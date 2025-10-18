पाकिस्तानी हवाई हमले का मुंहतोड़ जवाब देगा तालिबान? अफगानिस्तान सरकार बड़ा ऐलान

Afghanistan Pakistan War Update: अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच भारी तनाव पर पूरी दुनिया की नजर है. बीते दिनों दोनों देशों के बीच हिंसा भड़क उठी थी. पाकिस्तान के जरिये चलाए गए एक संभावित हवाई हमले में आठ लोग मारे गए हैं, जिनमें तीन क्रिकेटर भी शामिल बताए जा रहे हैं.इस हमले के बाद अफगान सरकार के प्रवक्ता जबीहुल्लाह मुजाहिद का बयान सामने आया है.

अफगानिस्तान के सरकारी प्रवक्ता मुजाहिद ने कहा कि "अल्लाह के नाम पर, जो इंतेहाई रहमदिल और मेहरबान है." उन्होंने कहा, "दोहा में पाकिस्तानी पक्ष के साथ बातचीत करने के अपने वादे के मुताबिक इस्लामिक अमीरात का एक उच्च-स्तरीय प्रतिनिधिमंडल देश के रक्षा मंत्री, मौलवी मोहम्मद याकूब मुजाहिद की अगुवाई में आज दोहा के लिए रवाना हुआ."

जबीहुल्लाह मुजाहिद ने आगे बताया कि दूसरी ओर, बीती रात पाकिस्तानी सैन्य बलों ने फिर से पक्तिका प्रांत में नागरिक इलाकों पर हवाई हमले किए. इन हमलों में कई नागरिकों हताहत हुए हैं. इसमें मारे गए और घायल दोनों शामिल हैं. मुजाहिद ने पाकिस्तान की इन कार्रवाइयों की कड़ी निंदा की. उन्होंने कहा कि ये कार्रवाईयां अफगानिस्तान की संप्रभुता का उल्लंघन हैं और संघर्ष को भड़काकर लंबा करने की कोशिश है.

अफगानी प्रवक्ता ने यह भी कहा कि "हालांकि इस्लामिक अमीरात पाकिस्तानी फोर्सेज के जरिये अपनी संप्रभुता के उल्लंघन और आक्रमण का जवाब देने का अधिकार सुरक्षित रखता है, फिर भी वार्ता टीम की गरिमा और सम्मान बनाए रखने के लिए मुजाहिदीन नई कार्रवाइयों से परहेज करेंगे.हम एक बार फिर दोहराते हैं कि अफगानिस्तान शांतिपूर्ण समाधान और क्षेत्रीय सुरक्षा में विश्वास रखता है, लेकिन जो कुछ भी हुआ वह पाकिस्तानी पक्ष की आक्रामकता का नतीज है.

इसके पहले मीडिया में खबरें आई थीं कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच दोहा में बातचीत होने की संभावना है. हालांकि इन रिपोर्टों पर फिलहाल किसी भी देश की तरफ आफिशियल नहीं की गई है. इस बीच अफगानिस्तान का प्रतिनिधिमंडल बातचीत में शामिल होने के लिए पहले ही रवाना हो चुका है.

इस हिंसक संघर्ष के हवाले से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का भी एक बयान का जिक्र किया गया है, जिसमें ट्रंप ने कहा, "मैं समझता हूं कि पाकिस्तान ने हमला किया है या अफगानिस्तान पर हमला हो रहा है. अगर मुझे इसे सुलझाना है तो यह मेरे लिए आसान है. इस बीच मुझे अमेरिका चलाना है, लेकिन मुझे युद्ध सुलझाना पसंद है. जानते हो क्यों? मुझे लोगों को मरने से रोकना पसंद है और मैंने लाखों-करोड़ों लोगों की जान बचाई है."

