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'अफगानिस्तान और भारत का DNA एक', तालिबान के मंत्री के बयान पर तिलमिला गया पाकिस्तान

Afghanistan India Relations: पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच रिश्ते लगातार बिगड़ रहे हैं और भारत और तालिबान के बीच रिश्ते मजबूत हो रहे हैं. इस बीच अफगानिस्तान के एक मंत्री ने ऐसा बयान दिया है जिससे पाकिस्तान को मिर्ची लग गई.

Written ByTauseef Alam
Published: Jul 11, 2026, 02:10 PM IST|Updated: Jul 11, 2026, 02:10 PM IST
'अफगानिस्तान और भारत का DNA एक', तालिबान के मंत्री के बयान पर तिलमिला गया पाकिस्तान
Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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Tauseef Alam

Tauseef Alam

तौसीफ आलम Zee Media में Sub Editor हैं. तौसीफ पिछले 5 सालों से उन मुद्दों को उठाते रहे हैं, जो आम लोगों के जीवन, लोकतंत्र, शिक्षा, सामाजिक न्याय और नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों से सीधे जुड़े हैं. तौसीफ ने Amar Ujala, Times Now Navbharat और ABP News जैसे देश के बड़े मीडिया संस्थानों में काम और ट्रेनिंग ली है. उन्होंने दिल्ली में हुए CAA-NRC विरोधी आंदोलन की जमीनी रिपोर्टिंग की है. उन्होंने देश की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी Jamia Millia Islamia से ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी की है. राजनीति, क्राइम, इंटरनेशनल अफेयर्स, भारत में मुस्लिम समाज से जुड़े मुद्दे, जनहित के सवाल और यूनिवर्सिटी कैंपस की छात्र राजनीति उनके प्रिय विषय हैं.

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