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Zee SalaamMuslim Worldजंग के जख्मों पर मरहम! अफगान क्रिकेटर्स अस्पताल पहुंचकर बने उम्मीद की किरण

जंग के जख्मों पर मरहम! अफगान क्रिकेटर्स अस्पताल पहुंचकर बने उम्मीद की किरण

ACB Players Visit Hospital: पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर हमला किया. इस हमले में 400 बेकसूर अफगानी मारे गए और 250 से ज़्यादा लोग घायल हो गए. जहां एक ओर घायल लोग इस समय अस्पतालों में अपना इलाज करवा रहे हैं, वहीं अफगानिस्तान क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों ने अस्पतालों का दौरा कर पाकिस्तानी हमले में घायल हुए लोगों से मुलाकात की.

Edited By:  Tauseef Alam|Last Updated: Mar 19, 2026, 12:43 PM IST

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जंग के जख्मों पर मरहम! अफगान क्रिकेटर्स अस्पताल पहुंचकर बने उम्मीद की किरण

Afghanistan News: अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड (ACB) के अधिकारियों ने राष्ट्रीय टीम के खिलाड़ियों के साथ मिलकर काबुल के अस्पतालों का दौरा किया और पाकिस्तानी हमले में घायल हुए लोगों का हालचाल पूछा. खिलाड़ियों ने घायलों के जल्द ठीक होने के लिए अपना समर्थन और दुआएं दीं. अफगानिस्तान के ODI और टेस्ट कप्तान हशमतुल्लाह शाहिदी, अपने साथियों गुलबदीन नायब और कैस अहमद के साथ वज़ीर अकबर खान और काबुल इमरजेंसी अस्पतालों में गए, जहां उन्होंने हमले में बचे लोगों से मुलाकात की और पीड़ितों तथा उनके परिवारों के प्रति अपनी एकजुटता जाहिर की.

यह दौरा ऐसे समय में हुआ जब काबुल में हवाई हमलों के कारण बड़ी संख्या में आम नागरिकों के मारे जाने की ख़बरों के बाद अफगानिस्तान के क्रिकेट समुदाय में भारी गुस्सा बढ़ रहा था. कई खिलाड़ियों ने सार्वजनिक रूप से इस हिंसा की निंदा की और इसके लिए जवाबदेही तय करने की मांग की. टोलो न्यूज़ की रिपोर्ट के अनुसार, काबुल में नशे के इलाज वाले एक अस्पताल पर पाकिस्तान द्वारा किए गए घातक हवाई हमले में 400 से ज़्यादा लोगों के मारे गए हैं. वहीं, पिछले 24 घंटों में पाकिस्तानी सेना ने कुनार प्रांत के जिलों में 124 रॉकेट दागे हैं. संयुक्त राष्ट्र ने इस भयानक हवाई हमले की जांच और इसके लिए जवाबदेही तय करने की मांग की है.

टोलो न्यूज़ के मुताबिक, कुनार सूचना और संस्कृति निदेशालय के अधिकारियों ने बताया कि पाकिस्तान ने प्रांत के कई इलाकों में छिटपुट रॉकेट हमले किए. हालांकि, इन हमलों में किसी के हताहत होने की कोई ख़बर नहीं है. निदेशालय में सूचना विभाग के प्रमुख जिया-उल-रहमान स्पिन घर ने कहा, "पाकिस्तानी सैन्य शासन ने एक बार फिर कुनार में काल्पनिक डूरंड रेखा के पास के जिलों पर 124 रॉकेट हमले किए हैं. इन हमलों में किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा. हालांकि, इन हमलों के परिणामस्वरूप हमारे कई साथी नागरिकों को अपने घर छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा है." कुनार के शरणार्थी और पुनर्वास विभाग का हवाला देते हुए टोलो न्यूज़ ने बताया कि डूरंड रेखा के पास के ज़िलों से लगभग 7,500 परिवार इन रॉकेट हमलों के कारण विस्थापित हो गए हैं और सुरक्षित इलाकों में चले गए हैं.

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पाकिस्तानी हमले की थी निंदा
इससे पहले मंगलवार को अफ़गानिस्तान के कई क्रिकेटरों ने पाकिस्तान द्वारा किए गए हवाई हमलों के बाद काबुल में आम नागरिकों के मारे जाने की खबरों के खिलाफ आवाज उठाई, अपना दुख जाहिर किया और न्याय की मांग की. खामा प्रेस की रिपोर्ट के अनुसार, पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान की राजधानी काबुल को निशाना बनाते हुए भारी बमबारी की और तालिबान अधिकारियों और निवासियों ने शहर भर में कई धमाकों की ख़बर दी. खामा प्रेस के अनुसार, यह ताजा बमबारी पाकिस्तान और तालिबान प्रशासन के बीच तेजी से बिगड़ते संबंधों को उजागर करती है, क्योंकि दोनों पक्ष सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर एक-दूसरे पर आरोप-प्रत्यारोप लगाना जारी रखे हुए हैं. 

राशिद खान ने जाहिर किया गुस्सा
राशिद खान ने एक्स पर जाकर अपना गुस्सा ज़ाहिर किया और कहा कि वह "काबुल में आम नागरिकों के मारे जाने की ताज़ा रिपोर्टों से बहुत दुखी हैं. इस ऑलराउंडर ने आगे कहा कि आम नागरिकों के घरों, शिक्षण संस्थानों या मेडिकल सुविधाओं को निशाना बनाना, चाहे जान-बूझकर किया गया हो या गलती से एक युद्ध अपराध है. राशिद खान ने लिखा, "काबुल में पाकिस्तानी हवाई हमलों के कारण आम नागरिकों के मारे जाने की ताजा रिपोर्टों से मैं बहुत दुखी हूं. आम नागरिकों के घरों, शिक्षण संस्थानों या मेडिकल सुविधाओं को निशाना बनाना. चाहे जान-बूझकर किया गया हो या गलती से एक युद्ध अपराध है. इंसानी जानों की इस तरह की घोर अनदेखी, खासकर रमज़ान के पवित्र महीने में बेहद घिनौनी और गहरी चिंता का विषय है. इससे सिर्फ़ फूट और नफ़रत ही बढ़ेगी. मैं UN और मानवाधिकारों के लिए काम करने वाली दूसरी एजेंसियों से अपील करता हूं कि वे इस ताजा ज़ुल्म की पूरी तरह से जांच करें. हम एक राष्ट्र के तौर पर इस मुश्किल से उबरेंगे."

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Tauseef Alam

तौसीफ आलम पिछले चार सालों से पत्रकारिता के पेशे में हैं. उन्होंने देश की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी जामिया मिल्लिया इस्लामिया से ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की है. Amar Ujala,Times Now...और पढ़ें

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