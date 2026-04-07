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नाटो की सैनिक ने अफगानिस्तान में 5 निहत्थे लोगों की हत्या, ऑस्ट्रेलिया में पुलिस ने किया गिरफ्तार

Afghanistan War Crime: अफगानिस्तान में 5 निहत्थे लोगों की हत्या के इल्जाम में नाटो से जुड़े एक सैनिक को ऑस्ट्रेलिया में गिरफ्तार किया गया. मामले में गंभीर युद्ध अपराध के आरोप लगे हैं और अब इस पर कानूनी कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू होगी.

Edited By:  Tauseef Alam|Last Updated: Apr 07, 2026, 12:56 PM IST

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नाटो की सैनिक ने अफगानिस्तान में 5 निहत्थे लोगों की हत्या, ऑस्ट्रेलिया में पुलिस ने किया गिरफ्तार

NATO Soldier Arrest: ऑस्ट्रेलिया के सबसे सम्मानित जिंदा सैनिकों में से एक पर युद्ध अपराध के गंभीर इल्जाम लगे हैं. पूर्व स्पेशल एयर सर्विस सैनिक बेन रॉबर्ट्स-स्मिथ को अफगानिस्तान में सेवा के दौरान पांच निहत्थे अफगानों की हत्या के इल्जाम में गिरफ्तार किया गया है. पुलिस ने आधिकारिक तौर पर आरोपी का नाम सार्वजनिक नहीं किया है, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स में उसकी पहचान बेन रॉबर्ट्स-स्मिथ के रूप में की गई है.

47 साल के रॉबर्ट्स-स्मिथ ऑस्ट्रेलिया के सबसे चर्चित सैनिकों में से एक रहे हैं और उन्हें अफगानिस्तान में वीरता के लिए विक्टोरिया क्रॉस और मेडल ऑफ गैलेंट्री जैसे सर्वोच्च सम्मान मिल चुके हैं. ऑस्ट्रेलियाई संघीय पुलिस के मुताबिक, उन्हें ब्रिस्बेन से लौटते समय सिडनी हवाई अड्डे पर गिरफ्तार किया गया था. इल्जाम है कि 2009 और 2012 के बीच अफगानिस्तान में अपनी तैनाती के दौरान, उन्होंने हिरासत में रखे गए पांच निहत्थे व्यक्तियों की हत्या कर दी थी. पुलिस का कहना है कि मारे गए लोग उस समय किसी भी लड़ाई में शामिल नहीं थे और पूरी तरह से असहाय स्थिति में थे.

सैनिक पर लगा है इल्जाम
आरोप है कि या तो रॉबर्ट्स-स्मिथ ने खुद गोलियां चलाईं, या उनके आदेश पर अन्य सैनिकों ने इन व्यक्तियों को गोली मारी. अगर ये आरोप साबित हो जाते हैं, तो उन्हें आजीवन कारावास की सजा हो सकती है. ऑस्ट्रेलिया में युद्ध अपराध से जुड़ी हत्या एक गंभीर संघीय अपराध है. रॉबर्ट्स-स्मिथ को लंबे समय से देश के सबसे सम्मानित सैनिकों में गिना जाता रहा है. उन पर युद्ध अपराधों के आरोप पहले भी सामने आ चुके हैं. 2023 में एक सिविल कोर्ट ने पाया था कि उन्होंने गैर-लड़ाकू अफगानों की हत्या की थी. लेकिन, वह फैसला आपराधिक न कि सिविल कानूनी मानकों पर आधारित था.

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क्या है पूरा मामला
दरअसल, 2020 में जारी एक सैन्य रिपोर्ट में खुलासा हुआ था कि ऑस्ट्रेलियाई विशेष बलों के कुछ सदस्यों ने अफगानिस्तान में 39 निहत्थे व्यक्तियों की गैर-कानूनी रूप से हत्या कर दी थी. तब से इन घटनाओं की जांच-पड़ताल तेज हो गई है. इस चल रही जांच के तहत, अब तक 53 मामलों की जांच की जा चुकी है, लेकिन इनमें से कई मामलों में कोई आरोप नहीं लगाए गए हैं. 2001 और 2021 के बीच लगभग 40 हजार ऑस्ट्रेलियाई सैनिकों ने अफगानिस्तान में सेवा दी, जिनमें से 41 सैनिकों ने अपनी जान गंवा दी. 

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Tauseef Alam

तौसीफ आलम पिछले चार सालों से पत्रकारिता के पेशे में हैं. उन्होंने देश की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी जामिया मिल्लिया इस्लामिया से ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की है. Amar Ujala,Times Now...और पढ़ें

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