खराब खाने से अफगानिस्तान में हजारों लोगों की मौत, रिपोर्ट से हुआ खुलासा

Afghanistan News: अफगानिस्तान में खराब खाने की वजह से होने वाली बीमारियों से हजारों लोगों की मौत हुई है. अफगानिस्तान के स्वास्थ्य मंत्रालय ने इस संबंध में एक रिपोर्ट जारी की है, जिसमें बताया गया है कि खराब खाने की वजह से अफगानिस्तान में पिछले साल लाखों लोग बीमार हुए, जिनमें हजारों की मौत हो गई. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.
Afghanistan News: अफगानिस्तान में पिछले साल खराब खाने या उससे जुड़े बीमारियों की वजह से लगभग 97,024 लोगों की मौत हो गई. इस बात का खुलासा अफगानिस्तान की स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी एक हालिया रिपोर्ट से हुआ है. इस रिपोर्ट में बताया गया है कि पिछले साल अफगानिस्तान के अस्पतालों में डायरिया के 493,068 मरीज भर्ती हुए, जिनमें 97,024 लोगों की मौत हो गई. इस रिपोर्ट के बाद अफगानिस्तान के लोगों के बीच चिंता का माहौल है.
अफगानिस्तान के स्वास्थ्य मंत्रालय के फूड एंड ड्रग डिपार्टमेंट की विशेषज्ञों की एक टीम ने कई खाने की चीज़ों, खासकर अचार, मसाले, धूप में सुखाए गए खाने, बेबी फूड पर रिसर्च की. विशेषज्ञों ने इन चीजों को संभावित इम्पोर्ट पाबंदियों से जोड़ा और कहा कि ये लोगों की सेहत, खासकर बच्चों के लिए नुकसानदायक हो सकती हैं. इस पर अफगानिस्तान में फूड सिक्योरिटी विभाग के डायरेक्टर जनरल अब्दुल्ला हमीद ने कहा कि अगर खाना सुरक्षित नहीं है, तो इससे वायरल, बैक्टीरियल बीमारियां ही नहीं बल्कि कैंसर जैसी बीमारियां भी हो सकती हैं.
वहीं, इस मुद्दे पर अफगानिस्तान के फूड रजिस्ट्रेशन और लाइसेंसिंग अथॉरिटी के डायरेक्टर वली आदेल ने कहा कि ये बीमारियाँ न सिर्फ इंसानी जान को खतरे में डालती हैं, बल्कि देशों को अरबों डॉलर का नुकसान भी पहुँचाती हैं. उन्होंने इस बात पर जोर देते हुए कहा कि अगर हम फूड सेफ्टी के लिए एक असरदार रेगुलेटरी सिस्टम बनाते हैं और मिनिस्ट्री, एजेंसी, प्राइवेट सेक्टर, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन और पब्लिक के बीच सहयोग पक्का करते हैं, तो हम एक स्वथ्य समाज बना सकते हैं.
इस रिपोर्ट के बाद अफगानिस्तान के लोगों ने कहा कि वे चाहते हैं कि मार्केट में मिलने वाले फूड प्रोडक्ट्स पर नजर रखी जाए, ताकि लोग बीमार न पड़े. लोगों ने कहा कि वह चाहते हैं कि अफगानिस्तान में बाहर से इंपोर्ट होने वाले फूड प्रोडक्ट्स की जांच की जाए.