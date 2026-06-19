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Afghanistan Attack Pakistan: पाकिस्तान ने पिछले हफ्ते अफगान प्रांतों पर हवाई हमले किए थे, जिसमें कम से कम 13 लोग मारे गए और 14 अन्य लोग घायल हुए. इसी कड़ी में अफगानिस्तान ने गुरुवार (18 जून) को पाकिस्तान के दो प्रांतों पर हमला किया. हालांकि इस हमले में हुई मौत और नुकसान को लेकर कोई जानकारी सामने नहीं आई है. इससे दोनों पड़ोसी देशों के बीच तनाव और बढ़ गया. इस हमले को लेकर अफगानिस्तान के रक्षा मंत्रालय ने शुक्रवार (19 जून) को जानकारी दी. वहीं, इस हमले को लेकर पाकिस्तान की सेना और सूचना मंत्रालय ने कोई जवाब नहीं दिया है.
अफगानिस्तान के रक्षा मंत्रालय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (पहले ट्विटर) पर एक पोस्ट कर इस बात की जानकारी दी कि बीते गुरुवार की रात अफगान "वायु सेना" ने पाकिस्तान के बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा प्रांतों में मौजूद ठिकानों को निशाना बनाया; इन दोनों प्रांतों की सीमा अफगानिस्तान से लगती है. मंत्रालय ने कहा, "माना जाता है कि इन ठिकानों का इस्तेमाल कुछ दुश्मन खुफिया समूहों के साथ मिलकर अफगानिस्तान के खिलाफ हमलों की योजना बनाने और उन्हें अंजाम देने के लिए किया जाता था; ये ठिकाने पहले भी कई जानलेवा हमलों के लिए लॉन्चिंग पैड के तौर पर इस्तेमाल किए जा चुके हैं."
मंत्रालय ने आगे कहा, "शुरुआती जानकारी के मुताबिक, इस ऑपरेशन में पहले से तय मुख्य लक्ष्यों को सफलतापूर्वक निशाना बनाया गया." हालांकि, इसमें हताहतों या नुकसान के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई. पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच इस साल हुए टकराव में सैकड़ों लोग मारे गए हैं. चीन की मध्यस्थता से तनाव कम करने की कोशिशों का अब तक कोई नतीजा नहीं निकला है. इस्लामाबाद ने काबुल पर उन चरमपंथियों को पनाह देने का आरोप लगाया है जो पाकिस्तान में हमलों की साजिश रचते हैं, लेकिन अफगान तालिबान इन आरोपों से इनकार करता है और कहता है कि चरमपंथ पाकिस्तान की आंतरिक समस्या है.