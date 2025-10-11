Afghanistan के विदेश मंत्री मुत्तकी की दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस, नहीं मिली महिला पत्रकारों को एंट्री

Afghanistan Foreign Minister in India: अफगानिस्तान के विदेश मंत्री ने भारत में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, आरोप है कि इस दौरान महिला पत्रकारों को एंट्री नहीं दी गई. जिस पर काफी बवाल हो रहा है.
Afghanistan Foreign Minister in India: अफगानिस्तान के विदेश मंत्री अमीर खान मुत्ताकी भारत आने के बाद काफी सुर्खियों में हैं. दरअसल उन्होंने नई दिल्ली स्थित अफगान दूतावास परिसर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, लेकिन इस दौरान महिला पत्रकारों को एंट्री नहीं दी गई. इस प्रतिबंध के बाद सोशल मीडिया पर तीखे रिएक्शन देखने को मिल रहे हैं.
मुत्ताकी गुरुवार को भारत पहुंचे थे और उन्होंने विदेश मंत्री एस. जयशंकर से मुलाकात की थी. दोनों नेताओं के बीच अफगानिस्तान के विकास में भारत के सहयोग, बाइलेट्रल बिजनेस, क्षेत्रीय अखंडता, जन-से-जन संबंधों और क्षमता निर्माण समेत कई मुद्दों पर चर्चा हुई. हालांकि, बाद में शुक्रवार शाम 3:30 बजे दूतावास में आयोजित मुत्ताकी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में न तो बड़े पैमाने पर पत्रकारों को बुलाया गया और न ही महिला पत्रकारों को एंट्री दी गई.
यह प्रेस कॉन्फ्रेंस ऐसे समय में हुई जब भारत तालिबान के साथ अपने संबंधों को लेकर बेहद सतर्क रुख अपना रहा है. विदेश मंत्री जयशंकर ने हाल ही में अफगानिस्तान में भारतीय तकनीकी मिशन को दूतावास का दर्जा देने की घोषणा की थी. इसके बावजूद अधिकतर पत्रकारों को इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की कोई जानकारी नहीं दी गई और न ही उन्हें पीसी के दौरान एंट्री मिली.
गौरतलब है कि दिल्ली स्थित अफगान दूतावास अब भी पूर्व अशरफ गनी प्रशासन के राजनयिक मोहम्मद इब्राहीमखैल के नियंत्रण में है, जबकि मुंबई और हैदराबाद के अफगान वाणिज्य दूतावास पहले से ही तालिबान के अधीन हैं. आईएएनएस से बातचीत में कुछ पत्रकारों ने बताया कि उन्हें इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की जानकारी शुक्रवार सुबह ही दी गई थी. कुल मिलाकर केवल 15-16 पत्रकारों को ही इसमें शामिल होने की इजाजत मिली थी.
महिला पत्रकारों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस से बाहर रखे जाने पर नाराजगी जताई है. उन्होंने कहा कि यह फैसला न केवल भेदभावपूर्ण है बल्कि प्रेस की आज़ादी के खिलाफ भी है. मुत्ताकी की मीडिया टीम द्वारा चुनिंदा पत्रकारों को बुलाने और प्रेस कॉन्फ्रेंस को सीमित दायरे में रखने की इस प्रक्रिया की मीडिया जगत में आलोचना हो रही है.