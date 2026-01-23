अफगानिस्तान में भारी बर्फबारी और बारिश से तबाही, 11 की मौत

Afghanistan News: अफगानिस्तान में भारी बर्फबारी और मूसलाधार बारिश ने तबाही मचा दी है. इन घटनाओं में कम से कम 11 लोगों की मौत हो गई है और तीन लोग घायल हुए हैं. दो दर्जन से ज़्यादा लोग बेघर हो गए हैं. नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के एक प्रवक्ता ने गुरुवार को बताया कि अफगानिस्तान के कई प्रांतों में भारी बर्फबारी और बारिश के कारण कम से कम 11 लोगों की मौत हो गई और तीन अन्य घायल हो गए.

प्रवक्ता के मुताबिक, प्रांतीय अधिकारियों की शुरुआती रिपोर्टों से पता चलता है कि खराब मौसम ने पूर्वी प्रांतों परवान और वरदक, दक्षिणी प्रांत कंधार, उत्तरी प्रांतों जौजजान और फरयाब, और मध्य प्रांत बामियान को प्रभावित किया है. शिन्हुआ समाचार एजेंसी के अनुसार, इन इलाकों में रहने वाले लोग सबसे ज़्यादा प्रभावित हुए हैं. तेज तूफ़ान और भारी बर्फबारी से नौ घर आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हो गए हैं और 530 पशुओं की मौत हो गई है, जिससे इन कृषि-आधारित क्षेत्रों में लोगों की आजीविका पर गंभीर असर पड़ा है.

प्रवक्ता ने बताया कि बर्फ के कारण कई मुख्य सड़कें बंद हो गई हैं. प्रशासन कनेक्टिविटी बहाल करने और राहत सामग्री पहुंचाने के लिए युद्ध स्तर पर काम कर रहा है. बुधवार से ज़्यादातर इलाकों में लगातार बारिश और बर्फबारी हो रही है. देश के मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि आने वाले दिनों में देश के कई हिस्सों में बारिश और बर्फबारी जारी रह सकती है.

इस बीच, इस महीने की शुरुआत में, डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स (MSF) ने चेतावनी दी थी कि पाकिस्तान से अफगान शरणार्थियों को निकालने से एक गंभीर मानवीय संकट पैदा हो रहा है, खासकर सर्दियों के मौसम में, जिससे लोगों के जीवन को खतरा बढ़ रहा है. 7 जनवरी को जारी एक रिपोर्ट में MSF ने कहा कि निकाले गए कई शरणार्थियों को अस्थायी शिविरों में रखा जा रहा है जहां पर्याप्त आश्रय की कमी है. उन्हें स्वास्थ्य सेवाओं, साफ पानी और भोजन तक भी बहुत सीमित पहुंच है.

संगठन ने कहा कि जबरन निर्वासन से बिना दस्तावेज़ वाले प्रवासी, अफगान नागरिकता कार्ड धारक, और अस्थायी पंजीकरण कार्ड (POCs) रखने वाले लोग प्रभावित हो रहे हैं. जैसे-जैसे सर्दी बढ़ रही है, स्थिति और भी खतरनाक होती जा रही है. पाकिस्तान में MSF मिशन के प्रमुख शू वेइबिंग ने कहा कि अफगान परिवार निर्वासन और अफगानिस्तान लौटने से डरे हुए हैं. उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से मानवीय और सुरक्षा सहायता बढ़ाने की अपील की. MSF ने कहा कि अगर अफगान शरणार्थियों को पर्याप्त आश्रय, चिकित्सा देखभाल और भोजन नहीं मिलता है, तो सर्दियों का मौसम उनके लिए "खामोश हत्यारा" साबित हो सकता है, जिससे कई कमजोर लोगों का जीवन खतरे में पड़ जाएगा.

इनपुट -IANS