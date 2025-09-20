शरिया कानून के बहाने तालिबान ने महिलाओं की किताबों पर लगाया प्रतिबंध
Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam2929704
Zee SalaamMuslim World

शरिया कानून के बहाने तालिबान ने महिलाओं की किताबों पर लगाया प्रतिबंध

Afghanistan Taliban News: तालिबान सरकारन ने महिलाओं द्वारा लिखी गई 140 किताबों पर प्रतिबंध लगा दिया है. साथ ही तालिबान सरकार ने आदेश जारी किया है कि यूनिवर्सिटियों में इन किताबों को पढ़ाया नहीं जाएगा. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें. 

Written By  Zeeshan Alam|Last Updated: Sep 20, 2025, 12:00 PM IST

Trending Photos

शरिया कानून के बहाने तालिबान ने महिलाओं की किताबों पर लगाया प्रतिबंध

Afghanistan Taliban News: अफगानिस्तान से अमेरिकी सैनिकों की वापसी के बाद अफगानिस्तान में तालिबान की स्वघोषित सरकार है. तालिबान सरकार ने महिलाओं पर शिक्षा और कला क्षेत्र में कई प्रतिबंध लाए हैं. इसी कड़ी में तालिबान सरकार ने महिलाओं को लेकर नई प्रतिबंध लगाई है. इस प्रतिबंध के मुताबिक अफगानिस्तान के विश्वविद्यालयों से महिलाओं द्वारा लिखी गई पुस्तकों को पढ़ाया  नहीं जाएगा. 

तालिबान सरकार के इस कार्रवाई की आलोचना दुनिया भर में हो रही है. तालिबान सरकार के अधिकारियों ने इस प्रतिबंध पर शरिया कानून (इस्लामिक कानून) का हवाला दिया. तालिबान सरकार के अधिकारियों ने कहा कि महिलाओं के किताबों पर शरिया सिद्धांतों के अनुरूप प्रतिबंध लगाए गए हैं.

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक तालिबान ने 680 पुस्तकों पर प्रतिबंध लगाया है, जिनमें महिलाओं द्वारा लिखी गई लगभग 140 पुस्तकें शामिल हैं. इन पुस्तकों में 'सेफ्टी इन द केमिकल लैबोरेटरी' जैसी पुस्तकें शामिल हैं. इसके साथ ही तालिबान सरकार ने विश्वविद्यालयों को 18 और विषयों को न पढ़ाने का भी आदेश दिया है.

Add Zee News as a Preferred Source

इससे पहले तालिबान सरकार महिलाओं के रेडियो स्टेशन चलाने पर भी कार्रवाई कर चुकी है. इन रेडियो चैनलों या स्टेशनों पर तालिबान सरकार का इल्जाम था कि यहां से रमजान के पवित्र महीने में संगीतों का प्रसारण किया जा रहा, जो शरिया कानून के खिलाफ. इसी इल्जाम के सहारे तालिबान सरकार ने महिलाओं द्वारा संचालित रेडियो स्टेशन को बंद कर दिया.

गौरतलब है कि UN ने कई बार तालिबान सरकार द्वारा महिला विरोधी नीति बनाने को लेकर रिपोर्ट जारी किया है. इसके  बावजूद तालिबान सरकार महिलाओं के खिलाफ नीतियां बना रही हैं. साल 2021 में जब अफगानिस्तान पर तालिबान का कब्जा हुआ, उसके बाद कई जानकारों का कहना था कि यह नया तालिबान है, जो महिलाओं की अधिकारों की बात करता है. लेकिन नया तालिबान भी पुराने तालिबान की तरह महिलाओं के खिलाफ फैसले ले रहा है. 

About the Author
author img
Zeeshan Alam

जीशान आलम Zee Media में ट्रेनी जर्नलिस्ट हैं. वह बिहार के छपरा के निवासी हैं और दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया है. सियासत और मुस्लिम माइनॉरिटी से जुड़ी ख़बरें वो आ...और पढ़ें

TAGS

afghanistan taliban newsTaliban Book BanTaliban Women Rights Violationmuslim world newsToday News

Trending news

Bihar News
बिहार शरीफ से RJD दे मुस्लिम को टिकट! पप्पू खां ने लालू-तेजस्वी को बताई वजह
afghanistan taliban news
शरिया कानून के बहाने तालिबान ने महिलाओं की किताबों पर लगाया प्रतिबंध
I Love Muhammad Sharda Nagar Protest
I Love Muhammad:नौजवानों पर कार्रवाई कर फंसी पुलिस,मुस्लिम समाज का जोरदार प्रदर्शन
Uttar Pradesh news
रायबरेली में गोकशी से भड़का सांप्रदायिक तनाव, दो महिलाओं समेत तीन गिरफ्तार
iran news
Iran पर कड़े प्रतिबंध लगाने की तैयारी; फ्रांस-ब्रिटेन समेत इन देशों पर भड़का ईरान
Jerusalem news
इजराइल ने अल-अक्सा मस्जिद के इमाम को किया गिरफ्तार; मस्जिद में एंट्री पर लगाई रोक
jamia news
JMI में बटला हाउस एनकाउंटर के खिलाफ छात्रों का प्रदर्शन, पुलिस ने किया डिटेन
Abu Azmi on I Love Muhammad
'I Love Muhammad' लिखने पर जेल भी जाना पड़े तो तैयार हैं, मुस्लिम नेता ने भरी हुंकार
Ajmer Sharif Dargah
अजमेर शरीफ दरगाह में नितिन गडकरी की मन्नत पूरी; प्यारे खान संग वफ्द ने चढ़ाई चादर
United Nations General Assembly
वीज़ा विवाद के बीच अब्बास को UN में बोलने की हरी झंडी, अमेरिका की किरकिरी
;