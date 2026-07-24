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37 साल तक मस्जिद-ए-नबवी के पहली सफ में अदा की पांचों वक्त की नमाज, इबादत से मशहूर हुआ अफगान शख्स!

Masjid Nabawi Namaz Story: अफगानिस्तान के हाजी मुहम्मद की कहानी एक बार फिर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है. साल 2014 की मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक, उन्होंने 37 साल तक मस्जिद-ए-नबवी में लगातार पांचों वक्त की नमाज अदा की. हालांकि, वायरल पोस्टों में किए जा रहे कुछ अतिरिक्त दावों की तस्दीक नहीं हो पाई है.

Written ByRaihan Shahid
Published: Jul 24, 2026, 03:15 PM IST|Updated: Jul 24, 2026, 03:20 PM IST
37 साल तक मस्जिद-ए-नबवी के पहली सफ में अदा की पांचों वक्त की नमाज, इबादत से मशहूर हुआ अफगान शख्स!
Image Credit: प्रतीकात्मक तस्वीर

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Raihan Shahid

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रैहान शाहिद उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर जिले से ताल्लुक रखते हैं, जहां प्राचीन शाक्य साम्राज्य की राजधानी कपिलवस्तु में कभी महात्मा बुद्ध का बचपन और जवानी गुज़रा था. बुद्ध ने सत्य की तलाश में घर छोड़ा था, तो रैहान उच्च शिक्षा के लिए घर-परिवार का त्याग कर दिल्ली आ गए. उन्होंने देश की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी जामिया मिलिया इस्लामिया से जर्नलिज्म में ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और कानून (LLB) की पढ़ाई की है. वो पिछले 5 सालों से दिल्ली में पत्रकारिता कर रहे हैं. पिछले 2 सालों से वो Zee News के डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए काम कर रहे हैं. इससे पहले उन्होंने दिल्ली में दूरदर्शन और ABP चैनल में काम किया है. वो देश-विदेश की राष्ट्रीय महत्व की खबरें,शिक्षा, स्पोर्ट, राजनीति, कानून, सामाजिक न्याय, माइनॉरिटी और महिला अधिकार से जुड़े मुद्दों पर ख़बरें और रिपोर्ट बनाते हैं, और उनका संपादन करते हैं. किसी खबर, समस्या की सूचना देने या किसी खबर पर हौसला अफजाई या ऐतराज़ जताने के लिए रैहान शाहिद का पता-  raihan.shahid@india.com      

 

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