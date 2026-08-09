/अफगानिस्तान में माइनिंग के दौरान जोरदार धमाका, एक माइनर की मौत; दूसरा घायल

अफ़गानिस्तान की एक और न्यूज़ एजेंसी 'पज्वोक अफ़गान न्यूज़' की रिपोर्ट के मुताबिक, प्रांतीय पुलिस मुख्यालय ने एक बयान में कहा कि यह घटना स्पिन घर ज़िले के मामंद तोर नावो इलाके में नीलम की एक खदान में हुई. बयान के अनुसार, मलबे के नीचे दबने से एक व्यक्ति की मौत हो गई और दूसरा घायल हो गया. इससे पहले 9 जनवरी को अफ़गानिस्तान के बदख्शां के खाश ज़िले में कीमती और अर्ध-कीमती पत्थरों की एक खदान में कार्बन मोनोऑक्साइड जहर की वजह से कम से कम चार माइनर्स की मौत हो गई थी. 'शिन्हुआ न्यूज़ एजेंसी' ने प्रांतीय पुलिस प्रवक्ता एहसानुल्ला कामगार के हवाले से यह जानकारी दी. उन्होंने बताया कि ज़हरीली गैस ज़मीन के नीचे काम करने की जगह पर जमा हो गई थी, जिससे दम घुटने से चार वर्कर की मौत हो गई.