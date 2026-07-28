/हाई प्रोफाइल मर्डर से दहला अफगानिस्तान, तालिबान के बड़े अफसर की दिनदहाड़े गोली मारकर हत्या

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Afghanistan News Today: अफगानिस्तान का उत्तर-पूर्वी सूबा बदख्शां मंगलवार (28 जुलाई) गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठा. इस वाकये के बाद तालिबान हुकूमत के सामने अमन-ओ-अमान कायम करने की चुनौती खड़ी हो गई. सूबे के एक आला ओहदेदार की दिन-दहाड़े गोली मारकर कत्ल कर दिया. यह वारदात ऐसे वक्त हुई है, जब तालिबान के सत्ता संभालने के बाद इस तरह के निशाना बनाकर किए गए हमले बहुत कम देखने को मिले हैं.
हालांकि, तालिबान हुकूमत ने फौरन कार्रवाई करते हुए एक हमलावर को मार गिराने और दूसरे को जिंदा पकड़ लेने का दावा किया है, जबकि पूरे मामले की तहकीकात जारी है. तालिबान की मालूमाती व सकाफती सरगर्मियों के जिम्मेदार जबीहुल्लाह अमीरी, जो बदख्शां सूबे के सूचना और संस्कृति निदेशक थे. मंगलवार को एक जिले से सूबे के मरकज फैजाबाद की तरफ जा रहे थे. इसी दौरान रास्ते में दो मुसल्लह अफराद ने उन पर गोलियां चला दीं. हमले में जबीहुल्लाह अमीरी की मौत हो गई.
तालिबान के सूचना मंत्रालय ने एक बयान जारी कर बताया कि वारदात के फौरन बाद अमीरी की हिफाजत पर तैनात सुरक्षाकर्मियों ने जवाबी कार्रवाई की. इस दौरान एक हमलावर मारा गया, जबकि दूसरे को गिरफ्तार कर लिया गया. मंत्रालय का कहना है कि पूरे मामले की बारीकी से तहकीकात की जा रही है, ताकि हमले के पीछे मौजूद वजह और इसमें शामिल दूसरे लोगों का पता लगाया जा सके.
साल 2021 में अमेरिकी अगुवाई वाली फौजों की वापसी के बाद तालिबान ने अफगानिस्तान की हुकूमत अपने हाथ में ले ली थी. उसके बाद से तालिबान के बड़े ओहदेदारों को निशाना बनाकर किए गए हमलों की तादाद बहुत कम रही है. यही वजह है कि बदख्शां में हुई यह वारदात हैरान करने वाली है.
इससे पहले दिसंबर 2024 में अफगानिस्तान के रिफ्यूजी अफेयर्स के वजीर खलील हक्कानी की काबुल में एक ख़ुदकुश धमाके में मौत हो गई थी. खलील हक्कानी, अफगानिस्तान के वजीरे-दाखिला सिराजुद्दीन हक्कानी के चाचा थे. सिराजुद्दीन हक्कानी तालिबान के भीतर सबसे ताकतवर समझे जाने वाले हक्कानी नेटवर्क की कियादत करते हैं.
बदख्शां सूबा पहले भी ऐसे हमलों का गवाह रह चुका है. जून 2023 में फैजाबाद में एक मोटर गाड़ी में लगाए गए बम के धमाके में सूबे के नायब गवर्नर निसार अहमद अहमदी और उनके ड्राइवर की मौत हो गई थी. उस हमले की जिम्मेदारी खुद को "खुरासान में इस्लामिक स्टेट" कहने वाले तंजीम ने ली थी. इसी तंजीम ने कुछ दिनों बाद नायब गवर्नर की याद में मुनअकिद एक ताजियती मजलिस को भी ख़ुदकुश धमाके का निशाना बनाया था, जिसमें कम से कम 13 लोगों की जान चली गई थी.
इसके अलावा मार्च 2023 में अफगानिस्तान के उत्तरी सूबे बल्ख के गवर्नर की भी उनके दफ्तर में हुए एक बम धमाके में मौत हो गई थी. बदख्शां में जबीहुल्लाह अमीरी की कत्ल ने एक बार फिर यह दिखा दिया है कि तालिबान के आला ओहदेदार अब भी निशाने पर हैं.