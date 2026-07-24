/37 साल तक मस्जिद-ए-नबवी के पहली सफ में अदा की पांचों वक्त की नमाज, इबादत से मशहूर हुआ अफगान शख्स!

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इस्लाम में नमाज को सबसे अहम इबादतों में शुमार किया जाता है. इसी तरह मुसलमानों के लिए मस्जिद नबवी की अपनी खास फजीलत और मुकाम है. दुनिया के हर मुसलमान की यह ख्वाहिश होती है कि वह मदीना मुनव्वरा पहुंचकर मस्जिद नबवी में नमाज अदा करने की सआदत हासिल करे. ऐसे में एक शख्स की ऐसी कहानी, जिसने अपनी जिंदगी का बड़ा हिस्सा मस्जिद नबवी में हर पांच वक्त की नमाज के लिए वक्फ कर दिया, आज फिर सोशल मीडिया पर लोगों की तवज्जो का मरकज बनी हुई है. नेटीजंस इसको खूब शेयर कर रहे हैं.
दरअसल, यह कहानी पहली बार साल 2014 में सुर्खियों में आई थी, लेकिन करीब 12 साल बाद एक बार फिर वायरल हो रही है. यह कहानी हाजी मुहम्मद, जिन्हें हाजी अब्दुल करीम के नाम से भी जाना जाता है, की है. उनका ताल्लुक अफगानिस्तान से है. अफगानिस्तान में जंग के हालात और फिर दो दशक तक अमेरिकी फौजियों का तालिबान हुकूमत के खिलाफ जंग के नाम पर लगातार बेगुनाहों के कत्ल ने पूरी दुनिया में अशांति पैदा कर दी थी. इसी जंग से बचने, अच्छी नौकरी और बेहतर जिंदगी की तलाश में हाजी मुहम्मद ने बहुत कम उम्र में सऊदी अरब का रूख किया.
Al Arabiya और Saudi Gazette की साल 2014 की रिपोर्ट के मुताबिक, वह 19 साल की उम्र में रोजगार की तलाश में सऊदी अरब पहुंचे थे. वहां उन्होंने प्लंबर के तौर पर काम शुरू किया, लेकिन अपनी इबादत और नमाज को हमेशा सबसे पहली तरजीह दी. रिपोर्ट के मुताबिक, साल 2014 तक हाजी मुहम्मद लगातार 37 साल से मस्जिद नबवी में पूरी पाबंदी के साथ पांचों वक्त की नमाज अदा करते थे. अल्लाह को राजी करने के लिए वह अक्सर नमाज इमाम के पीछे पहली सफ में, दाईं तरफ, अदा करते रहे थे. उनकी यह पाबंदी इतनी मशहूर हो गई थी कि मस्जिद आने वाले लोग उन्हें रोज एक ही जगह देखते थे.
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, हाजी मुहम्मद उर्फ हाजी अब्दुल करीम अक्सर काली पगड़ी पहनते थे और लंबे अरसे तक सऊदी टीवी पर भी उसी जगह नमाज पढ़ते हुए नजर आते रहे. इसी वजह से मदीना में उन्हें अच्छी-खासी पहचान हासिल हो गई थी. हाजी मुहम्मद ने बताया था कि उन्होंने जवानी के दिनों में ही यह फैसला कर लिया था कि वह अपनी हर नमाज़ मस्जिद नबवी में अदा करेंगे. उन्होंने अपने स्पॉन्सर को भी शुरुआत में साफ बता दिया था कि नमाज किसी भी सूरत में मिस नहीं करेंगे.
यही वजह रही कि उन्होंने अपनी नौकरी और इबादत के बीच ऐसा तालमेल बनाया कि नमाज की पाबंदी कभी नहीं टूटी. रिपोर्ट के मुताबिक, रमजान का महीना उनके लिए पूरी तरह इबादत का होता था. वह इस दौरान काम नहीं करते थे, बल्कि पूरा महीना मस्जिद नबवी में गुजारते थे. इबादत के साथ-साथ वह मस्जिद में रखी कुरआन शरीफ की किताबों को संभालने और उनकी देखभाल का काम भी किया करते थे.
हाजी मुहम्मद ने बताया था कि सऊदी अरब आने के बाद उन्होंने सिर्फ एक बार ही अफगानिस्तान का सफर किया. साल 2014 में मीडिया में छपी रिपोर्ट के मुताबिक, उनकी दो बीवियां और उनसे कुल 12 बच्चे थे. अब यही कहानी सोशल मीडिया पर एक बार फिर वायरल हो रही है. हालांकि, इस बार कई पोस्ट में दावा किया जा रहा है कि उन्होंने मस्जिद नबवी में 40 साल से ज्यादा समय तक लगातार हर नमाज पहली सफ में अदा की. कुछ सोशल मीडिया पोस्ट में उनके इंतिकाल का जिक्र भी किया जा रहा है.
हाजी मुहम्मद की यह दास्तान आज भी नमाज की पाबंदी, इस्तिकामत, लगन और इबादत से मोहब्बत की मिसाल के तौर पर देखी जाती है. यही वजह है कि 12 साल बाद भी उनकी यह कहानी सोशल मीडिया पर लोगों के बीच चर्चा का मौजू बनी हुई है और बड़ी तादाद में शेयर की जा रही है. पोस्ट को लेकर कई तरह के दावे भी किए जा रहे हैं, लेकिन मीडिया स्रोतों और दीगर जराए से इसकी तस्दीक नहीं हो पाई है.