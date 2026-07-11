'अफगानिस्तान और भारत का DNA एक', तालिबान के मंत्री के बयान पर तिलमिला गया पाकिस्तान

भारत के साथ रिश्ते को लेकर अफगानिस्तान के मंत्री ने क्या कहा?

मंत्री मौलवी अताउल्लाह ओमारी ने आगे कहा, "भारत की मेहमाननवाजी ने अफगानिस्तान के लोगों के लिए उम्मीद की एक नई किरण जगाई है. भारत में मिला सम्मान अफगान लोगों के बेहतर भविष्य की उम्मीद को दर्शाता है. हमारे समाज का लगभग 80 फीसद हिस्सा खेती, सिंचाई और पशुपालन पर निर्भर है. अब इन क्षेत्रों में आधुनिक तकनीक को शामिल करने का समय आ गया है और भारत इस कोशिश में एक अहम साझेदार बन सकता है." ओमारी ने आगे कहा, "अफगानिस्तान आर्थिक विकास के लिए दुनिया भर के मुख्तलिफ देशों के साथ सहयोग बढ़ाना चाहता है. उन्होंने भारतीय उद्योग जगत से निवेश, कृषि तकनीक, फ़ूड प्रोसेसिंग, सिंचाई और क्षमता निर्माण जैसे क्षेत्रों में सहयोग करने की भी गुजारिश की."