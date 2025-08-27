भारत ने भेजा न्योता; तालिबान मंत्री ने भरी उड़ान की तैयारी...और तभी कुछ ऐसा हो गया...
Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam2897948
Zee SalaamMuslim World

भारत ने भेजा न्योता; तालिबान मंत्री ने भरी उड़ान की तैयारी...और तभी कुछ ऐसा हो गया...

Taliban Minister Delhi Visit: तालिबान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी की इस हफ्ते की प्रस्तावित भारत यात्रा आखिरी समय में रद्द हो गई. यात्रा रद्द होने की वजह UNSC से ट्रैवल बैन में छूट न मिलना रही. यह दौरा भारत-अफगान रिश्तों के लिए अहम माना जा रहा था.

Written By  Zee Salaam Web Desk|Edited By: Raihan Shahid|Last Updated: Aug 27, 2025, 12:11 AM IST

Trending Photos

अफगानिस्तान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी (फाइल फोटो)
अफगानिस्तान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी (फाइल फोटो)

Afghanistan News Today: अफगानिस्तान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी की इस सप्ताह प्रस्तावित भारत यात्रा आखिरी समय पर रद्द हो गई. काबुल स्थित सूत्रों ने मंगलवार को इस खबर की पुष्टि की है. तालिबान के 2021 में सत्ता में आने के बाद भारत और अफगानिस्तान के संबंधों में जो नए समीकरण बने हैं, उनके लिहाज़ से यह यात्रा काफी अहम मानी जा रही थी.

आमिर खान मुत्ताकी की यात्रा रद्द होने की सबसे बड़ी वजह यह रही कि उन्हें संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) से यात्रा प्रतिबंध में छूट की मंजूरी नहीं मिल सकी. बताया गया कि भारत के विदेश मंत्रालय ने आमिर खान मुत्ताकी को ऑफिशियल इनविटेशन भेजा था और दिल्ली दौरे की सभी तैयारियां भी लगभग पूरी हो चुकी थीं. मगर अंतिम समय में ट्रैवल बैन से छूट न मिलने के चलते यह यात्रा रद्द करनी पड़ी.

मीडिया में छपी खबरों के मुताबिक, "अगर यह दौरा होता तो यह भारत और अफगानिस्तान के संबंधों में नई गति ला सकता था." ये पहला मौका नहीं है जब मुत्ताकी को किसी देश की यात्रा रद्द करनी पड़ी हो. इसी महीने की शुरुआत में उन्हें पाकिस्तान दौरे पर जाना था, लेकिन उस यात्रा को भी इसी वजह से रद्द करना पड़ा क्योंकि कई तालिबान नेताओं पर अब भी अंतरराष्ट्रीय यात्रा प्रतिबंध लागू है.

Add Zee News as a Preferred Source

हालांकि भारत ने अब तक तालिबान शासन को औपचारिक मान्यता नहीं दी है, लेकिन कूटनीतिक स्तर पर कुछ नरमी जरूर आई है. मुंबई और हैदराबाद में अफगानिस्तान के वाणिज्य दूतावास अब तालिबान के जरिये नियुक्त प्रतिनिधियों को सौंप दिए गए हैं. यह संकेत है कि भारत, तालिबान सरकार को लेकर व्यावहारिक रवैया अपना रहा है.

गौरतलब है कि हाल ही में रूस तालिबान सरकार को औपचारिक मान्यता देने वाला पहला देश बन गया है. हालांकि, वैश्विक स्तर पर तालिबान सरकार को अब भी पूरी मान्यता नहीं मिल सकी है. इसकी वजह से महिलाओं के अधिकारों और मानवाधिकारों को लेकर लगातार हो रही आलोचनाएं हैं. इस तरह मुत्ताकी की भारत यात्रा रद्द होना न सिर्फ द्विपक्षीय संवाद की एक अहम कड़ी को कमजोर करता है, बल्कि यह भी दिखाता है कि तालिबान शासन को वैश्विक स्तर पर मान्यता मिलने में अब भी कितनी चुनौतियां बाकी हैं.

ये भी पढ़ें: अजमेर दरगाह में मिलादुन्नबी बैनर हटाने पर विवाद; खुद्दाम और कमेटी आमने-सामने

 

About the Author
author img
Zee Salaam Web Desk

TAGS

Afghanistan newsTaliban Newsmuslim news

Trending news

Rajasthan news
अजमेर दरगाह में मिलादुन्नबी बैनर हटाने पर विवाद; खुद्दाम और कमेटी आमने-सामने
Supreme Court
क़दमों में कानून; दिलों में नफरत का गुबार; मुसलमान न होता तो मौन मर जाते हुज़ूर!
UP News
फिर छांगुर जैसी स्क्रिप्ट, बदले हैं बस नाम; बरेली पुलिस ने पकड़ा धर्मांतरण गैंग
mp news
क्या भाजपा का सांसद तय करेगा किसका है भोपाल; शर्मा के बयान से मुसलमानों में उबाल!
UAE News
Eid Milad-un-Nabi पर वीकेंड बना वंडर वीकेंड; UAE के कर्मचारियों की बल्ले-बल्ले!
Samar Rana
नाबालिग घरेलू नौकरानी से रेप के इल्ज़ाम में पाकिस्तानी अदाकारा समर राणा गिरफ्तार
UP News
किसके परमिशन से पढ़ रहे मस्जिद में नमाज़; पीलीभीत में नमाज़ और अज़ान पर विवाद
UP News
मुरादाबाद के बाद बरेली में बैंड संचालकों का खोजा जा रहा धर्म; बॉयकाट की अपील
PM Modi
इस्लाम में जिस चीज को बताया हराम, पीएम मोदी ने उस पर लगा दी रोक; बिल हुआ पास
UP News
फूल-चादर नहीं, सिगरेट चढ़ती है यहां! जानिए लखनऊ की अनोखी मजार की कहानी
;