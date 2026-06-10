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Afghanistan Pakistan Conflict: अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच तनाव एक बार फिर खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है. अफगानिस्तान की तालिबान सरकार ने दावा किया है कि पाकिस्तान ने बुधवार को अफगान क्षेत्र में नए हवाई हमले किए, जिनमें कम से कम 13 लोगों की मौत हो गई जबकि 14 अन्य घायल हो गए. तालिबान के मुख्य प्रवक्ता ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने इन हमलों की पुष्टि करते हुए कहा कि पाकिस्तान की ओर से किए गए एयरस्ट्राइक अफगानिस्तान के खोस्त, कुनार और पक्तिका प्रांतों को निशाना बनाकर किए गए.
तालिबान सरकार के मुताबिक, इन हमलों में मरने वालों में 11 बच्चे, एक महिला और एक बुजुर्ग व्यक्ति शामिल हैं. हमलों के बाद प्रभावित इलाकों में भारी दहशत का माहौल है और स्थानीय प्रशासन राहत एवं बचाव कार्य में जुटा हुआ है. हालांकि पाकिस्तान की ओर से इन हमलों को लेकर अभी तक कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है.
पिछले कई महीनों से हमले जारी
अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच पिछले कई महीनों से तनाव लगातार बढ़ रहा है. दोनों देशों के बीच सीमा पर झड़पें और सैन्य कार्रवाई की घटनाएं सामने आती रही हैं. हालात उस समय और ज्यादा बिगड़ गए थे जब फरवरी के आखिर में अफगानिस्तान की ओर से पाकिस्तान पर जवाबी हमला किया गया था. अफगानिस्तान का कहना था कि यह कार्रवाई पाकिस्तान द्वारा उसके क्षेत्र में किए गए एयरस्ट्राइक के जवाब में की गई थी.
पाकिस्तान लगाता रहा है गंभीर आरोप
पाकिस्तान लंबे समय से आरोप लगाता रहा है कि अफगानिस्तान अपनी जमीन पर आतंकवादी संगठनों को पनाह दे रहा है. खास तौर पर पाकिस्तान का आरोप है कि तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (TTP) के लड़ाके अफगानिस्तान में छिपकर पाकिस्तान में हमले करते हैं. टीटीपी एक अलग संगठन है, लेकिन उसका संबंध अफगान तालिबान से माना जाता है. दूसरी तरफ तालिबान सरकार इन आरोपों को लगातार खारिज करती रही है. काबुल का कहना है कि अफगानिस्तान किसी भी देश के खिलाफ अपनी जमीन इस्तेमाल नहीं होने देगा. लेकिन सीमा पर बढ़ती हिंसा और लगातार हो रही सैन्य कार्रवाइयों ने दोनों पड़ोसी देशों के रिश्तों को बेहद तनावपूर्ण बना दिया है.