Afghanistan: भूकंप पीड़ितों के लिए सामने आया ये मुस्लिम देश, बनाए अस्पताल और शेल्टर

Afghanistan News: अफ़ग़ानिस्तान में हाल ही में आए भीषण भूकंप के बाद क़तर इंटरनेशनल सर्च एंड रेस्क्यू ग्रुप ने देश के पूर्वी हिस्से में एक अस्थायी फ़ील्ड हॉस्पिटल स्थापित किया है. इसका मकसद घायलों को मेडिकल सर्विस देना और गंभीर मामलों को बड़े अस्पतालों तक पहुंचाना है. यह जानकारी क़तर न्यूज़ एजेंसी ने दी है.

पीड़ितों के लिए क्या कर रहा है ग्रुप?

इस ग्रुप का काम घायलों का इलाज करना और गंभीर मरीजों को नज़दीकी प्रांतों के बड़े अस्पतालों में भेजना है. इसके साथ ही भूकंप से प्रभावित परिवारों के लिए अस्थायी टेंट भी लगाए गए हैं. तालिबान प्रशासन के मुताबिक, पिछले हफ़्ते पूर्वी अफ़ग़ानिस्तान में तीन बड़े भूकंप और दो तेज़ आफ्टरशॉक्स आए, जिनमें 2,205 लोगों की मौत हुई और 3,640 लोग घायल हुए.

कई हजार घर तबाह

लगभग 6,700 घर नंगरहार और कुनार प्रांतों में तबाह हो गए, जो पाकिस्तान की सीमा से लगे हुए हैं. अधिकतर मकान सूखी चिनाई, पत्थर और लकड़ी से बने होने के कारण ढह गए. करीब 4.2 करोड़ की आबादी वाला अफ़ग़ानिस्तान 1980 के दशक से राजनीतिक अस्थिरता, गृहयुद्ध, कमजोर अर्थव्यवस्था और घटती अंतरराष्ट्रीय मदद की मार झेल रहा है. हालिया भूकंप ने इस संकट को और गहरा कर दिया है.

