पाकिस्तान लगाता रहा है गंभीर आरोप

पाकिस्तान लंबे समय से आरोप लगाता रहा है कि अफगानिस्तान अपनी जमीन पर आतंकवादी संगठनों को पनाह दे रहा है. खास तौर पर पाकिस्तान का आरोप है कि तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (TTP) के लड़ाके अफगानिस्तान में छिपकर पाकिस्तान में हमले करते हैं. टीटीपी एक अलग संगठन है, लेकिन उसका संबंध अफगान तालिबान से माना जाता है. दूसरी तरफ तालिबान सरकार इन आरोपों को लगातार खारिज करती रही है. काबुल का कहना है कि अफगानिस्तान किसी भी देश के खिलाफ अपनी जमीन इस्तेमाल नहीं होने देगा. लेकिन सीमा पर बढ़ती हिंसा और लगातार हो रही सैन्य कार्रवाइयों ने दोनों पड़ोसी देशों के रिश्तों को बेहद तनावपूर्ण बना दिया है.