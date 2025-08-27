भारत ने भेजा न्योता; तालिबान मंत्री ने भरी उड़ान की तैयारी...और तभी कुछ ऐसा हो गया...

Afghanistan News Today: अफगानिस्तान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी की इस सप्ताह प्रस्तावित भारत यात्रा आखिरी समय पर रद्द हो गई. काबुल स्थित सूत्रों ने मंगलवार को इस खबर की पुष्टि की है. तालिबान के 2021 में सत्ता में आने के बाद भारत और अफगानिस्तान के संबंधों में जो नए समीकरण बने हैं, उनके लिहाज़ से यह यात्रा काफी अहम मानी जा रही थी.

आमिर खान मुत्ताकी की यात्रा रद्द होने की सबसे बड़ी वजह यह रही कि उन्हें संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) से यात्रा प्रतिबंध में छूट की मंजूरी नहीं मिल सकी. बताया गया कि भारत के विदेश मंत्रालय ने आमिर खान मुत्ताकी को ऑफिशियल इनविटेशन भेजा था और दिल्ली दौरे की सभी तैयारियां भी लगभग पूरी हो चुकी थीं. मगर अंतिम समय में ट्रैवल बैन से छूट न मिलने के चलते यह यात्रा रद्द करनी पड़ी.

मीडिया में छपी खबरों के मुताबिक, "अगर यह दौरा होता तो यह भारत और अफगानिस्तान के संबंधों में नई गति ला सकता था." ये पहला मौका नहीं है जब मुत्ताकी को किसी देश की यात्रा रद्द करनी पड़ी हो. इसी महीने की शुरुआत में उन्हें पाकिस्तान दौरे पर जाना था, लेकिन उस यात्रा को भी इसी वजह से रद्द करना पड़ा क्योंकि कई तालिबान नेताओं पर अब भी अंतरराष्ट्रीय यात्रा प्रतिबंध लागू है.

हालांकि भारत ने अब तक तालिबान शासन को औपचारिक मान्यता नहीं दी है, लेकिन कूटनीतिक स्तर पर कुछ नरमी जरूर आई है. मुंबई और हैदराबाद में अफगानिस्तान के वाणिज्य दूतावास अब तालिबान के जरिये नियुक्त प्रतिनिधियों को सौंप दिए गए हैं. यह संकेत है कि भारत, तालिबान सरकार को लेकर व्यावहारिक रवैया अपना रहा है.

गौरतलब है कि हाल ही में रूस तालिबान सरकार को औपचारिक मान्यता देने वाला पहला देश बन गया है. हालांकि, वैश्विक स्तर पर तालिबान सरकार को अब भी पूरी मान्यता नहीं मिल सकी है. इसकी वजह से महिलाओं के अधिकारों और मानवाधिकारों को लेकर लगातार हो रही आलोचनाएं हैं. इस तरह मुत्ताकी की भारत यात्रा रद्द होना न सिर्फ द्विपक्षीय संवाद की एक अहम कड़ी को कमजोर करता है, बल्कि यह भी दिखाता है कि तालिबान शासन को वैश्विक स्तर पर मान्यता मिलने में अब भी कितनी चुनौतियां बाकी हैं.

