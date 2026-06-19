मंत्रालय ने आगे कहा, "शुरुआती जानकारी के मुताबिक, इस ऑपरेशन में पहले से तय मुख्य लक्ष्यों को सफलतापूर्वक निशाना बनाया गया." हालांकि, इसमें हताहतों या नुकसान के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई. पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच इस साल हुए टकराव में सैकड़ों लोग मारे गए हैं. चीन की मध्यस्थता से तनाव कम करने की कोशिशों का अब तक कोई नतीजा नहीं निकला है. इस्लामाबाद ने काबुल पर उन चरमपंथियों को पनाह देने का आरोप लगाया है जो पाकिस्तान में हमलों की साजिश रचते हैं, लेकिन अफगान तालिबान इन आरोपों से इनकार करता है और कहता है कि चरमपंथ पाकिस्तान की आंतरिक समस्या है.