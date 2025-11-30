TikTok पर बताया बॉम्ब बनाने का तरीका, अफगानी शख्स को पुलिस ने दबोचा

Afghan man making bomb: अमेरिका में ऑपरेशन एलायज़ वेलकम के तहत लाए गए अफगान नागरिकों से जुड़े मामलों में एक और घटना सामने आई है. शनिवार को एक दूसरे अफगान नागरिक को गिरफ्तार किया गया है. यह गिरफ्तारी वॉशिंगटन डीसी में हुई गोलीबारी की अलग घटना के कुछ ही दिनों बाद हुई है.

टिकटॉक पर बता रहा था बम बनाने का तरीका

ताज़ा मामला टेक्सास के फोर्ट वर्थ इलाके को निशाना बनाने की धमकी से जुड़ा है. अमेरिकी गृह सुरक्षा विभाग (DHS) के अनुसार, एक व्यक्ति ने टिकटॉक पर एक वीडियो पोस्ट किया, जिसमें वह कथित रूप से बम बनाते हुए दिखाई दिया और हमले के लिए फोर्ट वर्थ क्षेत्र का नाम लिया।

फॉक्स न्यूज़ के मुताबिक, गिरफ्तार व्यक्ति की पहचान मोहम्मद दाऊद अलोकोज़ई के तौर पर हुई है. अदालत के रिकॉर्ड बताते हैं कि उस पर राज्य स्तर पर 'आतंकवादी धमकी देने' का आरोप लगाया गया है.

ऐसे अमेरिका में हुआ था दाखिल

DHS ने इस बात की तस्दीक की कि अलोकोज़ई ने 2021 में अफगानिस्तान से अमेरिकी सैन्य वापसी और तालिबान के कब्जे के बाद शुरू किए गए बाइडेन-युग के पुनर्वास कार्यक्रम ऑपरेशन एलायज़ वेलकम के तहत अमेरिका में प्रवेश किया था. वह 7 सितंबर 2022 को अमेरिका में वैध स्थायी निवासी के रूप में दाखिल हुआ था.

इससे पहले एक अफगान शख्स ने मारी नेशनल गार्ड को गोली

टेक्सास अधिकारियों ने FBI के साथ मिलकर जॉइंट टेररिज्म टास्क फोर्स के तहत अलोकोज़ई को मंगलवार को हिरासत में लिया है. उसकी गिरफ्तारी एक दिन पहले वॉशिंगटन डीसी में हुई एक दूसरी बड़ी घटना से पहले हुई, जिसमें एक अन्य अफगान नागरिक रहमानुल्लाह लाकानवाल शामिल था. लाकानवाल पर व्हाइट हाउस के पास दो नेशनल गार्ड सैनिकों को गोली मारने का आरोप है, जिसमें एक की मौत हो गई, जबकि एक की हालत गंभीर है.