अमानवीय और बर्बरतापूर्ण है. ये अन्यायपूर्ण और गैरकानूनी कार्रवाईयां मानवाधिकारों का गंभीर उल्लंघन हैं और इन्हें अनदेखा नहीं किया जाना चाहिए. इन मासूम जानों के नुकसान को देखते हुए, मैं ACB के पाकिस्तान के खिलाफ आगामी मैचों से हटने के निर्णय का स्वागत करती हूँ। इस कठिन समय में मैं अपने लोगों के साथ खड़ी हूं और हमारी राष्ट्रीय गरिमा हमेशा सबसे ऊपर होनी चाहिए.

PCB बौखलाया

इस बीच पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष मोहसिन नकवी ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (ICC) को पत्र लिखा कि अगर अफगानिस्तान सीरीज से वापसी करता है, तो वैकल्पिक योजना तैयार रखी जाए. अब यह देखना दिलचस्प होगा कि ICC इस पर क्या प्रतिक्रिया देता है.

बता दें, शुक्रवार (17 अक्टूबर) को पाकिस्तान ने पक्तिका प्रांत में हवाई हमले किए, जिससे दोनों देशों के बीच 48 घंटे का सीजफायर उल्लंघन हुआ. एयरस्ट्राइक में उरगुन और बर्मल जिलों के आवासीय क्षेत्र निशाने पर रहे. इससे पहले पाकिस्तान ने दोहा में चल रही बातचीत के अंत तक युद्धविराम बढ़ाने की मांग की थी, ताकि सीमा पार हिंसा को रोका जा सके और तनाव कम किया जा सके.

