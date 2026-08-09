/अफगानिस्तान में माइनिंग के दौरान जोरदार धमाका, एक माइनर की मौत; दूसरा घायल

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Afghanistan News: अफ़गानिस्तान के नुरिस्तान प्रांत के बर्ग-ए-मतल ज़िले में माइनिंग ऑपरेशन के दौरान हुए एक धमाके में एक माइनर की मौत हो गई और दूसरा घायल हो गया. अफगानिस्तान की न्यूज़ एजेंसी 'खामा प्रेस' की रिपोर्ट के मुताबिक, यह धमाका शनिवार को बर्ग-ए-मतल ज़िले के पेचिग्राम इलाके में हुआ, जब दो लोग मिनरल निकाल रहे थे. धमाके की वजह अभी साफ नहीं है और न ही इस बारे में कोई जानकारी दी गई है कि कौन सा मिनरल निकाला जा रहा था. यह धमाका अफगानिस्तान के माइनिंग सेक्टर में सुरक्षा से जुड़े लगातार बने रहने वाले खतरों को दिखाता है, जहां हाल के सालों में खदान ढहने और दूसरी दुर्घटनाओं में कई वर्कर मारे गए हैं या घायल हुए हैं.
इससे पहले मार्च में अफगानिस्तान के समंगन में गैस ज़हर की वजह से दो माइन वर्कर की मौत हो गई थी. 'खामा प्रेस' की रिपोर्ट के मुताबिक, समंगन में स्थानीय तालिबान अधिकारियों ने बताया कि समंगन के दारा-ए-सूफ़ बाला ज़िले में एक कोयले की खदान के अंदर गैस ज़हर की वजह से दोनों वर्कर की मौत हो गई. समंगन में तालिबान पुलिस कमांड ने एक बयान में कहा कि दोनों वर्कर की मौत गैस के संपर्क में आने से हुई. तालिबान अधिकारियों ने बताया कि पीड़ित बामियान और दायकंडी प्रांत के रहने वाले थे. इससे पहले फरवरी में भी ऐसी ही एक घटना हुई थी, जिसमें स्थानीय पुलिस अधिकारियों के मुताबिक, अफ़गानिस्तान के नंगरहार प्रांत में खदान ढहने से एक व्यक्ति की मौत हो गई थी और दूसरा घायल हो गया था.
अफ़गानिस्तान की एक और न्यूज़ एजेंसी 'पज्वोक अफ़गान न्यूज़' की रिपोर्ट के मुताबिक, प्रांतीय पुलिस मुख्यालय ने एक बयान में कहा कि यह घटना स्पिन घर ज़िले के मामंद तोर नावो इलाके में नीलम की एक खदान में हुई. बयान के अनुसार, मलबे के नीचे दबने से एक व्यक्ति की मौत हो गई और दूसरा घायल हो गया. इससे पहले 9 जनवरी को अफ़गानिस्तान के बदख्शां के खाश ज़िले में कीमती और अर्ध-कीमती पत्थरों की एक खदान में कार्बन मोनोऑक्साइड जहर की वजह से कम से कम चार माइनर्स की मौत हो गई थी. 'शिन्हुआ न्यूज़ एजेंसी' ने प्रांतीय पुलिस प्रवक्ता एहसानुल्ला कामगार के हवाले से यह जानकारी दी. उन्होंने बताया कि ज़हरीली गैस ज़मीन के नीचे काम करने की जगह पर जमा हो गई थी, जिससे दम घुटने से चार वर्कर की मौत हो गई.