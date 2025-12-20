Advertisement
सीमा पर जमती रहीं जिंदगियां, सरकारें खामोश; ईरान बॉर्डर पर ठंड से 40 अफगान प्रवासियों की मौत

Afghan Citizens Due to Cold: ईरान–अफगानिस्तान सीमा पर ठंड से हुई अफगान प्रवासियों की मौत ने दोनों सरकारों की नीतियों पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. बताया जा रहा है कि बर्फीले मौसम और कड़ाके की ठंडक में कई अफगानी नागरिकों की मौत हो गई. ईरानी अधिकारियों ने दावा किया कि अफगानी नागरिक अवैध तरीके से बॉर्डर पार कर ईरान में घुस रहे थे और भारी बर्फबारी-ठंडक की वजह से उनकी मौत हो गई.  

 

Written By  Salaam Tv Digital Team|Last Updated: Dec 20, 2025, 08:29 PM IST

भारी बर्फबारी और ठंड की वजह से ईरान में अफगानी प्रवासियों की मौत (PC- Iran International)
भारी बर्फबारी और ठंड की वजह से ईरान में अफगानी प्रवासियों की मौत (PC- Iran International)

Afghanistan Citizens Death in Iran: एक तरफ ईरान अवैध प्रवास का ठप्पा लगाकर इंसानों को 'अनाधिकृत विदेशी नागरिक' कह रहा है, तो दूसरी तरफ अफगानिस्तान अपने नागरिकों को ठंड, तस्करों और खतरनाक सीमाओं के भरोसे छोड़ चुका है. नतीजा यह है कि ईरान-अफगानिस्तान सीमा पर कड़ाके की ठंड ने कई अफगान प्रवासियों की जान ले ली है. अफगानिस्तान और ईरान, दोनों देशों की मीडिया रिपोर्ट्स में इसकी पुष्टि की गई है. 

शनिवार (20 दिसंबर) को सामने आई जानकारी के मुताबिक, बीते कुछ दिनों में कई अफगान नागरिक भीषण ठंड की चपेट में आकर मारे गए. ये सभी लोग गैरकानूनी तरीके से ईरान में दाखिल होने की कोशिश कर रहे थे. पश्चिमी अफगानिस्तान के सूत्रों के हवाले से प्रमुख न्यूज नेटवर्क ईरान इंटरनेशन ने बताया कि कड़ाके की ठंड और बर्फीले मौसम के बीच अवैध रूप से सीमा पार कर ईरान पहुंचे करीब 40 अफगान प्रवासियों की मौत हो गई है. 

रिपोर्ट के मुताबिक, मरने वालों में से कम से कम 15 लोगों के शव ईरानी क्षेत्र में मौत के बाद अफगानिस्तान के कोहसान और अद्रस्कान जिलों में भेजे गए हैं. रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि ईरान इंटरनेशनल से जुड़े चैनल अफगानिस्तान इंटरनेशनल ने एक अफगान प्रवासी शख्स से बातचीत की. प्रवासी शख्स ने ईरान के रजावी खोरासान प्रांत में मौजूद अफगान कब्रिस्तानों और तैबाद अस्पताल के मुर्दाघरों का दौरा किया था. शख्स के मुताबिक, अब तक 40 से ज्यादा अफगान प्रवासियों की मौत हो चुकी है.

तालिबान गवर्नर के प्रवक्ता के हवाले से पुष्टि की है कि ईरान में घुसपैठ की कोशिश के दौरान कहसान सीमा क्षेत्र के पास तीन अफगान नागरिकों की मौत हो गई. वहीं, स्थानीय निवासियों का कहना है कि मरने वालों की संख्या इससे कहीं ज्यादा हो सकती है. उनका दावा है कि सीमा पर कड़ाके की ठंड की चपेट में आने के बाद कम से कम 15 शव कोहसान और अद्रस्कान जिलों में भेजे गए हैं, जबकि कुछ अफगान प्रवासी अब भी लापता बताए जा रहे हैं.

प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि हाल के दिनों में सैकड़ों अफगान नागरिक ईरान की सीमा की ओर बढ़े हैं. ये लोग इस्लाम कला और तैबाद को तस्करों का सुरक्षित रास्ता मानते हुए सीमा पार करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि कानूनी तरीके से प्रवास के विकल्प बेहद सीमित हैं. भारी बर्फबारी, जमा देने वाली बारिश और ऊबड़-खाबड़ पहाड़ी इलाकों ने इस सफर को और भी जानलेवा बना दिया है. बताया गया कि मरने वालों के परिजन अपने लापता रिश्तेदारों की तलाश में मुर्दाघरों और सीमावर्ती इलाकों में भटक रहे हैं.

इस बीच शनिवार को बताया कि ईरानी पुलिस ने पिछले हफ्ते एक सुरक्षा अभियान के तहत दक्षिण-पूर्वी शहर जाहेदान में 437 अफगानियों को गिरफ्तार किया है. ईरानी पुलस के मुताबिक गिरफ्तार लोगों के पास वैद्य दस्तावेज मौजूद नहीं हैं.

ईरानी अधिकारी बिना दस्तावेज वाले अफगानों को 'अनाधिकृत विदेशी नागरिक' की श्रेणी में रखते हैं. जाहेदान के पुलिस कमांडर हामिद नूरी ने बताया कि पिछले हफ्ते चलाए गए ऑपरेशन के दौरान कुल 437 बिना दस्तावेज वाले विदेशी नागरिकों को हिरासत में लिया गया. इसी अभियान में 135 संदिग्ध चोर, 472 नशा करने वाले और 54 कथित छोटे ड्रग डीलर भी गिरफ्तार किए गए थे.

