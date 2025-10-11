Afghanistan के विदेश मंत्री का आज देवबंद दौरान; जानें क्या रहेगा शेड्यूल

Afghanistan Foreign Minister Visit Deoband: आज यानी शनिवार को अफगानिस्तान के विदेश मंत्री देवबंद का दौरान करने वाले हैं. काफी लोगों के मन में सवाल है कि आखिर विदेश मंत्री मुत्तकी देवबंद क्यों जा रहे हैं और आज उनका क्या शिड्यूल रहने वाला है. तो आइये जानते हैं पूरी डिटेल

अफगानिस्तान के विदेश मंत्री का देवबंद दौरा

जानकारी के मुताबिक मुत्ताकी सुबह 11 बजे दारुल उलूम देवबंद पहुंचेंगे. उनके इस दौरे का प्रोग्राम दो फेज में तय किया गया है. पहले फे में सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक मुत्ताकी दारुल उलूम का दौरा करेंगे. इस दौरान वे वहां के शिक्षकों और मौलाना अरशद मदनी से मुलाकात करेंगे और वहीं दोपहर का खाना खाएंगे.

दूसरे प्रोग्राम में क्या है?

दूसरे प्रोग्राम दोपहर 2 बजे से शाम 4 बजे तक दारुल उलूम की लाइब्रेरी में होगा. इस दौरान मुत्ताकी मदरसे की एक ऐसी कक्षा में जाएंगे जहां कुरान और हदीस की तालीम दी जाती है, और वे वहां की शिक्षण प्रणाली को देखेंगे.

तलबा को करेंगे खिताब

इस दौरान अफगान विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी और मौलाना अरशद मदनी दोनों तलबा को खिताब करेंगे. देवबंद के दारुल उलूम और आसपास के मदरसों के मौलवियों को इस प्रोग्राम में शामिल कर ने का न्यौता दिया गया है. मौलाना अरशद मदनी पहले 30 मिनट तक भाषण देंगे, जिसके बाद विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी का 30 मिनट का संबोधन होगा.

मुत्तकी क्यों कर रहे हैं दारुल उलूम का दौरान?

दरअसल, तालिबान के कई नेता इस मदरसे को काफी इज्जत के साथ देखते हैं. पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में मौजूद दारुल उलूम हक्कानिया मदरसा को दारुल उलूम देवबंद की ही तर्ज पर बनाया गया है. तालिबान के कई सीनियर लीडर हत्तानिया मदरसे से ही पढे हैं. इस मदरसे को बनाने वाले मौलाना अब्दुल हक ने भारत के बंटवारे से पहले देवबंद के मदरसे में ही पढ़ाई की थी. उनके बेटे समी उल हक को फादर ऑफ तालिबान भी कहा जाता है.