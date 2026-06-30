Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Zee Salaam
  • /Muslim World
  • /स्पेस में कुरआन पढ़ने वाले अफ़ग़ानिस्तान के पहले अंतरिक्ष यात्री अब्दुल अहद मोमंद की मौत, शोक में डूबा देश

स्पेस में कुरआन पढ़ने वाले अफ़ग़ानिस्तान के पहले अंतरिक्ष यात्री अब्दुल अहद मोमंद की मौत, शोक में डूबा देश

Afghanistan First Astronaut Abdul Ahad Momand Death: अफ़ग़ानिस्तान के पहले अंतरिक्ष यात्री अब्दुल अहद मोमंद का 67 वर्ष की उम्र में जर्मनी में इंतकाल हो गया. 1988 में उन्होंने सोवियत अंतरिक्ष मिशन के तहत अंतरिक्ष की यात्रा कर इतिहास रचा था. मोमंद को अफ़ग़ानिस्तान में राष्ट्रीय गौरव का प्रतीक माना जाता है और उनकी मौत पर कई लोगों ने अफ़सोस का इज़हार किया है. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.

Written ByZeeshan Alam
Published: Jun 30, 2026, 07:12 PM IST|Updated: Jun 30, 2026, 07:27 PM IST
स्पेस में कुरआन पढ़ने वाले अफ़ग़ानिस्तान के पहले अंतरिक्ष यात्री अब्दुल अहद मोमंद की मौत, शोक में डूबा देश
Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

About the Author

Zeeshan Alam

Zeeshan Alam

.

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
पैगंबर मुहम्मद (स.) पर आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर फूटा गुस्सा; पश्चिम बंगाल में उठी क
Legal Action Demand Blasphemer Nazia Elahi Khan1 hr ago
2
india bangladesh relations2 hrs ago
3
BJP MLA T Raja Singh2 hrs ago
4
muslim news2 hrs ago
5
Gujarat news7:25 AM IST