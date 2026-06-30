/स्पेस में कुरआन पढ़ने वाले अफ़ग़ानिस्तान के पहले अंतरिक्ष यात्री अब्दुल अहद मोमंद की मौत, शोक में डूबा देश

स्पेस में पढ़ा कुरान, पेश की इस्लामिक पहचान

अपने मिशन के दौरान उन्होंने कुरान भी साथ रखी और उसे पढ़ा; गनी ने इस पल को ऐसा बताया जिसने अफ़ग़ानिस्तान को "राष्ट्रीय रंगों और राष्ट्रीय शब्दों" के साथ दुनिया से परिचित कराया और ब्रह्मांड के सामने उसकी इस्लामिक पहचान पेश की. गनी ने आगे कहा, "मीर स्पेस स्टेशन पर बिताए उनके नौ दिनों ने अफ़ग़ान लोगों को 1988 और उस दशक के बाकी सालों में हुए गृह-युद्ध की कड़वाहट भुला दी." मोमंद का जन्म दक्षिण-पूर्वी अफ़ग़ानिस्तान के ग़ज़नी प्रांत के अंदर ज़िले में हुआ था. उन्होंने अफ़ग़ानिस्तान और सोवियत संघ की मिलिट्री अकादमियों में ट्रेनिंग ली थी. उनकी मौत पर अफ़ग़ानिस्तान में उन लोगों ने दुख जताया जो उन्हें एक हीरो मानते थे. अंतिम संस्कार और श्रद्धांजलि सभा की कोई घोषणा नहीं की गई। मोमंद के परिवार में उनकी पत्नी, दो बेटियां और एक बेटा है.