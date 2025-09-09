Afghanistan: भूकंप पीड़ितों के लिए सामने आया ये मुस्लिम देश, बनाए अस्पताल और शेल्टर
Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam2914525
Zee SalaamMuslim World

Afghanistan: भूकंप पीड़ितों के लिए सामने आया ये मुस्लिम देश, बनाए अस्पताल और शेल्टर

Afghanistan News: अफगानिस्तान में भूकंप पीड़ितों की मदद के लिए कतर सामने आया है.  क़तर इंटरनेशनल सर्च एंड रेस्क्यू ग्रुप ने मुल्क में फील्ड अस्पताल, शेल्टर और वाहन मुहैया कराने का काम किया है.

Written By  Sami Siddiqui |Last Updated: Sep 09, 2025, 10:11 AM IST

Trending Photos

Afghanistan: भूकंप पीड़ितों के लिए सामने आया ये मुस्लिम देश, बनाए अस्पताल और शेल्टर

Afghanistan News: अफ़ग़ानिस्तान में हाल ही में आए भीषण भूकंप के बाद क़तर इंटरनेशनल सर्च एंड रेस्क्यू ग्रुप ने देश के पूर्वी हिस्से में एक अस्थायी फ़ील्ड हॉस्पिटल स्थापित किया है. इसका मकसद घायलों को मेडिकल सर्विस देना और गंभीर मामलों को बड़े अस्पतालों तक पहुंचाना है. यह जानकारी क़तर न्यूज़ एजेंसी ने दी है.

पीड़ितों के लिए क्या कर रहा है ग्रुप?

इस ग्रुप का काम घायलों का इलाज करना और गंभीर मरीजों को नज़दीकी प्रांतों के बड़े अस्पतालों में भेजना है. इसके साथ ही भूकंप से प्रभावित परिवारों के लिए अस्थायी टेंट भी लगाए गए हैं. तालिबान प्रशासन के मुताबिक, पिछले हफ़्ते पूर्वी अफ़ग़ानिस्तान में तीन बड़े भूकंप और दो तेज़ आफ्टरशॉक्स आए, जिनमें 2,205 लोगों की मौत हुई और 3,640 लोग घायल हुए.

कई हजार घर तबाह

लगभग 6,700 घर नंगरहार और कुनार प्रांतों में तबाह हो गए, जो पाकिस्तान की सीमा से लगे हुए हैं. अधिकतर मकान सूखी चिनाई, पत्थर और लकड़ी से बने होने के कारण ढह गए.  करीब 4.2 करोड़ की आबादी वाला अफ़ग़ानिस्तान 1980 के दशक से राजनीतिक अस्थिरता, गृहयुद्ध, कमजोर अर्थव्यवस्था और घटती अंतरराष्ट्रीय मदद की मार झेल रहा है. हालिया भूकंप ने इस संकट को और गहरा कर दिया है.

Add Zee News as a Preferred Source

अफगानिस्तान में तालिबान के सत्ता में आने के बाद कई तरह के बदलाव देखने को मिले हैं. हालांकि मुल्क में औरतों की आज़ादी पर हमेशा से सवाल उठते आए हैं. जिसे कई व्लोगर्स ने डिबंक करने की भी कोशिश की है. माना जा रहा है कि मुल्क धीरे-धीरे तरक्की की पटरी पर आने की कोशिश कर रहा है और आज के तालिबान की सोच तरक्की को लेकर काफी गंभीर है.

About the Author
author img
Sami Siddiqui

समी सिद्दीकी उप्र के शामली जिले के निवासी हैं, और 6 से दिल्ली में पत्रकारिता कर रहे हैं. राजनीति, मिडिल ईस्ट की समस्या, देश में मुस्लिम माइनॉरिटी के मसले उनके प्रिय विषय हैं. इन से जुड़ी सटीक, सत्य ...और पढ़ें

TAGS

AfghnistanAfghanistan newsmuslim news

Trending news

jammu kashmir news
MLA मेहराज मिलक के समर्थन में उतरे AAP के सीनियर लीडर्स, केजरीवल ने कह दी बड़ी बात
Assam news
Assam News: 2 को नोटिस और तोड़ दिए 667 घर, डेलिगेशन का असम सरकार पर बड़े इल्जाम
AMU
AMU की वीसी नईमा खातून पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, रिजेक्ट की पिटीशन
Gaza News
ग्लोबल सुमुद फ्लोटिला पर ड्रोन से हुआ हमला, वीडियो सामने आने के बाद हुआ बवाल
gaza genocide
'गज़ा में नहीं हो रहा नरसंहार', फिलिस्तीनियों के जख्म पर नमक छिड़क रहा ब्रिटेन
Israel Gaza War 2025
Gaza: ट्रंप की फाइनल चेतावनी और ईरान की एंट्री से मिडिल ईस्ट में खलबली
Bangladesh news
हसीना के करीबी पूर्व सचिव को यूनुस सरकार ने किया गिरफ्तार, अवामी लीग में हलचल
Greater Noida Murder Case
भाभी पर रखता था बुरी नजर, भाई ने पहले समझाया, नहीं समझा तो...
Delhi News
मरने के बाद भी नसीब नहीं दो गज ज़मीन, रोहिंग्या हुआ जा रहा दिल्ली का मुसलमान!
Arvind Kejriwal on Mehraj Malik Arrest
AAP MLA मेहराज मलिक को पुलिस ने भेजा जेल, तो भड़क गए केजरीवाल; कहा- साजिशें हमें...'
;