तालिबान ने पाकिस्तान में मचाया कहर, नूर खान एयरबेस पर किया एयरस्ट्राइक

Pakistan Taliban Conflict: अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच बॉर्डर पार बढ़ते तनाव के बीच तालिबान के नेशनल डिफेंस मिनिस्ट्री ने कहा कि उसने पाकिस्तान में बड़े मिलिट्री ठिकानों पर हवाई हमले किए हैं, जिसमें रावलपिंडी में नूर खान एयरबेस भी शामिल है. इस कार्रवाई को अफ़गान इलाके में पाकिस्तानी हवाई हमलों का जवाब बताया गया. एक्स पर एक पोस्ट में अफगानिस्तान के नेशनल डिफेंस मिनिस्ट्री ने कहा कि अफगान एयर फ़ोर्स ने पाकिस्तान की ज़रूरी मिलिट्री जगहों को निशाना बनाकर "असरदार हवाई हमले" किए.

अफगान रक्षा मंत्रालय के एक बयान के मुताबिक, अफगान एयर फोर्स ने पाकिस्तान के कई अहम मिलिट्री ठिकानों पर जवाबी हवाई हमले किए हैं. मंत्रालय ने दावा किया कि हमलों में रावलपिंडी में नूर खान एयरबेस, बलूचिस्तान के क्वेटा में 12वीं ब्रिगेड बेस और खैबर पख्तूनख्वा के मोहमंद एजेंसी इलाके में खोइज़ाई कैंप समेत मिलिट्री ठिकानों को निशाना बनाया गया. बयान में कहा गया है कि इन बेस पर ज़रूरी मिलिट्री सुविधाओं और सुविधाओं को काफ़ी नुकसान हुआ है. हालांकि, इन दावों की अभी तक स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है.

अफगान अधिकारियों ने कहा कि यह कार्रवाई काबुल, बगराम और दूसरे इलाकों में पाकिस्तान के कथित हवाई हमलों के जवाब में की गई थी. मंत्रालय ने चेतावनी दी कि अफगान एयरस्पेस के किसी भी उल्लंघन या बॉर्डर पार हमलों का कड़ा जवाब दिया जाएगा. इस बयान से साफ पता चलता है कि दोनों देशों के बीच मिलिट्री तनाव तेज़ी से बढ़ रहा है. नूर खान एयरबेस पहले भी खबरों में रहा है. रिपोर्ट्स बताती हैं कि पिछले साल भी एयरबेस को नुकसान पहुंचा था. सैटेलाइट इमेज से कई पाकिस्तानी एयरबेस पर स्ट्रक्चरल डैमेज के निशान मिले हैं, जिनमें नूर खान, सरगोधा में PAF बेस मुशफ, भोलारी एयरबेस और जैकबाबाद में PAF बेस शाहबाज शामिल हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

एक्सपर्ट का मानना ​​है कि बॉर्डर पार एयरस्ट्राइक के दावे और जवाबी कार्रवाई की चेतावनी से इलाके में अस्थिरता बढ़ सकती है. बॉर्डर विवाद आतंकवादी गतिविधियों और सुरक्षा आरोपों की वजह से अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच रिश्ते पहले से ही खराब हैं. हाल की घटनाओं ने दोनों देशों के बीच टकराव का खतरा और बढ़ा दिया है. UN अभी हालात पर नजर रख रही है. अगर तनाव कम करने के लिए डिप्लोमैटिक कोशिशें नहीं की गईं, तो यह विवाद एक बड़े इलाके के संकट में बदल सकता है. दोनों देशों के बीच बढ़ती बयानबाजी और मिलिट्री गतिविधियां साउथ एशिया में सुरक्षा की स्थिति पर असर डाल सकती हैं.

यह भी पढ़ें:- ईरान पर भड़के सऊदी अरब समेत 7 मुस्लिम देश, GCC ने दी सख्त कार्रवाई की चेतावनी