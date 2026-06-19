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पाकिस्तान पर अफगानिस्तान का जोरदार हमला; दो प्रांतों में कई ठिकानों को बनाया निशाना

Afghanistan Attack Pakistan: पिछले हफ्ते पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में हवाई हमले किए थे. इसी कड़ी में अफगानिस्तान ने गुरुवार (18 जून) को पाकिस्तान के दो प्रांतों पर हवाई हमला करने का दावा किया है. हमले में हुए नुकसान की जानकारी नहीं दी गई है. इस घटनाक्रम से दोनों पड़ोसी देशों के बीच तनाव और बढ़ गया है, जबकि बातचीत की कोशिशें अब तक सफल नहीं हो सकी हैं. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.

Written ByZeeshan Alam
Published: Jun 19, 2026, 03:08 PM IST|Updated: Jun 19, 2026, 03:08 PM IST
पाकिस्तान पर अफगानिस्तान का जोरदार हमला; दो प्रांतों में कई ठिकानों को बनाया निशाना
Image Credit: प्रतीकात्मक तस्वीर

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