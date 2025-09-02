Afghanistan में भूकंप से 850 लोगों की मौत; तालिबान ने लगाई मदद की गुहार
Zee SalaamMuslim World

Afghanistan में भूकंप से 850 लोगों की मौत; तालिबान ने लगाई मदद की गुहार

Afghanistan Earthquake Update: अफगानिस्तान में भूकंप की वजह से 850 लोगों की मौत हुई है, वहीं 3 हजार से ज्यादा लोग घायल हुए हैं. तालिबान ने देशों से गुहार लगाई है कि वह उनकी इस त्रासदी से निकलने में मदद करे.

Written By  Sami Siddiqui |Last Updated: Sep 02, 2025, 10:01 AM IST

Afghanistan में भूकंप से 850 लोगों की मौत; तालिबान ने लगाई मदद की गुहार

Afghanistan Earthquake Update: अफगानिस्तान में 1 सितंबर की रात आए भीषण भूकंप ने भारी तबाही मचाई है. अब तक इस प्राकृतिक आपदा में 850 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है, जबकि 3,000 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं. घायलों को अलग-अलग अस्पतालों में भर्ती कराया गया है. भूकंप के कई झटके महसूस किए गए. जिसकी वजह से कई गांव तबाह हो गए हैं.

गृह मंत्रालय ने क्या कहा?

अफगानिस्तान के गृह मंत्रालय ने आधिकारिक बयान जारी कर बताया कि भूकंप स्थानीय समयानुसार रात 12 बजकर 17 मिनट पर आया. रिक्टर पैमाने पर इसकी तीव्रता 6.3 मापी गई और इसका केंद्र ज़मीन से 10 किलोमीटर गहराई में था.

इन इलाकों में सबसे ज्यादा तबाही

सबसे ज्यादा नुकसान पाकिस्तान सीमा से लगे अफगानिस्तान के पूर्वी इलाकों को हुआ है, जिनमें कुनार और नंगरहार आते हैं. सरकारी प्रवक्ता ज़बीहुल्लाह मुजाहिद के मुताबिक, मरने वाले ज्यादातर इन्हीं दो प्रांतों के स्थानीय लोग हैं, जिन्होंने अपने घर और परिजनों को खो दिया है.

अफगानिस्तान ने लगाई गुहार

हेल्थ मिनिस्ट्री के प्रवक्ता शराफत ज़मान का कहना है कि यहां बहुत से लोग अपनी जान और घर खो चुके हैं. हमें अंतरराष्ट्रीय साझेदारों और मददगार संगठनों की बेहद ज़रूरत है.

राहत का काम जारी

सरकार और अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं मिलकर राहत कार्य चला रही हैं. घायलों को मेडिकल सर्विस दी जा रही है, बेघर हुए लोगों के लिए तात्कालिक व्यवस्था की जा रही है और बर्बाद हुई ज़िंदगियों को पटरी पर लाने की कोशिश हो रही है. रिपोर्ट के मुताबिक कुछ लोग अभी भी मलबे में दबे हुए हैं, जिन्हें निकालने की कोशिश हो रही है.

कई भूंकप के झटके

अफगानिस्तान में कई भूंकप के झटके महसूस किए गए थे. 6.3 तीव्रता का भूकंप आने के बाद तीन बार 4-5 तीव्रता के बीच के भूकंप आए. जिससे जानी और माली नुकसान हुआ. तालिबान सरकार लोगों की मदद करने की हर मुमकिन कोशिश कर रही है.

