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पाकिस्तान के एयरस्ट्राइक से दहला अफगानिस्तान, 11 बच्चों समेत 13 की मौत

Afghanistan Pakistan Conflict: अफगानिस्तान ने पाकिस्तान पर खोस्त, कुनार और पक्तिका प्रांतों में एयरस्ट्राइक करने का आरोप लगाया है. तालिबान के मुताबिक हमलों में 11 बच्चों समेत 13 लोगों की मौत हुई है. दोनों देशों के बीच सीमा तनाव और TTP विवाद के कारण हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं.

Written ByTauseef Alam
Published: Jun 10, 2026, 10:11 AM IST|Updated: Jun 10, 2026, 10:11 AM IST
पाकिस्तान के एयरस्ट्राइक से दहला अफगानिस्तान, 11 बच्चों समेत 13 की मौत

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मौजूदा वक्त में Zee Media में Sub Editor के पद पर कार्यरत हैं. 

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