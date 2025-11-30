Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam3023659
Zee SalaamMuslim World

TikTok पर बताया बॉम्ब बनाने का तरीका, अफगानी शख्स को पुलिस ने दबोचा

Afghan man making bomb: अफगानिस्तान के एक शख्स को अमेरिकी सिक्योरिटी फोर्सेस ने गिरफ्तार किया है. आरोप है कि यह शख्स टिकटॉक पर बम बनाने का तरीका बता रहा था. पूरी खबर पढ़ने के लिए स्क्रॉल करें.

Written By  Sami Siddiqui |Last Updated: Nov 30, 2025, 09:17 AM IST

Trending Photos

TikTok पर बताया बॉम्ब बनाने का तरीका, अफगानी शख्स को पुलिस ने दबोचा

Afghan man making bomb: अमेरिका में ऑपरेशन एलायज़ वेलकम के तहत लाए गए अफगान नागरिकों से जुड़े मामलों में एक और घटना सामने आई है. शनिवार को एक दूसरे अफगान नागरिक को गिरफ्तार किया गया है. यह गिरफ्तारी वॉशिंगटन डीसी में हुई गोलीबारी की अलग घटना के कुछ ही दिनों बाद हुई है.

टिकटॉक पर बता रहा था बम बनाने का तरीका

ताज़ा मामला टेक्सास के फोर्ट वर्थ इलाके को निशाना बनाने की धमकी से जुड़ा है. अमेरिकी गृह सुरक्षा विभाग (DHS) के अनुसार, एक व्यक्ति ने टिकटॉक पर एक वीडियो पोस्ट किया, जिसमें वह कथित रूप से बम बनाते हुए दिखाई दिया और हमले के लिए फोर्ट वर्थ क्षेत्र का नाम लिया।

फॉक्स न्यूज़ के मुताबिक, गिरफ्तार व्यक्ति की पहचान मोहम्मद दाऊद अलोकोज़ई के तौर पर हुई है. अदालत के रिकॉर्ड बताते हैं कि उस पर राज्य स्तर पर 'आतंकवादी धमकी देने' का आरोप लगाया गया है.

Add Zee News as a Preferred Source

ऐसे अमेरिका में हुआ था दाखिल

DHS ने इस बात की तस्दीक की कि अलोकोज़ई ने 2021 में अफगानिस्तान से अमेरिकी सैन्य वापसी और तालिबान के कब्जे के बाद शुरू किए गए बाइडेन-युग के पुनर्वास कार्यक्रम ऑपरेशन एलायज़ वेलकम के तहत अमेरिका में प्रवेश किया था. वह 7 सितंबर 2022 को अमेरिका में वैध स्थायी निवासी के रूप में दाखिल हुआ था. 

इससे पहले एक अफगान शख्स ने मारी नेशनल गार्ड को गोली

टेक्सास अधिकारियों ने FBI के साथ मिलकर जॉइंट टेररिज्म टास्क फोर्स के तहत अलोकोज़ई को मंगलवार को हिरासत में लिया है. उसकी गिरफ्तारी एक दिन पहले वॉशिंगटन डीसी में हुई एक दूसरी बड़ी घटना से पहले हुई, जिसमें एक अन्य अफगान नागरिक रहमानुल्लाह लाकानवाल शामिल था. लाकानवाल पर व्हाइट हाउस के पास दो नेशनल गार्ड सैनिकों को गोली मारने का आरोप है, जिसमें एक की मौत हो गई, जबकि एक की हालत गंभीर है.

About the Author
author img
Sami Siddiqui

समी सिद्दीकी उप्र के शामली जिले के निवासी हैं, और 6 से दिल्ली में पत्रकारिता कर रहे हैं. राजनीति, मिडिल ईस्ट की समस्या, देश में मुस्लिम माइनॉरिटी के मसले उनके प्रिय विषय हैं. इन से जुड़ी सटीक, सत्य ...और पढ़ें

TAGS

Afghanistanmuslim newshindi news

Trending news

Afghanistan
TikTok पर बताया बॉम्ब बनाने का तरीका, अफगानी शख्स को पुलिस ने दबोचा
Pilibhit
Pilibhit: कार में फंसे शुभम की जान बचाने के लिए तालाब में कूदा फैजल, Video Viral
gaza
Gaza में मौतों का आंकड़ा 70 हजार के पार पहुंचा, बच्चों को भी नहीं बख्श रही IDF
Assam news
40 साल से रह रहे थे मुस्लिम परिवार...असम सरकार ने झटके में 1700 परिवारों को उजाड़ा
West Bengal news
बंगाल में BLOs की मौतों के बीच सोवा नारा बनी मिसाल, एक पैर से पूरा किया 99% SIR
Indonesia News
इंडोनेशिया में मौत की सुनामी! बाढ़-भूस्खलन ने छीनी 303 जिंदगियां, सैकड़ों गायब
UP News
'मस्जिद बनाओ, पर मत दो बाबरी नाम', TMC MLA को शहाबुद्दीन बरेलवी ने दिया ज्ञान!
UAE News
भारत में महंगाई की मार, दुबई में सोना पॉकेट-फ्रेंडली! कौड़ियों के भाव में 14K सोना
UP News
अल-कायदा की साजिश पर NIA कोर्ट का प्रहार; लखनऊ के दो आरोपी दोषी करार
Maharashtra news
SIR वोट चोरी का बड़ा स्कैम? कांग्रेस बोली- सरकार के इशारे पर EC कर रहा खेल