तालिबान पर मेहरबान भारत सरकार; 1,000 अफगानी छात्रों को स्कॉलरशिप का ऐलान

India Afghanistan Scholarship 2025: अफगानिस्तान के नौजवानों को हायर एजुकेशन में सहयोग देने के उद्देश्य से भारत ने एकेडमिक ईयर 2025-26 के लिए अफगान नागरिकों के लिए 1,000 ई-स्कॉलरशिप का ऐलान किया है. यह पहल भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद (ICCR) के माध्यम से संचालित स्पेशल स्कॉलरशिप स्कीम (SSSAN) का हिस्सा है. इसके तहत अफगान स्टूडेंट्स भारत सरकार के ई-विद्याभारती (e-VidyaBharati) I-Learn पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में पढ़ाई कर सकते हैं.

अफगान मीडिया के मुताबिक, यह ऐलान पिछले 2 सालों (2023-24 और 2024-25) में इसी तरह की स्कॉलरशिप स्कीम के बाद अफगान स्टूडेंट्स के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को और बढ़ाती है. वर्ल्ड बैंक के आंकड़ों के मुताबिक, अफगानिस्तान दुनिया के उन देशों में शामिल है जहां सबसे युवा आबादी है और दो-तिहाई जनसंख्या 25 साल से कम उम्र की है. युवा अफगान समाज के विकास और शांति तथा समृद्धि के वाहक बनने में अहम भूमिका निभा सकते हैं.

इस योजना के तहत 18 से 35 साल के अफगान नागरिक भारत के नौ प्रमुख विश्वविद्यालयों जैसे जामिया मिलिया इस्लामिया, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, अन्ना विश्वविद्यालय और कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय द्वारा उपलब्ध कराए जाने वाले ऑनलाइन पाठ्यक्रमों के लिए आवेदन कर सकते हैं. ये पाठ्यक्रम व्यवसाय प्रशासन, वाणिज्य, कंप्यूटर विज्ञान, कला, राजनीति विज्ञान, शिक्षा, पत्रकारिता, मनोविज्ञान और जनसंचार जैसे विषयों में उपलब्ध हैं. इस तरह अफगान छात्र अपने देश में रहते हुए वैश्विक स्तर पर प्रासंगिक कौशल हासिल कर सकते हैं.

आधिकारिक दस्तावेज के मुताबिक, आवेदक दुनिया के किसी भी हिस्से में रह सकते हैं, लेकिन उनके पास अफग़ानिस्तान का वैध राष्ट्रीय पहचान पत्र या पासपोर्ट होना चाहिए. आवेदन 1 सितंबर से 6 सितंबर, 2025 तक समर्पित अफग़ान I-Learn पोर्टल के माध्यम से खुले हैं. स्कॉलशिप की राशि हर सेमेस्टर में संबंधित विश्वविद्यालय या संस्थान को सीधे भेजी जाएगी और इसमें ट्यूशन/OCF शुल्क शामिल होगा. वजीफा या अन्य अतिरिक्त राशि उपलब्ध नहीं होगी.

ICCR ने बताया कि छात्र लैपटॉप, टैबलेट या इंटरनेट सक्षम मोबाइल का उपयोग करके कहीं भी और कभी भी अध्ययन कर सकते हैं. स्टूडेंट्स को दी की जाने वाली डिग्री विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) द्वारा मान्यता प्राप्त होगी और प्रमाण पत्र काबुल स्थित भारतीय मिशन के माध्यम से वितरित किए जाएंगे. चयन प्रक्रिया में विश्वविद्यालयों द्वारा स्क्रीनिंग, भारतीय मिशन द्वारा पहचान सत्यापन और MEA तथा ICCR द्वारा अंतिम अनुमोदन शामिल है.

इनपुट-आईएएनएस