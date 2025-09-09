Afghanistan: भूकंप पीड़ितों के लिए सामने आया ये मुस्लिम देश, बनाए अस्पताल और शेल्टर

Afghanistan News: अफगानिस्तान में भूकंप पीड़ितों की मदद के लिए कतर सामने आया है. क़तर इंटरनेशनल सर्च एंड रेस्क्यू ग्रुप ने मुल्क में फील्ड अस्पताल, शेल्टर और वाहन मुहैया कराने का काम किया है.
Afghanistan News: अफ़ग़ानिस्तान में हाल ही में आए भीषण भूकंप के बाद क़तर इंटरनेशनल सर्च एंड रेस्क्यू ग्रुप ने देश के पूर्वी हिस्से में एक अस्थायी फ़ील्ड हॉस्पिटल स्थापित किया है. इसका मकसद घायलों को मेडिकल सर्विस देना और गंभीर मामलों को बड़े अस्पतालों तक पहुंचाना है. यह जानकारी क़तर न्यूज़ एजेंसी ने दी है.
इस ग्रुप का काम घायलों का इलाज करना और गंभीर मरीजों को नज़दीकी प्रांतों के बड़े अस्पतालों में भेजना है. इसके साथ ही भूकंप से प्रभावित परिवारों के लिए अस्थायी टेंट भी लगाए गए हैं. तालिबान प्रशासन के मुताबिक, पिछले हफ़्ते पूर्वी अफ़ग़ानिस्तान में तीन बड़े भूकंप और दो तेज़ आफ्टरशॉक्स आए, जिनमें 2,205 लोगों की मौत हुई और 3,640 लोग घायल हुए.
लगभग 6,700 घर नंगरहार और कुनार प्रांतों में तबाह हो गए, जो पाकिस्तान की सीमा से लगे हुए हैं. अधिकतर मकान सूखी चिनाई, पत्थर और लकड़ी से बने होने के कारण ढह गए. करीब 4.2 करोड़ की आबादी वाला अफ़ग़ानिस्तान 1980 के दशक से राजनीतिक अस्थिरता, गृहयुद्ध, कमजोर अर्थव्यवस्था और घटती अंतरराष्ट्रीय मदद की मार झेल रहा है. हालिया भूकंप ने इस संकट को और गहरा कर दिया है.
अफगानिस्तान में तालिबान के सत्ता में आने के बाद कई तरह के बदलाव देखने को मिले हैं. हालांकि मुल्क में औरतों की आज़ादी पर हमेशा से सवाल उठते आए हैं. जिसे कई व्लोगर्स ने डिबंक करने की भी कोशिश की है. माना जा रहा है कि मुल्क धीरे-धीरे तरक्की की पटरी पर आने की कोशिश कर रहा है और आज के तालिबान की सोच तरक्की को लेकर काफी गंभीर है.