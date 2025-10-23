Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam2972015
Zee SalaamMuslim World

खराब खाने से अफगानिस्तान में हजारों लोगों की मौत, रिपोर्ट से हुआ खुलासा

Afghanistan News: अफगानिस्तान में खराब खाने की वजह से होने वाली बीमारियों से हजारों लोगों की मौत हुई है. अफगानिस्तान के स्वास्थ्य मंत्रालय ने इस संबंध में एक रिपोर्ट जारी की है, जिसमें बताया गया है कि खराब खाने की वजह से अफगानिस्तान में पिछले साल लाखों लोग बीमार हुए, जिनमें हजारों की मौत हो गई. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें. 

Written By  Zeeshan Alam|Last Updated: Oct 23, 2025, 09:47 AM IST

Trending Photos

खराब खाने से अफगानिस्तान में हजारों लोगों की मौत, रिपोर्ट से हुआ खुलासा

Afghanistan News: अफगानिस्तान में पिछले साल खराब खाने या उससे जुड़े बीमारियों की वजह से लगभग 97,024 लोगों की मौत हो गई. इस बात का खुलासा अफगानिस्तान की स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी एक हालिया रिपोर्ट से हुआ है. इस रिपोर्ट में बताया गया है कि पिछले साल अफगानिस्तान के अस्पतालों में डायरिया के 493,068 मरीज भर्ती हुए, जिनमें 97,024 लोगों की मौत हो गई. इस रिपोर्ट के बाद अफगानिस्तान के लोगों के बीच चिंता का माहौल है. 

अफगानिस्तान के स्वास्थ्य मंत्रालय के फूड एंड ड्रग डिपार्टमेंट की विशेषज्ञों की एक टीम ने कई खाने की चीज़ों, खासकर अचार, मसाले, धूप में सुखाए गए खाने, बेबी फूड पर रिसर्च की. विशेषज्ञों ने इन चीजों को संभावित इम्पोर्ट पाबंदियों से जोड़ा और कहा कि ये लोगों की सेहत, खासकर बच्चों के लिए नुकसानदायक हो सकती हैं. इस पर अफगानिस्तान में फूड सिक्योरिटी विभाग के डायरेक्टर जनरल अब्दुल्ला हमीद ने कहा कि अगर खाना सुरक्षित नहीं है, तो इससे वायरल, बैक्टीरियल बीमारियां ही नहीं बल्कि कैंसर जैसी बीमारियां भी हो सकती हैं.

वहीं, इस मुद्दे पर अफगानिस्तान के फूड रजिस्ट्रेशन और लाइसेंसिंग अथॉरिटी के डायरेक्टर वली आदेल ने कहा कि ये बीमारियाँ न सिर्फ इंसानी जान को खतरे में डालती हैं, बल्कि देशों को अरबों डॉलर का नुकसान भी पहुँचाती हैं. उन्होंने इस बात पर जोर देते हुए कहा कि अगर हम फूड सेफ्टी के लिए एक असरदार रेगुलेटरी सिस्टम बनाते हैं और मिनिस्ट्री, एजेंसी, प्राइवेट सेक्टर, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन और पब्लिक के बीच सहयोग पक्का करते हैं, तो हम एक स्वथ्य समाज बना सकते हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

इस रिपोर्ट के बाद अफगानिस्तान के लोगों ने कहा कि वे चाहते हैं कि मार्केट में मिलने वाले फूड प्रोडक्ट्स पर नजर रखी जाए, ताकि लोग बीमार न पड़े. लोगों ने कहा कि वह चाहते हैं कि अफगानिस्तान में बाहर से इंपोर्ट होने वाले फूड प्रोडक्ट्स की जांच की जाए.

About the Author
author img
Zeeshan Alam

जीशान आलम Zee Media में ट्रेनी जर्नलिस्ट हैं. वह बिहार के छपरा के निवासी हैं और दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया है. सियासत और मुस्लिम माइनॉरिटी से जुड़ी ख़बरें वो आ...और पढ़ें

TAGS

Afghanistan newsAfghanistan Health Ministry Reportmuslim world newsToday News

Trending news

Afghanistan news
खराब खाने से अफगानिस्तान में हजारों लोगों की मौत, रिपोर्ट से हुआ खुलासा
VHP
मुसलमानों के बॉयकॉट का एक और तरीका? छठ पूजा पर VHP के फैसले पर बवाल
halal
Halal राज्य में किया बैन, लेकिन नहीं रोका एक्सपोर्ट; बर्क ने योगी से पूछे सख्त सवाल
Gaza News
Israel ने अलापा पुराना राग, गुस्साए ICJ मानवीय सहायता रोकने पर लगाई तगड़ी लताड़
Hyderabad
गाय तस्करी की झूठी सूचना देकर गौ रक्षक को बुलाकर मारी गोली; BJP ने निकाला AIMIM एंगल
Love Jihad
Assam में ये नए बिल मचाएंगे बवाल, Love Jihad और बहुविवाह पर बनेंगे सख्त कानून?
Sufiyan Medina
प्रेमानंद महाराज के लिए मदीने में सुफियान की दुआ बनी मुसीबत, अब जान पर बन आई बात
Chandrababu Naidu UAE Visit
आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू का UAE में गर्मजोशी से स्वागत
Uttar Pradesh news
Muzaffarnagr: साहूकार रौशन पंडित ने ले ली तीन मासूम बच्चों के पिता मुबश्शिर की जान
Afghanistan Pakistan Border Clash
अफगानिस्तान ने पाकिस्तान के झूठे दावों पर कड़ा हमला किया, सुनाई खरी-खोटी