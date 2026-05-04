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पाकिस्तान ने फिर बरसाए अफगानिस्तान में कहर; मस्जिद, स्कूलों पर हमलों से मची तबाही

Pakistan Attack Afghanistan: पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच तनाव फिर बढ़ गया है. अफगानिस्तान ने पाकिस्तान पर नागरिक इलाकों में हमले का आरोप लगाया, जिसमें लोगों की जान गई और कई घायल हुए. शांति वार्ता के बावजूद हालात सामान्य नहीं हैं और दोनों देशों के बीच टकराव का खतरा बना हुआ है. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.  

Written By  Zeeshan Alam|Last Updated: May 04, 2026, 11:36 PM IST

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Pakistan Attack Afghanistan: पाकिस्तान ने एक बार फिर अफगानिस्तान पर हमला किया है, जिसमें तीन लोगों की मौत हो गई है. अफगानिस्तान ने सोमवार (4 मई) को पाकिस्तान पर आरोप लगाया कि पाकिस्तान ने आम नागरिकों वाले इलाकों को निशाना बनाकर हमले किए, जिसमें कम से कम तीन लोगों की मौत हो गई और 14 अन्य घायल हो गए.

दोनों देशों के बीच हाल ही में हुई शांति वार्ता के बावजूद तनाव अभी भी बना हुआ है. अफगान सरकार के उप-प्रवक्ता हमदुल्ला फितरत ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (पहले ट्विटर) पर पोस्ट किया कि पाकिस्तानी हमलों में पूर्वी अफगान प्रांत कुनार में दो स्कूल, दो मस्जिदें और एक स्वास्थ्य केंद्र तबाह हो गए. पाकिस्तान की ओर से इस आरोप पर तत्काल कोई टिप्पणी नहीं आई है.

पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में आम नागरिकों वाले इलाकों पर हमला करने के पिछले आरोपों को भी बार-बार खारिज किया है. पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच पिछले कई महीनों से घातक लड़ाई चल रही है, जिसमें फरवरी के आखिर से अब तक सैकड़ों लोगों की जान जा चुकी है. इस लड़ाई की शुरुआत तब हुई थी, जब अफगानिस्तान ने अपने देश के अंदर पाकिस्तानी हवाई हमलों के जवाब में पाकिस्तान पर सीमा पार से हमला किया था.

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पाकिस्तान, अफगानिस्तान पर उन आतंकवादियों को पनाह देने का आरोप लगाता है, जो पाकिस्तान के अंदर घातक हमले करते हैं; इनमें खास तौर पर पाकिस्तानी तालिबान शामिल है, जिसे 'तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान' या TTP के नाम से जाना जाता है. यह समूह अफगान तालिबान से अलग है, लेकिन उसका सहयोगी है. अफगान तालिबान ने 2021 में, अमेरिका के नेतृत्व वाली सेनाओं की अफरा-तफरी भरी वापसी के बाद, देश की सत्ता पर कब्जा कर लिया था और अब वही अफगानिस्तान पर शासन कर रहा है.

काबुल इस आरोप से इनकार करता है. अप्रैल की शुरुआत में, अफगान और पाकिस्तानी अधिकारियों ने पश्चिमी चीन के उरुमची में, चीन की मध्यस्थता से हुई शांति वार्ता में हिस्सा लिया था. उस समय चीन की सरकार ने कहा था कि दोनों पक्ष अपने संघर्ष को और न बढ़ाने और "एक व्यापक समाधान खोजने" पर सहमत हुए थे, लेकिन सीमा पार से होने वाली कुछ झड़पें अभी भी जारी हैं, हालांकि उनकी तीव्रता शांति वार्ता से पहले के मुकाबले अब कम हो गई है.

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Zeeshan Alam

जीशान आलम Zee Media में ट्रेनी जर्नलिस्ट हैं. वह बिहार के छपरा के निवासी हैं और दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया है. सियासत और मुस्लिम माइनॉरिटी से जुड़ी ख़बरें वो आ...और पढ़ें

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