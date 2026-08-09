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अफगानिस्तान में माइनिंग के दौरान जोरदार धमाका, एक माइनर की मौत; दूसरा घायल

Afghanistan Mining Accident: अफगानिस्तान के नूरिस्तान प्रांत में माइनिंग के काम के दौरान अचानक धमाका हुआ. इस घटना में एक माइनर की मौत हो गई, जबकि दूसरा घायल हो गया. धमाके की वजह अभी साफ नहीं है. इस घटना ने अफगानिस्तान के माइनिंग सेक्टर में सुरक्षा उपायों पर सवाल खड़े कर दिए हैं.

Edited ByTauseef Alam
Published: Aug 09, 2026, 02:13 PM IST|Updated: Aug 09, 2026, 02:13 PM IST
अफगानिस्तान में माइनिंग के दौरान जोरदार धमाका, एक माइनर की मौत; दूसरा घायल

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Tauseef Alam

Tauseef Alam

तौसीफ आलम Zee Media में Sub Editor हैं. तौसीफ पिछले 5 सालों से उन मुद्दों को उठाते रहे हैं, जो आम लोगों के जीवन, लोकतंत्र, शिक्षा, सामाजिक न्याय और नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों से सीधे जुड़े हैं. तौसीफ ने Amar Ujala, Times Now Navbharat और ABP News जैसे देश के बड़े मीडिया संस्थानों में काम और ट्रेनिंग ली है. उन्होंने दिल्ली में हुए CAA-NRC विरोधी आंदोलन की जमीनी रिपोर्टिंग की है. उन्होंने देश की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी Jamia Millia Islamia से ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी की है. राजनीति, क्राइम, इंटरनेशनल अफेयर्स, भारत में मुस्लिम समाज से जुड़े मुद्दे, जनहित के सवाल और यूनिवर्सिटी कैंपस की छात्र राजनीति उनके प्रिय विषय हैं.

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