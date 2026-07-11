'अफगानिस्तान और भारत का DNA एक', तालिबान के मंत्री के बयान पर तिलमिला गया पाकिस्तान

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Afghanistan India Relations: अफगानिस्तान में तालिबान की हुकूमत आने के बाद अफगानिस्तान और भारत के बीच रिश्ते मजबूत होते जा रहे हैं और पाकिस्तान के साथ संबंध बिगड़ते जा रहे हैं. इस बीच, भारत के दौरे पर आए अफगानिस्तान के एग्रीकल्चर मंत्री मौलवी अताउल्लाह ओमारी ने दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंधों की गर्मजोशी से तारीफ की. उन्होंने कहा, "अफगानिस्तान और भारत का DNA एक ही है. भारत आकर ऐसा लगा जैसे मैं अपने ही देश और अपने ही लोगों के बीच हूं."
विदेश मंत्रालय (MEA) के सहयोग से नई दिल्ली में आयोजित 'भारत-अफगानिस्तान व्यापार अवसर उद्योग इंटरैक्टिव सत्र' को संबोधित करते हुए ओमारी ने कहा कि यह उनकी भारत की पहली यात्रा थी और यहां उन्हें जो सम्मान और अपनापन मिला, उसने उनका दिल जीत लिया. अफगान मंत्री ने कहा, "भारत आने के पहले ही दिन से, भारत सरकार, विदेश मंत्रालय और जिन भी लोगों से मैं मिला, उन सभी ने मेरा बहुत गर्मजोशी से स्वागत किया. मुझे बिल्कुल अपने घर जैसा महसूस हुआ. हमारे बीच के रिश्ते सिर्फ़ कूटनीतिक नहीं हैं, ये साझा इतिहास, संस्कृति और सभ्यता पर आधारित हैं. हमारा DNA एक ही है."
भारत के साथ रिश्ते को लेकर अफगानिस्तान के मंत्री ने क्या कहा?
मंत्री मौलवी अताउल्लाह ओमारी ने आगे कहा, "भारत की मेहमाननवाजी ने अफगानिस्तान के लोगों के लिए उम्मीद की एक नई किरण जगाई है. भारत में मिला सम्मान अफगान लोगों के बेहतर भविष्य की उम्मीद को दर्शाता है. हमारे समाज का लगभग 80 फीसद हिस्सा खेती, सिंचाई और पशुपालन पर निर्भर है. अब इन क्षेत्रों में आधुनिक तकनीक को शामिल करने का समय आ गया है और भारत इस कोशिश में एक अहम साझेदार बन सकता है." ओमारी ने आगे कहा, "अफगानिस्तान आर्थिक विकास के लिए दुनिया भर के मुख्तलिफ देशों के साथ सहयोग बढ़ाना चाहता है. उन्होंने भारतीय उद्योग जगत से निवेश, कृषि तकनीक, फ़ूड प्रोसेसिंग, सिंचाई और क्षमता निर्माण जैसे क्षेत्रों में सहयोग करने की भी गुजारिश की."
अफगानिस्तान और पाकिस्तान की बढ़ रही है दूरियां
गौरतलब है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच रिश्ते लगातार बिगड़ रहे हैं. ऐसे में अफगान मंत्री का बयान बहुत अहम माना जा रहा है. भारत और अफगानिस्तान के बीच रिश्ते मजबूत हो रहे हैं, जिससे पाकिस्तानी नेताओं में चिंता बढ़ गई है. इसका नतीजा अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच दूरियां और बढ़ती दिख रही हैं. पाकिस्तान ने कई बार अफगानिस्तान पर हमले किए हैं, जबकि तालिबान लड़ाकों ने भी पाकिस्तान के खिलाफ जवाबी कार्रवाई की है.