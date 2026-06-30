/स्पेस में कुरआन पढ़ने वाले अफ़ग़ानिस्तान के पहले अंतरिक्ष यात्री अब्दुल अहद मोमंद की मौत, शोक में डूबा देश

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Afghanistan First Astronaut Abdul Ahad Momand Death: अफ़ग़ानिस्तान के पहले एस्ट्रोनॉट अब्दुल अहद मोमंद का 67 साल की उम्र में मौत हो गई है. एस्ट्रोनॉट अब्दुल अहद मोमंद के परिवार और दोस्तों ने यह जानकारी दी है. मोमंद की मौत 21 जून को जर्मनी के स्टटगार्ट शहर के एक अस्पताल में कैंसर से हुई. वे साल 1992 में खानाजंगी के दौरान अफ़ग़ानिस्तान छोड़ दिया, इसके बाद वह जर्मनी में रह रहे थे. अफगानिस्तान के साबिक राष्ट्रपति अशरफ़ गनी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (पहले ट्विटर) पर लिखा, "अफ़ग़ानिस्तान के पहले और वाहिद एस्ट्रोनॉट अब्दुल अहद मोमंद के अचानक हुई मौत से मुझे गहरा दुख हुआ है.
उन्होंने कहा, "मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि वह मोमंद को जन्नत में आला मकाम अता फरमाएं और मैं उनकी पत्नी, बच्चों और परिवार के दीगर सदस्यों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करता हूँ." साल 1988 में, मोमंद, जो उस वक्त 29 साल के वायु सेना पायलट थे. उन्हें सोवियत स्पेस प्रोग्राम में शामिल होने के लिए चुना गया था. इस प्रोग्रम का मकसद सहयोगी देशों के प्रतिनिधियों को स्पेस की ऑर्बिट में भेजना था, और उस वक्त अफ़ग़ानिस्तान सोवियत के कब्जे में था. महीनों की ट्रेनिंग के बाद, उन्होंने रूसी कॉस्मोनॉट व्लादिमीर ल्याखोव और वालेरी पोल्याकोव के साथ सोयुज़ TM-6 स्पेसक्राफ्ट से उड़ान भरी. उन्होंने स्पेस में 9 दिन बिताए और मीर स्पेस स्टेशन पर वैज्ञानिक शोध किया.
स्पेस से वापसी के समय ऑक्सीजन खत्म होने का खतरा पैदा हो गया
एक दीगर स्पेसक्राफ्ट (अंतरिक्ष यान), सोयुज़ TM-5 से उनकी वापसी में तकनीकी खराबी की वजह से एक दिन की देरी हो गई, जिससे वे और ल्याखोव तंग जगह में फँस गए और उनके पास भोजन और ऑक्सीजन खत्म होने का खतरा पैदा हो गया. उस वक़्त एसोसिएटेड प्रेस की एक रिपोर्ट में बताया गया था कि मोमंद (जिनका सरनेम तब 'मोहमंद' लिखा जाता था) ने अपने देश में विद्रोह को खत्म करने के लिए सोवियत-अफ़ग़ान संयुक्त सैन्य अभियान में अपनी पिछली भूमिका का ज़िक्र किया था. रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने बताया कि उन्होंने सैकड़ों अटैक मिशन (हमले के मिशन) पूरे किए थे.
मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, उड़ान भरने से पहले मोमंद ने 'सोवियतस्काया रोसिया' को बताया था कि उनका स्पेस मिशन अफ़ग़ानिस्तान के मिनरल रिसोर्स (खनिज संसाधनों) की पहचान करने, हाइड्रोइलेक्ट्रिक कैपेसिटी का अंदाजा करने और ग्लेशियर व भूकंप के खतरों का अध्ययन करने में मदद करेगा. ऑर्बिट से टीवी पर दिए गए एक संदेश में उन्होंने अपने देशवासियों से कहा कि बाहरी अंतरिक्ष से हिंसा दिखाई नहीं देती. उनके हवाले से कहा गया, "मैं यह मानना चाहूंगा कि मेरे भाई-बहनों और हमारे माता-पिता की ज़मीन पर भी हालात ऐसे ही हों, जिन्होंने जंग के सालों में बहुत दुख झेले हैं."
स्पेस में पढ़ा कुरान, पेश की इस्लामिक पहचान
अपने मिशन के दौरान उन्होंने कुरान भी साथ रखी और उसे पढ़ा; गनी ने इस पल को ऐसा बताया जिसने अफ़ग़ानिस्तान को "राष्ट्रीय रंगों और राष्ट्रीय शब्दों" के साथ दुनिया से परिचित कराया और ब्रह्मांड के सामने उसकी इस्लामिक पहचान पेश की. गनी ने आगे कहा, "मीर स्पेस स्टेशन पर बिताए उनके नौ दिनों ने अफ़ग़ान लोगों को 1988 और उस दशक के बाकी सालों में हुए गृह-युद्ध की कड़वाहट भुला दी." मोमंद का जन्म दक्षिण-पूर्वी अफ़ग़ानिस्तान के ग़ज़नी प्रांत के अंदर ज़िले में हुआ था. उन्होंने अफ़ग़ानिस्तान और सोवियत संघ की मिलिट्री अकादमियों में ट्रेनिंग ली थी. उनकी मौत पर अफ़ग़ानिस्तान में उन लोगों ने दुख जताया जो उन्हें एक हीरो मानते थे. अंतिम संस्कार और श्रद्धांजलि सभा की कोई घोषणा नहीं की गई। मोमंद के परिवार में उनकी पत्नी, दो बेटियां और एक बेटा है.